  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Порт в Лос-Анджелесе (фото из архива)
Порт в Лос-Анджелесе (фото из архива)Фото: Kevork Djansezian/Getty Images
ПолитикаСША

WSJ: США подозревают Китай в шпионаже через портовые краны

Жан Рофе
27 мин. назад

По мнению источников WSJ, Китай с помощью кранов может получать информацию о товарах, которые ввозятся в США или вывозятся для поддержки американских военных операций.

https://p.dw.com/p/4OHe1

Власти США "все больше обеспокоены" тем, что гигантские краны китайского производства, расположенные в морских портах по всей стране, могут использоваться Пекином в качестве инструмента для шпионажа. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Собеседники издания сравнивают портовые краны, изготовленные китайским производителем ZPMC, со скрывающимся на виду "троянским конем". "Несмотря на сравнительно хорошее качество изготовления и низкую стоимость, они содержат сложные датчики, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения контейнеров. Это вызывает опасения, что Китай может собирать информацию о материальных средствах, отправляемых в страну или вывозимых из нее для поддержки военных операций США по всему миру", - говорится в материале WSJ.

"Новый Huawei"

По словам бывшего высокопоставленного сотрудника контрразведки США Билла Эванина, краны также могут обеспечить удаленный доступ для тех, кто хочет нарушить поток товаров. "Краны могут стать новым Huawei", - рассказал он газете, имея в виду китайский телекоммуникационный концерн, чье оборудование власти США запретили из-за опасений шпионажа за американцами. "Это идеальное сочетание законного бизнеса, который также может маскироваться под тайный сбор разведданных", - отметил Эванин.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил WSJ, что беспокойство США по поводу кранов "вызвано паранойей" и является попыткой воспрепятствовать торгово-экономическому сотрудничеству с Пекином. "Разыгрывание "китайской карты" и распространение теории "китайской угрозы" безответственно и нанесет ущерб интересам самих США", - указало посольство КНР.

Смотрите также:

Возможен ли военный конфликт с участием Китая и США?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Погуглить уйгуров": ресторатор в США реагирует на репрессии против уйгуров в Китае (02.02.2022)

"Погуглить уйгуров": ресторатор в США реагирует на репрессии против уйгуров в Китае (02.02.2022)

Бизнесмен в Лос-Анджелесе превратил свой ресторан в акт протеста. Владелец заведения носит на работе черную футболку с надписью "Google Uyghurs" (погугли "уйгуры"), чтобы тем самым привлечь внимание к судьбе своего отца, исчезнувшего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая три года назад.
Общество2 февраля 2022 г.02:19 мин.
external

Почему отношения между США и Китаем остаются напряженными (15.11.2021)

Почему отношения между США и Китаем остаются напряженными (15.11.2021)

Виртуальная встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина: что обсудят лидеры США и Китая.
Политика15 ноября 2021 г.01:51 мин.

Сайт The Wall Street Journal

Материал The Wall Street Journal
www.wsj.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военные около города Бахмут в Донецкой области, 4 марта 2023 года

Зеленский: Битва в Донбассе - "мучительная и тяжелая"

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Нефтяное месторождение в Астраханской области

Профессор из Йеля: Путин выдумывает данные о ВВП России

Профессор из Йеля: Путин выдумывает данные о ВВП России

Экономика и бизнес5 марта 2023 г.
Олаф Шольц и Джо Байден в Вашингтоне (3 марта 2023 года)

Шольц в Вашингтоне. О чем договорились за закрытыми дверями

Шольц в Вашингтоне. О чем договорились за закрытыми дверями

Политика4 марта 2023 г.
Соосновательница "Международного Мемориала" Ирина Щербакова на вручении премии имени Марион Дёнхофф

Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину

Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину

История4 марта 2023 г.
Lord Of The Lost на сцене национального отбора Германии на конкурс "Евровидение-2023"

Война в Украине и "Евровидение": нюансы национальных отборов

Война в Украине и "Евровидение": нюансы национальных отборов

Культура4 марта 2023 г.
На снимке с камеры видеонаблюдения на ЗАЭС 4 марта 2022 года видны взрывы на территории станции в результате обстрела

"Жуткое впечатление". Свидетель событий - о захвате ЗАЭС

"Жуткое впечатление". Свидетель событий - о захвате ЗАЭС

Конфликты4 марта 2023 г.
Погрузка 155-миллиметровых снарядов для Украины

Новый пакет помощи Украине и иные события 373-го дня войны

Новый пакет помощи Украине и иные события 373-го дня войны

Политика3 марта 2023 г.
На главную страницу