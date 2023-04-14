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Главы МИД ФРГ и КНР Анналена Бербок и Цинь Ган
Главы МИД ФРГ и КНР Анналена Бербок и Цинь ГанФото: Suo Takekuma/Pool via REUTERS
ПолитикаКитай

Бербок: Вооруженный конфликт вокруг Тайваня будет кошмаром

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Глава МИД ФРГ предостерегла Китай от вооруженного вторжения на Тайвань. Китай посоветовал Западу, если он заинтересован в стабильности, не поддерживать стремление Тайваня к независимости.

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предостерегла Китай от вооруженного конфликта с Тайванем, подчеркнув, что это будет "кошмаром". "Дестабилизация будет иметь последствия для всех стран, мировой экономики и Германии", - предупредила она после встречи с китайским коллегой Цинь Ганом в Пекине в пятницу, 14 апреля.

Бербок напомнила, что через Тайваньский пролив проходит половина глобального торгового трафика, поэтому "взрывные волны от этого экономического кризиса" затронут весь мир, включая сам Китай. "Конфликты должны решаться только мирным путем", - указала глава МИД ФРГ.

Она подтвердила приверженность ФРГ политике "одного Китая", согласно которой единственным легитимным правительством Китая признается Пекин и установление дипотношений с Тайванем недопустимо. При этом Бербок подчеркнула, что насильственное изменение нынешнего статус-кво неприемлемо для Европы. Она также вновь раскритиковала Китай за нарушения прав человека, в том числе прав мусульман-уйгуров в Синьцзяне.

Пекин: "Мы не нуждаемся в поучениях от Запада"

Со своей стороны Цинь Ган выступил против любого иностранного вмешательства на Тайване, напомнив, что Тайвань является частью Китая. "Если другие страны действительно уважают принцип "одного Китая", то им следует отвергнуть сепаратистские действия Тайваня. Корнем проблемы является стремление Тайваня к независимости, но Китай не уступит ни пяди своей территории", - подчеркнул глава МИД КНР.

Цинь Ган также отверг критику Анналены Бербок по поводу нарушения прав человека в Китае. "Китай не позволит поучать себя в вопросах прав человека. Поучения от Запада - самое меньшее, в чем нуждается КНР. В каждой стране свои обычаи и культурное и историческое прошлое. В вопросах прав человека в мире нет единого стандарта", - заявил глава МИД Китая.

Затронув конкретно преследование мусульман-уйгуров в Синьцзяне, Цинь Ган заявил, что речь здесь идет не о правах человека, а о борьбе с радикализмом и сепаратизмом.

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