Визит Макрона в Китай стал катастрофой для Тайваня

Президенты Франции и Китая Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине, 6 апреля 2023 года Фото: Ng Han Guan/AP/picture alliance

Президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз показал себя дипломатом-дилетантом, который своей поездкой в Китай оказал медвежью услугу Евросоюзу и в целом всему свободному миру. Этот политик был польщен тем, что был приглашен Си Цзиньпином на частную беседу тет-а-тет, продлившуюся несколько часов. Во время встречи, как теперь выясняется, Си Цзиньпин осыпал Макрона комплиментами до такой степени, что тот, вернувшись в Париж, выступил с заявлением о том, что Европа не должна позволять США использовать ее в интересах Вашингтона, касающихся Китая.

Это именно та лексика Пекина, согласно которой Европа является всего лишь придатком Соединенных Штатов. Коммунистическая номенклатура язвит по поводу ЕС еще и потому, что Китай нуждается в этой части свободного мира для своего экономического подъема. Кроме того (и это более важно), потому что Си хочет вбить клин между странами свободного мира и расколоть его.

Ведь если Си выполнит свою угрозу и нападет на Тайвань, то то, чем эта атака закончиться, будет зависеть от поведения свободного мира в отношении его демократических партнеров в Тайбэе. Макрон выступает за то, чтобы ЕС не становился "вассалом" США (опять же, именно такое выражение использует Пекин), но оставляет открытым вопрос о том, как должна выглядеть альтернатива, если Тайвань будет аннексирован Китаем.

Экономика Франции вознаграждена

Как раз такой сценарий китайская армия репетировала на минувших выходных, устроив трехдневную военную блокаду острова и показав этим всему миру, что Пекин готов к нападению. И если Франция, единственная оставшаяся ядерная держава среди стран-членов Евросоюза, теперь говорит, что не будет вместе с Вашингтоном защищать свободу находящегося под угрозой Тайваня, то в кабинете Си могут открывать шампанское. Можно предполагать, что высказывания Эмманюэля Макрона были тщательно обдуманы и будут вознаграждены Пекином заказами для французских компаний (Макрон приезжал в Китай в сопровождении 60 представителей бизнеса).

Александер Гёрлах Фото: Harvard University/D. Elmes

Трагично то, что своим заявлением глава французского государства сделал теперь более вероятным нападение на Тайвань. Ведь Си Цзиньпин извлек урок из ошибок Владимира Путина. Для российского президента стало сюрпризом то единство, с которым свободный мир поддерживает Украину, подвергшуюся нападению со стороны России. "Крымским моментом" Си стало подавление Пекином демократического движения в Гонконге. Ограничившись лишь несколькими мейлами с жалобами и очень ядовитыми комментариями в прессе, реакция (Запада. - Ред.) тогда была точно такой же, как и на аннексию Крыма Россией в 2014 году.

Но как президент США Дональд Трамп, так и его преемник Джо Байден с тех пор обозначили для Китая четкие границы. Трамп соблюдал существующие юридические нормы, согласно которым Тайвань должен быть снабжен (Соединенными Штатами. - Ред.) оружием для защиты от Китая, а также расширил отношения между Вашингтоном и Тайбэем. Байден пошел даже дальше и неоднократно обещал защищать остров в случае нападения Пекина.

Тайвань не управляется сепаратистами

Это нужно проговаривать снова и снова: вопреки утверждениям Пекина, КНР никогда не управляла Тайванем. Поэтому в Тайбэе правят не сепаратисты, а легитимное правительство, пришедшее к власти демократическим путем в результате свободных и честных выборов. Пекину не нравится существование успешной демократии у своего порога, поскольку опасается, что народ Китая может взять с нее пример и однажды лишить коммунистов власти.

Эти опасения не совсем беспочвенны: из 1,4 миллиарда китайцев только менее 100 миллионов являются членами КПК. В случае общенациональных протестов против Си и Компартии Китая, вроде тех, которые прошли в ноябре 2022 года, Тайвань был бы проверенной демократической альтернативой пекинской диктатуре.

Поездка же Макрона в Пекин в итоге оказалась полным провалом, от которого пострадают прежде всего жители острова. Оглядываясь назад, можно сделать вывод, что скептическое отношение Вашингтона к этому визиту было небезосновательным. Американцы заранее дали понять, что Макрон не вел успешных переговоров ни с Тегераном, ни с Москвой, и потому они не возлагают больших надежд на то, что в этот раз что-то выйдет.

В очередной раз становится ясно, что ФРГ должна хорошо позиционировать себя с точки зрения внешней политики и политики безопасности, поскольку от Франции не исходит никаких плодотворных идей. Но и федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) проводит в отношении Пекина благожелательный курс. Поэтому, с точки зрения Си, две ведущие страны Европейского Союза не представляют угрозы для его планов возможного вторжения на Тайвань.

Автор: Александер Гёрлах - старший научный сотрудник Совета Карнеги по этике в международных отношениях и адъюнкт-профессор Галлатинской школы Нью-Йоркского университета, где преподает теорию демократии. После пребывания на Тайване и в Гонконге этот регион мира, особенно подъем Китая и то, что он означает для демократий в Азии, стал его основной темой. Занимал различные должности в Гарвардском университете и университетах Кембриджа и Оксфорда. Живет в Нью-Йорке и Берлине.

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