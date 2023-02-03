Пентагон обнаружил над США шпионский аэростат из Китая

В Пентагоне уверены, что обнаруженный над штатом Монтана разведывательный воздушный шар прилетел из Китая. Аппарат не представляет ни военной угрозы, ни опасности для людей на земле или самолетов.

Американские военные заметили над северной частью США китайский разведывательный воздушный шар, объявил Пентагон в четверг, 2 февраля. По данным американского Минобороны, аппарат был замечен еще накануне, 1 февраля, над штатом Монтана на северо-западе США.

В сообщении указывается, что аэростат все еще находится над Соединенными Штатами, его траекторию полета внимательно отслеживают. Американские военные рассматривали возможность сбить его, но решили не делать этого из-за опасности падения обломков.

После обнаружения шара власти США предприняли немедленные действия, чтобы предотвратить утечку секретной информации, заявил представитель Пентагона Пэт Райдер. По его словам, в ведомстве уверены, что воздушный шар прилетел из Китая; подобные инциденты происходили и в прошлом, однако в этот раз воздушный шар остается над территорией США дольше, чем обычно.

По словам Райдера, воздушный шар не представляет военной угрозы или опасности для людей, находящихся на земле, из-за большой высоты он также безопасен для самолетов. В связи с инцидентом США находятся в контакте с Пекином.

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