Иран обвинил США и Израиль в убийстве ядерщика Фахризаде

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил США и Израиль в том, что они стоят за убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. "В который раз империализм и его сионистские наймиты устроили кровопролитие и гибель иранского ученого", - сказал он в выступлении по иранскому государственному телевидению в субботу, 28 ноября.

По словам Роухани, это "террористическое нападение" лишь доказывает страх врагов Тегерана перед технологическим прогрессом в Исламской Республике. Президент заверил, что это убийство не остановит Иран в его намерении продолжать путь Фахризаде еще более целеустремленно.

С аналогичным заявлением выступил и глава иранской атомной программы Али-Акбар Салехи. Он пообещал еще интенсивнее работать с наследием Фахризаде. А министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джахроми сказал, что "на месте одного сорванного цветка вырастут тысячи новых".

Убийство Мохсена Фахризаде

Эксперт-ракетчик и член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Фахризаде был застрелен 27 ноября в одном из пригородов Тегерана. Министерство обороны Ирана заявило, что ученый погиб "смертью мученика". В последнее время Фахризаде возглавлял отдел исследований и технологического обновления в Минобороны Ирана. Иранские спецслужбы и КСИР ведут расследование убийства ученого.

Многие аналитики расценили убийство Фахризаде как попытку Израиля и администрации президента США Дональда Трампа помешать восстановлению отношений между Тегераном и Вашингтоном при будущем новом президенте Джо Байдене. "Это было нападение не только на профессора, но и на предстоящие дипломатические усилия обеих стран после прихода к власти Джо Байдена", - заявил политолог Мохсен Милани агентству dpa.

Аналогичной точки зрения придерживается и известная иранская журналистка Захра Асгари. Убийство Фахризаде стало "ценой, которую пришлось заплатить Ирану за поражение Трампа", сказала она.

Иранская ядерная программа

Иран с 1958 года является членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в 1963 году страна присоединилась к Договору о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. США и ряд других государств на протяжении последнего десятилетия подозревают Исламскую Республику в разработке ядерного оружия. В связи с этим в отношении Тегерана введены санкции.

В 2015 году Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, подписали совместный всеобъемлющий план действий, который предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС.

После того как США в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил санкции в отношении Исламской Республики и направил в регион военные корабли и бомбардировщики.

В последнее время на объектах атомной инфраструктуры Ирана участились аварии, местные власти объясняют их саботажем.

Смотрите также:

Санкции США против Ирана - хроника противостояния США ввели новые санкции против Ирана 5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния США вышли из соглашения по Ирану 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Иран соблюдал условия сделки До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Какие санкции вступили в силу После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния ЕС сожалеет о новых санкциях США Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Иран намерен продолжать торговлю нефтью Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Угрозы Тегерана на фоне санкций США Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Введение санкций привело к протестам Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста. Автор: Наталья Позднякова

