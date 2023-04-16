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Китайские военные учения возле Тайваня
Китайские военные учения возле ТайваняФото: An Ni/Xinhua/AP/picture alliance
КонфликтыКитай

США: Китай способен быстро захватить небо над Тайванем

Сергей Ромашенко
57 мин. назад

Тайбэй сомневается в своей способности эффективно распознавать запуски китайских ракет. В Пентагоне считают армию Тайваня недостаточно подготовленной, сообщила The Washington Post со ссылкой на секретные документы.

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Китай в случае вооруженного вторжения на Тайвань, по всей видимости, способен быстро взять под контроль воздушное пространство над этим островом, сообщила в субботу, 15 апреля, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на секретный американский документ, в котором содержится и оценка тайваньского военного руководства.

Согласно этому документу, военное командование армии Тайваня полагает, что лишь половина ее боевых самолетов способна хотя бы как-то противостоять вооруженным силам КНР. Оно также сомневается в способности ПВО Тайваня эффективно распознавать запуски китайских ракет и полагает, что потребуется около недели для переброски тайваньской авиации в бункеры, чтобы защитить ее от ударов со стороны Китая.

В то же время министерство обороны США считает военные учения тайваньской армии недостаточными для того, чтобы эффективно подготовиться к возможному вторжению со стороны КНР, следует из другого секретного документа. Как отмечает WP, использование Китаем гражданских судов в военных целях негативно сказалось на способности американских спецслужб прогнозировать китайское вторжение.

Утечка секретных документов

Документы, на которые ссылается WP, входят в число секретных американских материалов, которые за последние недели были выложены в интернет. По словам экспертов, это была одна из самых серьезных утечек секретных данных США за последние годы.

Власти США считают виновным в утечке 21-летнего нацгвардейца, работавшего на одной из американских военных баз. Он уже задержан, и ему грозит длительный срок лишения свободы по обвинению в разглашении секретной информации.

Отношения между Китаем и Тайванем сейчас крайне напряженные. Несколькими днями ранее Китай завершил трехдневные маневры, на которых симулировались удары китайской армии по ключевым целям на Тайване и блокада этого острова, который Пекин считает своей мятежной провинцией. Китай отреагировал таким образом на визит главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США.

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