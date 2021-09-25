Обвиненные КНР в шпионаже канадцы освобождены

Канадский бизнесмен Майкл Спейвор и бывший сотрудник посольства Канады в Пекине Майкл Ковриг, задержанные в Китае в конце 2018 года и обвиненные впоследствии китайскими властями в шпионаже, были освобождены и направляются на родину. По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, самолет, на борту которого находятся Спейвор и Ковриг, уже покинул воздушное пространство Китая и прибудет в Канаду утром в субботу, 25 сентября.

Финдиректор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу

Незадолго до выступления Трюдо канадские СМИ сообщили, что финансовый директор китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, задержанная в 2018 году в Ванкувере по подозрению в нарушении санкций США в отношении Ирана, также была отпущена на свободу и уже вылетела в Китай. Отмечается, что Мэн смогла достигнуть соглашения с американскими властями, добивавшимися ранее ее экстрадиции. При этом министерство юстиции США продолжает готовиться к судебному разбирательству с Huawei, отметили в ведомстве.

Вашингтон приветствовал освобождение канадцев. Спейвор и Ковриг находились под страже более двух с половиной лет, отметил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

В правительстве Канады обвинили Китай в "торге заложниками"

Китаянка Мэн Ваньчжоу была задержана в аэропорту Ванкувера 1 декабря 2018 года. Канадцев Спейвора и Коврига задержали в КНР несколькими днями позже. В марте 2021 года в Китае начались судебные процессы над ними. 11 августа 2021 года суд в китайском городе Даньдун приговорил Майкла Спейвора к 11 годам лишения свободы за "шпионаж" и "распространение сведений, представляющих государственную тайну".

Комментируя одновременное освобождение Спейвора, Коврига и Мэн, некоторые члены правительства Канады высказали мнение, что Пекин в этой ситуации прибег к "торгу заложниками". Со своей стороны, Китай все подобные обвинения отвергает.

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