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Шпионский воздушный шар над США
Шпионский воздушный шар над СШАФото: Larry Mayer/The Billings Gazette/AP/dap/picture alliance
ПолитикаСША

Пентагон обнаружил над США шпионский аэростат из Китая

Евгений Жуков
1 ч. назад

В Пентагоне уверены, что обнаруженный над штатом Монтана разведывательный воздушный шар прилетел из Китая. Аппарат не представляет ни военной угрозы, ни опасности для людей на земле или самолетов.

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Американские военные заметили над северной частью США китайский разведывательный воздушный шар, объявил Пентагон в четверг, 2 февраля. По данным американского Минобороны, аппарат был замечен еще накануне, 1 февраля, над штатом Монтана на северо-западе США.

В сообщении указывается, что аэростат все еще находится над Соединенными Штатами, его траекторию полета внимательно отслеживают. Американские военные рассматривали возможность сбить его, но решили не делать этого из-за опасности падения обломков.

После обнаружения шара власти США предприняли немедленные действия, чтобы предотвратить утечку секретной информации, заявил представитель Пентагона Пэт Райдер. По его словам, в ведомстве уверены, что воздушный шар прилетел из Китая; подобные инциденты происходили и в прошлом, однако в этот раз воздушный шар остается над территорией США дольше, чем обычно.

По словам Райдера, воздушный шар не представляет военной угрозы или опасности для людей, находящихся на земле, из-за большой высоты он также безопасен для самолетов. В связи с инцидентом США находятся в контакте с Пекином.

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