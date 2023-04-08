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Военные учения КНР (фото из архива)Фото: Thomas Peter/Reuters
КонфликтыКитай

КНР проводит учения вокруг Тайваня

Екатерина Венкина
30 мин. назад

Учения вооруженных сил КНР "Объединенный острый меч" продлятся три дня. Глава администрации Тайваня на их фоне подтвердила продолжение сотрудничества с США.

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Вооруженные силы КНР начали трехдневные военные учения "Объединенный острый меч" в морских акваториях вокруг острова Тайвань. Об этом сообщили в субботу, 8 апреля, в Восточной зоне боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Пекин направляет самолеты, корабли и персонал в "морские районы и воздушное пространство Тайваньского пролива, близ северного и южного побережья острова, а также на восток от острова", сказал представитель НОАК.

"Оперативная группа будет одновременно организовывать патрулирование и наступление вокруг острова Тайвань, формируя позицию всестороннего окружения и сдерживания", - указали позднее в государственной телерадиовещательной компании CCTV.

Китай задействует "дальнобойную ракетную артиллерию, морские эсминцы, ракетные катера, истребители ВВС, бомбардировщики, средства радиопротиводействия и заправщики", добавили там.

В Пекине назвали маневры "строгим предупреждением" властям Тайваня.

Глава администрации Тайваня подтвердила продолжение сотрудничества с США

Между тем глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на фоне учений подтвердила продолжение сотрудничества с Вашингтоном. Тайвань будет "продолжать работать с США и другими странами-единомышленниками, чтобы совместно защищать ценности свободы и демократии", сказала Цай на встрече с высокопоставленными чиновниками американского Конгресса в Тайбэе.

Визит Цай Инвэнь в США

Китай ранее заявил протест в связи с состоявшейся в США встречей спикера палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь. "Этот шаг серьезно нарушает принцип "одного Китая", наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности страны и посылает неверный сигнал сторонникам "независимости Тайваня", - говорилось в заявлении МИД КНР от 6 апреля. В китайском МИД также обвинили США в длительном "нарушении своих обязательств и продолжении трансграничных провокаций в виде официальных обменов с Тайванем, продаж оружия и военных союзов".

Республиканец Маккарти принял Цай Инвэнь в Калифорнии, в президентской библиотеке Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли неподалеку от Лос-Анджелеса. Как отмечает агентство Reuters, это первая встреча такого уровня на американской территории с 1979 года. "Мы сильнее, когда мы вместе. Тайвань благодарен Соединенным Штатам за то, что они на нашей стороне и поддерживают усилия по защите нашего образа жизни", - заявила на встрече глава администрации Тайваня. Спикер нижней палаты Конгресса в свою очередь подчеркнул необходимость продолжить поставки оружия Тайваню, а также развивать экономическое сотрудничество, особенно в сфере торговли и технологий.

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