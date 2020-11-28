 Иран обвинил США и Израиль в убийстве ядерщика Фахризаде | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.11.2020

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Мир

Иран обвинил США и Израиль в убийстве ядерщика Фахризаде

Президент Ирана Роухани пообещал, что гибель ученого Фахризаде не остановит атомную программу Тегерана. Он возложил ответственность за убийство иранского физика-ядерщика на США и Израиль.

Автомобиль, в котором был застрелен Мохсен Фахризаде

Автомобиль, в котором был застрелен Мохсен Фахризаде

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил США и Израиль в том, что они стоят за убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. "В который раз империализм и его сионистские наймиты устроили кровопролитие и гибель иранского ученого", - сказал он в выступлении по иранскому государственному телевидению в субботу, 28 ноября.

По словам Роухани, это "террористическое нападение" лишь доказывает страх врагов Тегерана перед технологическим прогрессом в Исламской Республике. Президент заверил, что это убийство не остановит Иран в его намерении продолжать путь Фахризаде еще более целеустремленно.

С аналогичным заявлением выступил и глава иранской атомной программы Али-Акбар Салехи. Он пообещал еще интенсивнее работать с наследием Фахризаде. А министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джахроми сказал, что "на месте одного сорванного цветка вырастут тысячи новых".

Убийство Мохсена Фахризаде

Эксперт-ракетчик и член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Фахризаде был застрелен 27 ноября в одном из пригородов Тегерана. Министерство обороны Ирана заявило, что ученый погиб "смертью мученика". В последнее время Фахризаде возглавлял отдел исследований и технологического обновления в Минобороны Ирана. Иранские спецслужбы и КСИР ведут расследование убийства ученого.

Многие аналитики расценили убийство Фахризаде как попытку Израиля и администрации президента США Дональда Трампа помешать восстановлению отношений между Тегераном и Вашингтоном при будущем новом президенте Джо Байдене. "Это было нападение не только на профессора, но и на предстоящие дипломатические усилия обеих стран после прихода к власти Джо Байдена", - заявил политолог Мохсен Милани агентству dpa.

Аналогичной точки зрения придерживается и известная иранская журналистка Захра Асгари. Убийство Фахризаде стало "ценой, которую пришлось заплатить Ирану за поражение Трампа", сказала она.

Иранская ядерная программа

Иран с 1958 года является членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в 1963 году страна присоединилась к Договору о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. США и ряд других государств на протяжении последнего десятилетия подозревают Исламскую Республику в разработке ядерного оружия. В связи с этим в отношении Тегерана введены санкции.

В 2015 году Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, подписали совместный всеобъемлющий план действий, который  предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС.

После того как США в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил санкции в отношении Исламской Республики и направил в регион военные корабли и бомбардировщики.

В последнее время на объектах атомной инфраструктуры Ирана участились аварии, местные власти объясняют их саботажем.

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    Автор: Наталья Позднякова


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