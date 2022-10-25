США обвинили двух граждан КНР в препятствовании делу Huawei

Предполагаемые китайские шпионы были разоблачены двойным агентом, говорится в обвинительном заключении. США заявляют, что Китай пытался "подорвать" судебную систему.

Американские прокуроры предъявили обвинения двум гражданам КНР в попытке воспрепятствовать судебному преследованию китайского технологического гиганта Huawei Technologies. Об этом свидетельствуют судебные документы, обнародованные министерством юстиции США в понедельник, 24 октября.

Согласно обвинительному заключению, предполагаемые сотрудники китайской разведки - Гочунь Хэ и Чжэн Ван - пытались завербовать представителя правоохранительных органов США для работы в качестве своего шпиона. Однако тот на самом деле был двойным агентом, работающим на ФБР.

В судебных документах компания не называется, но даты, указанные в заключении, соотносятся с тем, когда США выдвинули обвинения против Huawei в 2019 и 2020 годах, отмечает Reuters.

Генпрокурор: Китай пытался "подорвать" судебную систему США

Это одно из трех дел, связанных с предполагаемым вмешательством Китая в систему правосудия США, о которых объявил Минюст в понедельник. Другие касаются разведывательной кампании в Нью-Джерси и попытки заставить гражданина Китая, проживающего в США, вернуться на родину.

Эти дела свидетельствуют, что "правительство КНР стремилось вмешаться в права и свободы отдельных лиц в США и подорвать нашу судебную систему, которая защищает эти права", - заявил на пресс-конференции генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

"Министерство юстиции не потерпит попыток какой-либо иностранной державы подорвать верховенство закона, на котором основана наша демократия", - подчеркнул он.

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