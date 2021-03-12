США уведомили поставщиков Huawei об отзыве лицензий

Администрация президента США Джозефа Байдена уведомила компании, сотрудничающие с китайским технологическим гигантом Huawei Technologies Co Ltd, об отзыве у них ряда лицензий на продажу, а также отметила, что ищет другие способы повлиять на цепочки поставок корпорации. Об этом в четверг, 11 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, решение проблематично для фирм, которые заключали договоры с китайской корпорацией с учетом действующих лицензий, а также инвестировали в поставки определенной группы товаров. Среди компаний, на которые распространилось новое решение, - американский производитель электронных устройств Intel Corp. Его представители, а также пресс-служба Huawei Technologies Co Ltd пока не отреагировали на изменения.
Reuters: отозваны восемь лицензий
Министерство торговли США в свою очередь подчеркнуло, что оно продолжает работу с другими агентствами, чтобы "последовательно" применить лицензионную политику таким образом, чтобы "защищать национальную безопасность и внешнеполитические интересы Соединенных Штатов". Один из источников Reuters отметил, что у четырех компаний были отозваны в общей сложности восемь лицензий.
Торговые войны США с Китаем могли стоить американской экономике до 245 тыс рабочих мест, говорилось в опубликованном ранее исследовании аналитического центра Oxford Economics. Эксперты ожидают, что негативные последствия противостояния с КНР будут ощущаться до 2025 года. Президент США Джо Байден говорил, что подвергнет введенные Дональдом Трампом ограничения в отношении китайских компаний проверке, однако не давал обещаний об их отмене. При этом американский лидер еще в начале февраля заявлял, что Вашингтон и Пекин не должны конфликтовать, несмотря на острую конкуренцию между двумя странами.
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Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов