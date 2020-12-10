Торговая война с Китаем и импортные пошлины: Трамп своего добился?

Торговая война с Китаем, введение заградительных пошлин на импортные товары, выход из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) и пересмотр торговых договоренностей с Канадой, Мексикой, Японией и Южной Кореей: протекционистские меры под девизом America first были одним из ключевых элементов экономической политики уходящего президента США Дональда Трампа. Чего он смог добиться в этой сфере за четыре года правления? Этим вопросом задались ученые Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине.

Дональд Трамп желаемых результатов не добился

Задача введенных пошлин, например, на алюминий или стиральные машины, состояла в том, чтобы снизить импорт в этих сегментах и увеличить производство внутри страны. Конечной целью являлось сохранение или создание новых рабочих мест в самих США и снижение внешнеторгового дефициты страны, напоминает один из авторов исследования Геральдина Дани-Кнедлик (Geraldine Dany-Knedlik), научный сотрудник отдела макроэкономики и руководитель группы глобальных конъюнктурных прогнозов в DIW.

Анализ внешнеторговой и экономической статистики США привел четырех немецких ученых, работавших над исследованием, к выводу, что Дональд Трамп желаемых результатов не добился. "Один лишь дефицит торгового баланса с Китаем в прошлом году немного сократился, однако в этом году он уже вновь увеличился. На торговлю с Европой и с другими североамериканскими государствами - Канадой и Мексикой – эти меры практически никак не повлияли", - поясняет Геральдина Дани-Кнедлик

Немецкие ученые констатируют, что в некоторых секторах американской экономики заградительные пошлины на китайские товары, введенные в 2018 году, возымели действие. Так, импорт стали, алюминия и электроники из КНР ощутимо снизился. Несколько уменьшились также поставки бытовой техники и электронных компонентов. Однако в этих секторах экономика США особенно сильно зависят от импорта. В результате введение пошлин обернулось для американских домашних хозяйств и предприятий ростом цен.

Американские пошлины на китайские товары привели к росту цен в США

"В этом-то и состоит особенность торговой политики Трампа. С помощью пошлин он хотел повысить привлекательность американской продукции. Вместо этого товары из-за его политики просто подорожали", - указывает соавтор исследования Пауль Беренберг-Госслер (Paul Berenberg-Gossler). Это отрицательно сказалось на покупательной способности населения США.

Один из пришедших в упадок металлургических заводов в "ржавом поясе" США

В исследовании отмечается, что от эффекта удорожания китайских компонентов и комплектующих особенно сильно пострадали предприятия обрабатывающей промышленности как раз в тех штатах США, в которых Дональд Трамп пользовался на президентских выборах 2016 года особенно большой поддержкой избирателей: в так называемом "ржавом поясе" на Среднем Западе США, а также в штатах Миссисипи и Алабама.

По ряду оценок, которые цитируются в исследовании, введенные Трампом заградительные пошлины привели не столько к возвращению в США выведенных в свое время из страны производственных мощностей, сколько, наоборот, к потере порядка 75 тысяч рабочих мест.

Повестка Джо Байдена: партнеры против Китая и инвестиции внутри страны

Ученые DIW исходят из того, что избранный президент США Джо Байден продолжит жесткий курс своего предшественника в отношении Китая. "Но если Трамп предпочитал действовать в одиночку, то Байден будет искать надежных партнеров, - убеждена Геральдина Дани-Кнедлик. - Для ЕС это означает, что следует своевременно воспользоваться этим шансом и позиционироваться в качестве такого торгового партнера".

Научная сотрудница экономического института DIW Геральдина Дани-Кнедлик

Что же касается задачи повышения конкурентоспособности американской промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках, то новый президент США попытается решать ее, по мнению немецких ученых, не путем протекционистских мер, как Трамп, а с помощью широкомасштабных инвестиций в инфраструктуру - автодороги, электрические и телекоммуникационные сети (5G), а также амбициозных программ развития системы образования и научных исследований. В работе DIW отмечается, что это - разумная повестка, однако потребуется время, чтобы она дала конкретные положительные результаты.

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