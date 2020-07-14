 Британия введет штрафы за использование компонентов Huawei | Новости из Германии о Европе | DW | 24.11.2020

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Европа

Британия введет штрафы за использование компонентов Huawei

Правительство в Лондоне заявило, что, отстранив Huawei от внедрения сетей 5G, оно поможет защитить страну от кибератак. Законопроектом предусмотрены штрафы в размере до 113 тысяч евро в день.

Смартфон Huawei Mate 30 Pro

Правительство Великобритании, отстранив китайский концерн Huawei от сооружения инфраструктуры для мобильных сетей 5G на британской территории, намерено ввести крупные штрафы за нарушение этого запрета. "Новый законопроект - один из самых жестких в мире законов о безопасности в сфере телекоммуникаций, который позволит Великобритании принять меры, необходимые для защиты наших сетей", - заявил министр цифровых технологий Великобритании Оливер Дауден во вторник, 24 ноября, в Лондоне.

Согласно законопроекту, за использование компонентов Huawei для сетей 5G предусмотрен штраф в размере до десяти процентов оборота или 113 тысяч евро в день. Правительство в Лондоне заявило, что более строгие стандарты в сфере безопасности помогут защитить Великобританию от возможных кибератак.

Huawei разочарован решением Лондона

Huawei выразил разочарование действиями правительства в Лондоне. "Это решение политически мотивированно и не основано на справедливой оценке рисков", - заявил вице-президент китайского концерна Виктор Чжан. Он выразил мнение, что запрет оттеснит Великобританию на "полосу медленного движения" в сфере цифровизации.

Великобритания первой из европейских стран запретила использование технологий Huawei в сетях 5G, начиная с 2027 года. Недавно аналогичное решение приняла и Швеция. США полагают, что от Huawei исходит угроза для безопасности. Они подозревают, что этот частный китайский концерн использует клиентские данные для шпионажа. Huawei отвергает эти обвинения.

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    Автор: Николас Мартин, Наталья Позднякова


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