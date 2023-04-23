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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп БоррельФото: Virginia Mayo/dpa/picture alliance
КонфликтыТайвань

Боррель призвал отправить к Тайваню европейские ВМС

Лиза Ламбрехт
28 мин. назад

Боррель призвал отправить корабли для патрулирования Тайваньского пролива, чтобы обеспечить "свободу судоходства" в экономически важном для Европы регионе.

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Европейские корабли должны патрулировать Тайваньский пролив, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом он написал в гостевом комментарии, опубликованном французской газетой Journal du Dimanche в воскресенье, 23 апреля.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС указал на важность Тайваня для Европы в экономическом, коммерческом и технологическом отношении. "Поэтому я призываю европейские военно-морские силы к патрулированию Тайваньского пролива, чтобы продемонстрировать приверженность Европы свободе судоходства в этом крайне важном регионе", - написал Боррелль.

Ранее в апреле Пекин провел трехдневные военные учения у берегов Тайваня, отрабатывая блокаду острова. Маневры начались после возвращения президента Тайваня Цай Инвень из США, где она встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

Китай не признает независимость Тайваня

Руководство КНР считает Тайвань частью своей страны и относится к острову как к мятежной провинции, отколовшейся в 1949 году. Компартия Китая и председатель КНР Си Цзиньпин объявили "объединение с Тайванем" своей "исторической миссией", которую они намереваются выполнить - при необходимости - с применением военной силы.

В марте Тайвань, несмотря на протесты Пекина, посетила министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger). Она подписала соглашение о науке и технологиях с Тайванем. Поездка стала первым визитом на Тайвань члена правительства Германии за последние 26 лет.

В 2022 году Тайвань также посетила председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и делегация американского Конгресса, что резко усилило напряженность в отношениях между Китаем и США. Китай в ответ провел маневры, на которых отрабатывалась морская и воздушная блокада Тайваня, а также захват этого острова.

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