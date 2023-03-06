WSJ: США подозревают Китай в шпионаже через портовые краны

По мнению источников WSJ, Китай с помощью кранов может получать информацию о товарах, которые ввозятся в США или вывозятся для поддержки американских военных операций.

Власти США "все больше обеспокоены" тем, что гигантские краны китайского производства, расположенные в морских портах по всей стране, могут использоваться Пекином в качестве инструмента для шпионажа. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Собеседники издания сравнивают портовые краны, изготовленные китайским производителем ZPMC, со скрывающимся на виду "троянским конем". "Несмотря на сравнительно хорошее качество изготовления и низкую стоимость, они содержат сложные датчики, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения контейнеров. Это вызывает опасения, что Китай может собирать информацию о материальных средствах, отправляемых в страну или вывозимых из нее для поддержки военных операций США по всему миру", - говорится в материале WSJ.

"Новый Huawei"

По словам бывшего высокопоставленного сотрудника контрразведки США Билла Эванина, краны также могут обеспечить удаленный доступ для тех, кто хочет нарушить поток товаров. "Краны могут стать новым Huawei", - рассказал он газете, имея в виду китайский телекоммуникационный концерн, чье оборудование власти США запретили из-за опасений шпионажа за американцами. "Это идеальное сочетание законного бизнеса, который также может маскироваться под тайный сбор разведданных", - отметил Эванин.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил WSJ, что беспокойство США по поводу кранов "вызвано паранойей" и является попыткой воспрепятствовать торгово-экономическому сотрудничеству с Пекином. "Разыгрывание "китайской карты" и распространение теории "китайской угрозы" безответственно и нанесет ущерб интересам самих США", - указало посольство КНР.

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