Пекин предупредил США о возможном конфликте

Если Вашингтон не изменит политику в отношении Китая, это приведет к противостоянию и конфликтам, последствия которых могут быть катастрофическими, заявил глава МИД КНР Цинь Ган.

Власти Китая заявили об опасности курса конфронтации со стороны Соединенных Штатов. Вашингтон делает ставку на подавлении и сдерживании КНР вместо того, чтобы сосредоточиться на честной и основанной на правилах конкуренции, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган во вторник, 7 марта, на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Пекин: Возможны "конфликты и противостояние"

Если администрация США не изменит данный курс в отношении Китая, это приведет к "конфликтам и противостояниям", указал он и обвинил Вашингтон в "серьезном искажении" его восприятия КНР. "Они рассматривают Китай как своего главного соперника и как самый большой геополитический вызов", - отметил министр.

По словам Цинь Гана, американская администрация утверждает, что разрабатывает основные принципы отношений с Китаем и не ищет конфликта, но на практике это означает, что Пекин не должен отвечать словами или действиями на клевету и нападки. "Это просто невозможно. - заявил он. - Если Соединенные Штаты не нажмут на тормоза и будут продолжать идти по ложному пути, то никакие барьеры не смогут предотвратить сход с рельсов, который приведет к конфликту и конфронтации". Цинь Ган добавил, что "последствия такого конфликта могут быть катастрофическими".

Отношения США и Китая уже долгие годы остаются напряженными из-за целого ряда разногласий - торгового конфликта, спора вокруг Тайваня, предполагаемого шпионажа, а также поддержки Пекином России. В последние недели они еще более обострились в связи с предполагаемым запуском КНР воздушных шаров-шпионов над Соединенными Штатами, один из которых был сбит в феврале.

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