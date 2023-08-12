Что стоит за сменой командования Ракетных войск КНР?

Множатся версии, почему Си Цзиньпин сменил командование Ракетных войск НОАК, поставив во главе их лиц без необходимого опыта. О чем говорят эти перестановки и на что могут повлиять?

В Вооруженных силах Китая произошли крупнейшие за последнее десятилетие кадровые перестановки, после того как два высокопоставленных генерала, курировавших ядерный арсенал страны, исчезли из поля зрения общественности и без малейших объяснений причин были сняты со своих постов.

В прошлом месяце канадская консалтинговая компания Cercius, которая занимается изучением политической элиты КНР, сообщила, что статус около 10 действующих и отставных руководителей Ракетных войск (аналог российских РВСН) Народно-освободительной армии Китая (НОАК), включая их бывшего командующего Ли Юйчао и его зама Лю Гуанбиня, остается на данный момент неясным.

Разведка США считает, что потенциал Ракетных войск КНР, "вероятно", несет серьезную угрозу для американских сил в Восточной Азии Фото: Tang Yanjun/China News Service/picture alliance

А англоязычная газета South China Morning Post из Гонконга написала, что расследование в отношении Ли, а также его заместителей ведет антикоррупционное подразделение Центрального военного совета (ЦВС). Этот высший госорган по руководству всеми ВС страны возглавляет председатель КНР Си Цзиньпин.

В конце июля, в преддверии отмечаемой 1 августа годовщины создания НОАК, Си выступал на различных военных совещаниях высокого уровня, подчеркивая необходимость соблюдения "строгой дисциплины" и "абсолютное лидерство" Компартии Китая (КПК) во взаимодействии с армией, сообщает англоязычная газета China Daily, издаваемая Отделом пропаганды ЦК КПК.

Что все это означает для власти Си?

ЦВС выпустил директивы, призывающие армию для повышения боеготовности "сдерживать, искоренять и предотвращать коррупцию" в своих рядах. Этот шаг, наряду с необычной перестановкой в командовании Ракетных войск (РВ), вызвал широкое обсуждение возможных последствий происходящего в китайской армии и ее перспектив.

Как передало государственное информагентство "Синьхуа", новым командующим Ракетными войсками НОАК станет Ван Хоубинь, бывший замкомандующего китайских ВМС, а новым политкомиссаром - Сюй Сишэн, член ЦК КПК, до этого являвшийся замполиткомиссара Южного военного округа, одного из пяти в НОАК. Лайл Моррис, старший научный сотрудник Центра анализа Китая при Институте политики Азиатского общества, заявил DW, что Пекин "довольно редко" проводит кадровые перестановки в руководстве сразу двух важных армейских структур и назначает на высокие посты лиц, которые "имеют очень мало опыта" в этом роде войск.

Цинь Ган (слева) и Ван И, 21 марта 2023 года Фото: Sergei Karpukhin/picture alliance/dpa/TASS

"Это скорее политический, чем оперативный шаг, временная мера, направленная на пополнение командования людьми, которым Си доверяет", - уточнил Моррис. Снятие с должностей и исчезновение из публичного пространства руководства Ракетных войск НОАК имеет общие черты с отстранением от должности министра иностранных дел КНР Цинь Гана, который сперва внезапно пропал из поля зрения общественности почти на месяц, а потом его сменил его же предшественник Ван И.

Тейлор Фрейвел, эксперт по НОАК из Массачусетского технологического института, пояснил DW, что оба инцидента высвечивают тот факт, что руководящие позиции Си в КПК "остаются неустойчивыми даже после более чем 10 лет его правления и укрепления власти". "Это наводит на мысль, что подобные события являются особенностью правления Си, а не сбоем в системе", - добавил он.

Изменилась ли военная стратегия Китая в отношении Тайваня?

Ракетные войска, отвечающие за быстро развивающиеся китайские силы ядерного сдерживания наземного базирования и ракетные системы, играют ключевую роль в ходе учений с боевыми стрельбами, которые Китай проводит в районе Тайваня. Выбор новым командующим Ракетными войсками военачальника, имеющего опыт стратегического планирования, который он получил, будучи замкомандующего ВМС Китая, рассматривается некоторыми военными экспертами как свидетельство повышенной готовности Си к вторжению на Тайвань.

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал борьбу с коррупцией одним из важных элементом своего правления Фото: Li Gang/Xinhua/AP/picture alliance

Однако Линь Ин-Ю, доцент Тамканского университета в Тайбэе, заверил DW, что "политика Китая в отношении Тайваня вряд ли претерпит существенные изменения". Хотя Си, судя по всему, "предпочитает лояльность кадров их опыту", возможности ВС Китая едва ли уменьшатся только из-за смены руководства, добавил Лин.

И напомнил, что планы по развитию китайской армии в основном были составлены на пять-пятнадцать лет вперед и, скорее всего, будут продолжать выполняться. Более пристального внимания, по мнению Линя, заслуживает вопрос о том, предпринимает ли Пекин реальные попытки побороть коррупцию при закупках вооружений и боевой техники.

Спекуляции вокруг перестановок в руководстве РВ НОАК не прекращаются

В прошлом месяце ЦВС призвал создать "механизм раннего предупреждения рисков сохранения честности и неподкупности в армии" для расследования случаев коррупции, имевших место почти шесть лет назад. Поскольку китайские власти официально не объяснили причины перестановок в руководстве Ракетных войск, некоторые наблюдатели предполагают, что в противном случае могли были быть разглашены военные секреты.

В октябре Китайский институт аэрокосмических исследований (China Aerospace Studies Institute), аналитический центр ВВС США, опубликовал подробный отчет о структуре и организации Ракетных войск НОАК, который породил подозрения о возможной утечке информации из китайских ВС. Однако аналитики утверждают, что Си может использовать любой повод для укрепления своей власти и устранения тех, кто придерживается отличных от него взглядов.

Гао Ю, известная китайская журналиста и диссидентка, в интервью DW указала, что кадровые пертурбации в Ракетных войсках НОАК "могут включать в себя и вопросы борьбы за власть". Она добавила, что недавняя смерть Ву Гуохуа, замкомандующего РВ НОАК, вероятно, связана с последней по времени попыткой Компартии устранить ее критиков. В начале июля в китайских СМИ появилась информация о том, что Ву скончался из-за "проблем со здоровьем". Однако Гао написала в Twitter, что бывший начальник Ву Гуохуа сообщил ей, что Ву покончил жизнь самоубийством у себя дома.

Пользователь, назвавшийся дочерью Ву, опубликовал сообщение в китайской социальной сети Weibo и попытался в нем защитить репутацию своего отца, похвалив его за то, что он "наказал предателей" во время своей службы в РВ. В условиях, когда происходящее в высших эшелонах власти КНР окутано тайной, "авторитет службы в НОАК может снова пострадать", заключает Моррис.

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