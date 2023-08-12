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Что стоит за сменой командования Ракетных войск КНР?

Ючен Ли
21 мин. назад

Множатся версии, почему Си Цзиньпин сменил командование Ракетных войск НОАК, поставив во главе их лиц без необходимого опыта. О чем говорят эти перестановки и на что могут повлиять?

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Бойцы Ракетных войск Китая на параде
Ракетные войска Китая - это стратегические силы, отвечающие и за ядерное сдерживание его противниковФото: Wu Xiaoling/Photoshot/IMAGO

В Вооруженных силах Китая произошли крупнейшие за последнее десятилетие кадровые перестановки, после того как два высокопоставленных генерала, курировавших ядерный арсенал страны, исчезли из поля зрения общественности и без малейших объяснений причин были сняты со своих постов.

В прошлом месяце канадская консалтинговая компания Cercius, которая занимается изучением политической элиты КНР, сообщила, что статус около 10 действующих и отставных руководителей Ракетных войск (аналог российских РВСН) Народно-освободительной армии Китая (НОАК), включая их бывшего командующего Ли Юйчао и его зама Лю Гуанбиня, остается на данный момент неясным.

МБР DF-41 на параде в Пекине
Разведка США считает, что потенциал Ракетных войск КНР, "вероятно", несет серьезную угрозу для американских сил в Восточной АзииФото: Tang Yanjun/China News Service/picture alliance

А англоязычная газета South China Morning Post из Гонконга написала, что расследование в отношении Ли, а также его заместителей ведет антикоррупционное подразделение Центрального военного совета (ЦВС). Этот высший госорган по руководству всеми ВС страны возглавляет председатель КНР Си Цзиньпин.

В конце июля, в преддверии отмечаемой 1 августа годовщины создания НОАК, Си выступал на различных военных совещаниях высокого уровня, подчеркивая необходимость соблюдения "строгой дисциплины" и "абсолютное лидерство" Компартии Китая (КПК) во взаимодействии с армией, сообщает англоязычная газета China Daily, издаваемая Отделом пропаганды ЦК КПК.

Что все это означает для власти Си?

ЦВС выпустил директивы, призывающие армию для повышения боеготовности "сдерживать, искоренять и предотвращать коррупцию" в своих рядах. Этот шаг, наряду с необычной перестановкой в командовании Ракетных войск (РВ), вызвал широкое обсуждение возможных последствий происходящего в китайской армии и ее перспектив.

Как передало государственное информагентство "Синьхуа", новым командующим Ракетными войсками НОАК станет Ван Хоубинь, бывший замкомандующего китайских ВМС, а новым политкомиссаром - Сюй Сишэн, член ЦК КПК, до этого являвшийся замполиткомиссара Южного военного округа, одного из пяти в НОАК. Лайл Моррис, старший научный сотрудник Центра анализа Китая при Институте политики Азиатского общества, заявил DW, что Пекин "довольно редко" проводит кадровые перестановки в руководстве сразу двух важных армейских структур и назначает на высокие посты лиц, которые "имеют очень мало опыта" в этом роде войск.

Цинь Ган (слева) и Ван И, 21 марта 2023 года
Цинь Ган (слева) и Ван И, 21 марта 2023 годаФото: Sergei Karpukhin/picture alliance/dpa/TASS

"Это скорее политический, чем оперативный шаг, временная мера, направленная на пополнение командования людьми, которым Си доверяет", - уточнил Моррис. Снятие с должностей и исчезновение из публичного пространства руководства Ракетных войск НОАК имеет общие черты с отстранением от должности министра иностранных дел КНР Цинь Гана, который сперва внезапно пропал из поля зрения общественности почти на месяц, а потом его сменил его же предшественник Ван И.

Тейлор Фрейвел, эксперт по НОАК из Массачусетского технологического института, пояснил DW, что оба инцидента высвечивают тот факт, что руководящие позиции Си в КПК "остаются неустойчивыми даже после более чем 10 лет его правления и укрепления власти". "Это наводит на мысль, что подобные события являются особенностью правления Си, а не сбоем в системе", - добавил он.

Изменилась ли военная стратегия Китая в отношении Тайваня?

Ракетные войска, отвечающие за быстро развивающиеся китайские силы ядерного сдерживания наземного базирования и ракетные системы, играют ключевую роль в ходе учений с боевыми стрельбами, которые Китай проводит в районе Тайваня. Выбор новым командующим Ракетными войсками военачальника, имеющего опыт стратегического планирования, который он получил, будучи замкомандующего ВМС Китая, рассматривается некоторыми военными экспертами как свидетельство повышенной готовности Си к вторжению на Тайвань.

Си Цзиньпин на военном корабле ВМС Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин сделал борьбу с коррупцией одним из важных элементом своего правленияФото: Li Gang/Xinhua/AP/picture alliance

Однако Линь Ин-Ю, доцент Тамканского университета в Тайбэе, заверил DW, что "политика Китая в отношении Тайваня вряд ли претерпит существенные изменения". Хотя Си, судя по всему, "предпочитает лояльность кадров их опыту", возможности ВС Китая едва ли уменьшатся только из-за смены руководства, добавил Лин.

И напомнил, что планы по развитию китайской армии в основном были составлены на пять-пятнадцать лет вперед и, скорее всего, будут продолжать выполняться. Более пристального внимания, по мнению Линя, заслуживает вопрос о том, предпринимает ли Пекин реальные попытки побороть коррупцию при закупках вооружений и боевой техники.

Спекуляции вокруг перестановок в руководстве РВ НОАК не прекращаются

В прошлом месяце ЦВС призвал создать "механизм раннего предупреждения рисков сохранения честности и неподкупности в армии" для расследования случаев коррупции, имевших место почти шесть лет назад. Поскольку китайские власти официально не объяснили причины перестановок в руководстве Ракетных войск, некоторые наблюдатели предполагают, что в противном случае могли были быть разглашены военные секреты.

В октябре Китайский институт аэрокосмических исследований (China Aerospace Studies Institute), аналитический центр ВВС США, опубликовал подробный отчет о структуре и организации Ракетных войск НОАК, который породил подозрения о возможной утечке информации из китайских ВС. Однако аналитики утверждают, что Си может использовать любой повод для укрепления своей власти и устранения тех, кто придерживается отличных от него взглядов.

Гао Ю, известная китайская журналиста и диссидентка, в интервью DW указала, что кадровые пертурбации в Ракетных войсках НОАК "могут включать в себя и вопросы борьбы за власть". Она добавила, что недавняя смерть Ву Гуохуа, замкомандующего РВ НОАК, вероятно, связана с последней по времени попыткой Компартии устранить ее критиков. В начале июля в китайских СМИ появилась информация о том, что Ву скончался из-за "проблем со здоровьем". Однако Гао написала в Twitter, что бывший начальник Ву Гуохуа сообщил ей, что Ву покончил жизнь самоубийством у себя дома.

Пользователь, назвавшийся дочерью Ву, опубликовал сообщение в китайской социальной сети Weibo и попытался в нем защитить репутацию своего отца, похвалив его за то, что он "наказал предателей" во время своей службы в РВ. В условиях, когда происходящее в высших эшелонах власти КНР окутано тайной, "авторитет службы в НОАК может снова пострадать", заключает Моррис.

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