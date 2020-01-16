Байден ожидает от Ирана возвращения к ядерной сделке

Снятие с Ирана санкций возможно только после того, как Тегеран начнет соблюдать свои обязательства по ядерной сделке, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS в воскресенье, 7 февраля. Вашигтон вернется за стол переговоров только после того, как Иран прекратит обогащение урана, отметил Байден.

Таким образом новоизбранный глава Белого дома отклонил призыв Ирана сделать первый шаг для возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение было заключено между Ираном и шестеркой международных посредников (США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания) летом 2015 года и предусматривало выполнение Тегераном мер по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

Новые санкции США против Ирана

В мае 2018 года Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения, после чего Тегеран отказался выполнять часть своих обязательств по нему. Вашингтон в ответ ужесточил штрафные меры в отношении Ирана. В начале января 2021 года Тегеран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг" и повысил уровень обогащения урана на объекте в Фордо до 20 процентов, что существенно выше параметров, предусмотренных СВПД. 15 января Госдеп США ввел новые санкции против Ирана.

Смотрите также: