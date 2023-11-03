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Международная конференция согласовала рамки работы с ИИ

Александра Иванова
3 ноября 2023 г.

Генсек ООН Гутерриш на конференции по ИИ в Британии призвал сделать права человека ориентиром при регулировании работы с этой технологией.

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и другие участники конференции по безопасности в сфере ИИ в Великобритании
Илон Маск и другие участники конференции по безопасности в сфере ИИ в Великобритании Фото: Toby Melville/Reuters/AP/picture alliance

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны разрабатываться, внедряться и использоваться таким образом, чтобы быть безопасными, ориентированными на человека, заслуживающими доверия и использующимися ответственно. Таково ключевое положение так называемой "Декларации Блечли", подписанной Евросоюзом, Германией, Францией, США, Японией, Китаем и другими участниками международной конференции по безопасному использованию искусственного интеллекта, завершившейся в британском городе Милтон-Кинс в четверг, 2 ноября.

Среди около 30 участников форума были не только государства и организации, но и представители крупных IT-концернов, в том числе менеджеры компании-создателя ChatGPT Open AI и дочернего предприятия Google DeepMind, а также основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Последний провел личную встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Германия на конференции по ИИ в Британии

Германию на конференции в день ее открытия, 1 ноября, представлял министр цифровой инфраструктуры и транспорта Фолькер Виссинг (Volker Wissing). На второй день к нему присоединился министр экономики ФРГ Роберг Хабек (Robert Habeck). Общаясь с журналистами, Хабек подчеркнул, что "потенциал ИИ необходимо использовать для экономики и общества". "Основа для этого - правовые рамки, которые укрепляют доверие к этой технологии и в то же время стимулируют ее развитие. Данный вопрос нужно решать на международном уровне", - добавил он.

Одним из важных итогов конференции стало создание британско-американского института безопасности ИИ, задачей которого будет тестирование новых программ перед началом их использования. О создании такого института Сунак договорился с вице-президентом США Камалой Харрис и ведущими технологическими компаниями, заявил британский премьер 2 ноября, общаясь с журналистами.

Риски ИИ

Между тем участники политических консультаций на тему внедрения ИИ, среди которых были Роберт Хабек, Камала Харрис, Риши Сунак, а также генсек ООН Антониу Гутерриш и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula ), кроме прочего, обсудили и риски, связанные с использованием технологий искуственного интеллекта.

При этом Гутерриш призвал сделать основой для регулирования работы с ИИ Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека. По мнению генсека ООН, в сфере использования ИИ нужно "опережать волну", а не гнаться за развитием событий. В противном случае возрастет риск того, что ИИ "будет использоваться преступниками или даже террористами со злыми намерениями", предупредил он.

В то же время Гутерриш призвал сделать технологии искусственного интеллекта доступными по всему миру. Иначе это может обострить "огромное неравенство", от которого уже и так страдает мир, предупредил он.

Следующая конференция по использованию ИИ должна пройти через шесть месяцев в Южной Корее, затем, через год считая с сегодняшнего дня, эстафету примет Франция.

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