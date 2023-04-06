КНР грозит "решительной реакцией" на визит Цай Инвэнь в США

Китай заявил протест в связи с состоявшейся в США встречей спикера палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь. "Этот шаг серьезно нарушает принцип "одного Китая", наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности страны и посылает неверный сигнал сторонникам "независимости Тайваня", - говорится в заявлении МИД КНР, опубликованном в четверг, 6 апреля, на сайте ведомства. В китайском МИД также обвинили США в длительном "нарушении своих обязательств и продолжении трансграничных провокаций в виде официальных обменов с Тайванем, продаж оружия и военных союзов".

Республиканец Маккарти принял Цай Инвэнь в Калифорнии, в президентской библиотеке Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли неподалеку от Лос-Анджелеса. Как отмечает агентство Reuters, это первая встреча такого уровня на американской территории с 1979 года. "Мы сильнее, когда мы вместе. Тайвань благодарен Соединенным Штатам за то, что они на нашей стороне и поддерживают усилия по защите нашего образа жизни", - заявила на встрече глава администрации Тайваня. Спикер нижней палаты Конгресса в свою очередь подчеркнул необходимость продолжить поставки оружия Тайваню, а также развивать экономическое сотрудничество, особенно в сфере торговли и технологий.

Маккарти: КНР не вправе диктовать, с кем мне встречаться

На пресс-конференции после встречи Маккарти заметил, что Китай не вправе диктовать, с кем ему встречаться и беседовать. "Нет такого вопроса, по которому Китай мог бы указывать мне, куда я могу пойти или с кем я могу говорить", - сказал политик, подчеркнув, что у Пекина "нет необходимости в ответных мерах" и что "в наши намерения не входит эскалация".

В заявлении китайского МИД также говорилось о намерении Китая "предпринять решительные и энергичные меры по защите национального суверенитета и территориальной целостности". Китайские власти уже распорядились начать проверки торговых и строительных судов в Тайваньском проливе с целью "обеспечения безопасности судоходства". Министерство транспорта Тайваня выразило протест и предписало местным судоходным компаниям отказывать китайским чиновникам в осмотре судов и незамедлительно сообщать об этом береговой охране Тайваня.

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