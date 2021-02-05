Конфликт вокруг украинского завода "Мотор Сич": чего хотят США и Китай

Конфликт между США и Китаем вокруг запорожскогостратегического авиапредприятия "Мотор Cич" окончательно перешел из экономической в политическую плоскость. Пекин 2 февраля по дипломатическим каналам передал в Киев ноту, содержание которой украинский МИД не разглашает. Днем ранее спикер министерства иностранных дел Китая призвал Киев "защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов".

Так в Пекине отреагировали на введенные в конце января Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) санкции против китайских инвесторов, которые с 2017 года безуспешно пытаются взять под контроль "Мотор Сич". Эти попытки блокируются правоохранительными органами и Антимонопольным комитетом Украины, в связи с чем в декабре китайцы инициировали против Киева арбитражный спор с требованием компенсировать убытки на сумму в 3,5 миллиарда долларов.

Между тем усиливают давление и Соединенные Штаты. Вашингтон в середине января также ввел санкции против потенциальных покупателей украинского авиазавода. "Китайское правительство ускоряет военное развитие, в частности, за счет своей агрессивной политики получения и воспроизведения чувствительных технологий, необходимых для дальнейшей милитаризации страны", - говорится в заявлении, обнародованном министерством торговли США. Введя санкции, Киев и Вашингтон окончательно лишили Китай возможностиполучить контроль над запорожским авиазаводом. Чем завод "Мотор Сич" так важен для Пекина, и почему Вашингтон стремится помешать Китаю получить контроль над запорожским авиазаводом?

Украина оказалась в центре очередного противостояния между США и Китаем

Приватизированное стратегическое предприятие

Основная продукция "Мотор Сич" - двигатели для военных и гражданских самолетов и вертолетов. Запорожский завод - единственное из стратегических оборонных предприятий в Украине, которое в девяностых годах прошлого столетия было приватизировано. Контрольный пакет акций компании до продажи в 2017 году китайским инвесторам принадлежал Вячеславу Богуслаеву - экс-депутату Верховной рады, генеральному директору предприятия еще с советских времен.

Основным покупателем продукции "Мотор Сичи" много лет была Россия. После введения Киевом в 2014 году - на фоне аннексии Крыма и войны в Донбассе - эмбарго на экспорт оборонной продукции в Россию, выручка компании резко упала, и Богуслаев решил продать ее китайцам.

Зачем китайцам нужен "Мотор Сич"

Наибольший интерес для Пекина, по мнению, экспертов, представляют не столько производственные мощности "Мотор Сич", сколько технологии. Дело в том, что бывшей компании Богуслаева принадлежат права на разработки, которые, если речь идет об оборонных предприятиях, обычно находятся в собственности государственных конструкторских бюро.

"Приватизируя производственные мощности "Мотор Сич", Богуслаев каким-то образом умудрился получить и лицензии на технологии государственного конструкторского бюро "Ивченко-Прогресс", которое разрабатывает двигатели. Теперь владелец "Мотор Сичи" фактически может распоряжаться государственными стратегическими технологиями", - констатировал в беседе с DW эксперт киевского Центра армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко.

Двигатели для военных вертолетов - один из наиболее успешных объектов экспорта "Мотор Сич"

По словам Левченко, китайская армия чрезвычайно заинтересована в технологии разработки двигателей для военных вертолетов. "Китай в настоящее время работает над тем, чтобы построить тяжелый транспортный военный вертолет с ударными возможностями. Для него им нужен двигатель, который они хотят создать по украинским технологиям. Именно этому и хотят помешать США", - убежден аналитик.

Большим спросом в Китае пользуются и авиадвигатели из Запорожья, отметил в интервью DW исследователь военной авиации из Международного института стратегических исследований Дуглас Барри. Лондонский аналитик обратил внимание на подписанный несколько недель назад контракт на поставку 400 турбовентиляторных двигателей для учебно-боевых самолетов ВВС Китая. Общая сумма контракта, по данным портала Defence Express, составляет 800 миллионов долларов.

Крылатые ракеты для Пекина и Тегерана?

Однако наиболее интересным приобретением для китайского военно-промышленного комплекса Дуглас Барри считает созданный украинскими инженерами

двигатель для дозвуковых гражданских беспилотных летательных аппаратов МС-400, который не особо

афишируют на авиазаводе "Мотор Сич". "Он разрабатывался в свое время как двигатель для крылатых ракет. Вполне вероятно, США опасаются, что эти разработки могут ускорить китайскую программу строительства крылатых ракет нового поколения.

Кроме того, из Китая эта продукция может экспортироваться в другие страны, которые считают США своими противниками, к примеру, в Иран", - отмечает Дуглас Барри. Лондонский эксперт указывает на то, что экспорт такого рода технологий мог бы рассматриваться как нарушение Договора об ограничении систем противоракетной обороны, к которому в 1997 году присоединилась Украина.

Эксперты допускают, что в украинских технологиях разработки двигателей для баллистических ракет может быть заинтересован и Иран

Барри убежден, что Иран более чем заинтересован в таких технологиях как двигатель МС-400, поскольку за два десятилетия существования ракетной программы Тегерану так и не удалось построить двигатель, способный нести баллистические ракеты такой мощности, которую может выдержать двигатель украинской разработки.

Туманное будущее запорожского авиазавода

Игорь Левченко предостерегает, что открытие производства двигателей для самолетов и вертолетов в Китае рано или поздно неизбежно означало бы сворачивание производства в Украине. Ведь это означало бы, что после потери российского рынка "Мотор Сич" утратит еще один ключевой рынок сбыта - китайский. "Ситуация идет к национализации предприятия. Такие международные прецеденты уже случались", - отмечает Левченко.

Президент Владимир Зеленский заверил, что в период его управления государством ни Китай, ни какая-либо другая страна не сможет получить контроль над "Мотор Сич". Однако о национализации речь пока не идет. Между тем предприятие находится в тяжелом финансовом состоянии, а в силу правовой

неопределенности модернизация производства невозможна.

Лондонский аналитик Дуглас Барри сомневается, что "Мотор Сич" получит второе дыхание. "Это предприятие возникло как детище масштабной советской аэрокосмической программы. Оно не вписывается в сегодняшние аэрокосмические амбиции Украины. К тому же, потерян основной экспортный рынок", - считает эксперт. Барри сомневается, что правительство Украины в случае национализации найдет деньги на модернизацию "Мотор Сич", а новые гражданские разработки, которые позволили бы конкурировать с мировыми лидерами авиакосмической отрасли, очень затратны.

Акции завода могут достаться Китаю

Санкции, введенные СНБО 29 января, заморозили в Украине активы ряда офшорных компаний, с помощью которых китайская компания Skyrizon в 2017 году приобрела акции "Мотор Сич". В санкционный список вошли также китайский бизнесмен Ван Цзин - бенефициар Skyrizon и ряд должностных лиц этой компании. Цзин несколько лет назад выкупил акции мелкими пакетами у Вячеслава Богуслаева через семь подконтрольных офшорных компаний из Белиза, Панамы и Кипра.

Правительство США называет компании Ван Цзина подконтрольными китайским властям, хотя формально он считается независимым инвестором. Свой первый крупный капитал Ван Цзин заработал, как указывает Reuters, на государственных телекоммуникационных проектах, которые осуществлялись по заказу сразу пяти министерств в Пекине. Впоследствии карьера предпринимателя включала в себя и масштабные проекты за рубежом, на которые выделялись миллиарды государственным Китайским банком развития.

Санкции исключают возможность того, что Антимонопольный комитет даст разрешение объединить мелкие пакеты акций "Мотор Сич" в контрольный пакет, который позволил бы китайцам распоряжаться имуществом запорожского авиапроизводителя. Однако по данным украинских СМИ, акции "Мотор Сич" Ван Цзин покупал также с помощью кредитов от государственного китайского банка. Так что если бизнесмен из-за санкций окажется не в состоянии вернуть кредиты, активы автоматически перейдут в собственность китайского госбанка.

Издание Bloomberg отмечает, что у Ван Цзина уже начались серьезные финансовые проблемы. Из-за долгов в Китае на него подан целый ряд исков. В декабре суд ограничил ежемесячные расходы бизнесмена и запретил ему покупать железнодорожные и авиабилеты, ездить на отдых или снимать офисные помещения.

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