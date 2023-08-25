  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыТайвань

Тайвань: Китай возобновил военную активность вокруг острова

Ольга Лебедева
25 августа 2023 г.

В "зону ответного реагирования" Тайваня вошли 13 китайских военных самолетов и 5 патрульных кораблей, заявило Минобороны Тайваня.

https://p.dw.com/p/4VYjm
Китайский военный корабль близ Тайваня
Китайский военный корабль близ Тайваня (фото из архива)Фото: CCTV/AP/dpa/picture alliance

Власти Тайваня сообщили о возобновлении военной активности Китая вокруг острова. В пятницу, 25 августа, в зону "ответного реагирования" Тайваня вошли 13 китайских военных самолетов и 5 патрульных кораблей, пишет Reuters со ссылкой на министерство обороны Тайваня.

По этим данным, с 7 часов по местному времени (2.00 мск) тайваньские военные обнаружили в общей сложности 22 китайских военных самолета, в том числе истребители и бомбардировщики, а также беспилотники, из которых 13 вошли в зону ПВО Тайваня. Других подробностей действий КНР не сообщается.

Тайвань направил самолеты и корабли для наблюдения за китайскими военными, указывается далее. Как отмечает Reuters, власти Тайваня не разглашают, где находится их "зона реагирования", но внимательно наблюдают за Тайваньским проливом, а также районом к югу и юго-западу от острова.

Новые учения китайской армии

В минувшие выходные Народно-освободительная армия Китая провела военные учения у берегов Тайваня. В ходе воздушных и морских маневров военно-морского флота и авиации к северу и юго-западу от острова Тайвань проверялась способность китайской армии взять под контроль воздушное и морское пространство и действовать "в реальных боевых условиях", заявили в Пекине. Учения являются "строгим предупреждением" властям Тайваня, предостерегающим их от сговора с зарубежными странами, указали далее в КНР. В Тайбэе в свою очередь сообщили, что китайские истребители 42 раза залетели в зону тайваньской ПВО, 25 из них пересекли серединную линию Тайваньского пролива. Власти Тайваня осудили "иррациональные и провокационные действия" Китая.

Несколькими днями ранее вице-президент Тайваня Уильям Лай по пути в Парагвай сделал две остановки в США - в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Политик намерен баллотироваться на президентских выборах в январе, на данный момент он считается фаворитом. Пекин назвал Лая "возмутителем спокойствия" и пообещал предпринять меры по защите суверенитета и территориальной целостности КНР.

Китай считает самоуправляемый Тайвань своей территорией и в последние годы демонстрирует резкое недовольство политической активностью властей острова, увеличивая количество военных самолетов, направляемых в сторону Тайваня. В последний год он также начал посылать свои военно-морские корабли и беспилотные летательные аппараты для облета акватории вблизи острова.

Смотрите также:

Возможен ли военный конфликт с участием Китая и США?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему испортились отношения между Литвой и Китаем и при чем тут Тайвань (10.02.2022)

Почему испортились отношения между Литвой и Китаем и при чем тут Тайвань (10.02.2022)

Литва открыла дипломатическое представительство Тайваня в Вильнюсе. Это вызвало резкое недовольство Китая, который в ответ запретил ввоз к себе на рынок литовских товаров.
Политика10 февраля 2022 г.02:36 мин.
external

У России есть шанс изменить ход войны? Китай сымитировал вторжение на Тайвань. DW Новости (10.04.2023)

У России есть шанс изменить ход войны? Китай сымитировал вторжение на Тайвань. DW Новости (10.04.2023)

Согласно секретным документам Пентагона, утекшим в сеть на прошлой неделе, без большого притока боеприпасов сеть украинской ПВО может быть разрушена, что может позволить Путину изменить ход войны, пишет New York Times.
Политика10 апреля 2023 г.31:54 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Мемориал у бывшего "ЧВК Вагнер Центра" в Санкт-Петербурге

У США нет подтверждений, что самолет Пригожина сбила ракета

Политика25 августа 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный президент РФ Владимир Путин отвечает на вопрос: "Что случилось с самолетом?", говоря: "Он упал".

Самолет Пригожина разбился: как отреагирует Путин?

Самолет Пригожина разбился: как отреагирует Путин?

Политика24 августа 2023 г.

В России готовят блокировку YouTube? Что об этом известно

Технологии25 августа 2023 г.
На месте крушения самолета Пригожина в Тверской области

Эксперты о гибели Пригожина: Путин укрепляет свою власть

Эксперты о гибели Пригожина: Путин укрепляет свою власть

Политика24 августа 2023 г.
Новая гражданка Германии родом из Индии демонстрирует свой немецкий паспорт

"Через пять лет немец". СМИ ФРГ о новом законе о гражданстве

"Через пять лет немец". СМИ ФРГ о новом законе о гражданстве

Политика24 августа 2023 г.
Колючая прволока на границе между Литвой и Беларусью

Страны ЕС из соображений безопасности отгораживаются от РБ

Страны ЕС из соображений безопасности отгораживаются от РБ

Политика24 августа 2023 г.
Замок Штайнорт в стиле барокко построен в 1689 году. Удастся ли его восстановить?

Что будет с особняком участника покушения на Гитлера?

Что будет с особняком участника покушения на Гитлера?

Общество24 августа 2023 г.
На главную страницу