Поставит ли Китай РФ летальное оружие для войны в Украине?

Поставки вооружений из Китая в Россию, о возможности которых предупреждали высокопоставленные чиновники США, пока не осуществлялись. В этом уверены эксперты из разных стран, выступившие в ходе слушаний в подкомитете Европарламента по обороне и безопасности, которые прошли 1 марта. Кроме того, по данным экспертов, неизвестно, на каком уровне эта тема обсуждается в КНР.

Среди возможных видов оружия, которые Пекин мог бы предоставить Москве, - средства радиоэлектронной борьбы, противолодочная техника, беспилотники и системы с использованием искусственного интеллекта, считает Эва Пейшова из Центра безопасности, дипломатии и стратегии Брюссельской школы управления. "Но, конечно, Китай пошел бы на это только при условии сохранения технологического перевеса в свою пользу", - уточняет она.

Слушания в Брюсселе были посвящены растущему военному сотрудничеству между Россией и Китаем. С начала полномасштабного вторжения в Украину Москва пытается укрепить связи со странами, которые ее не осуждают за вторжение. Среди них - КНР, чья позиция в этом конфликте, по оценкам наблюдателей, остается неоднозначной. Как будут развиваться Российско-китайские отношения в разгар войны в Украине? На этот вопрос евродепутатам свои ответы озвучили аналитики.

Между Москвой и Пекином доверия нет?

В давних отношениях Москвы и Пекина в оборонной сфере были взлеты и падения, напомнила аналитик Международного института стратегических исследований в Лондоне Мейа Ноуэнс. Тем не менее КНР и РФ подписали соглашение о безграничном партнерстве, проводят совместные военные маневры, сотрудничают в сферах торговли оружием, оборонных исследований и разработок, а также, возможно, в области гибридной войны.

"Однако, я думаю, было бы ошибкой считать эти отношения равноправным партнерством, - указала Ноуэнс. - Я также считаю ошибочным предположение, что в них царит полное доверие и что эти отношения являются альянсом". По мнению ученой, они служат стратегическим интересам Пекина в более широком контексте конкуренции с США.

Александр Габуев Фото: privat

Эти отношения, по выражению Ноуэнс, были запятнаны хищением у России Китаем военных технологий. По утверждениям самих россиян, такая практика была весьма распространенной. Так, в 2019 году, по словам эксперта, в Москве сообщили, что с 2002 года было зарегистрировано более 500 подобных нарушений и что Китай скопировал российские авиадвигатели, палубные реактивные самолеты, системы ПВО, переносные ЗРК и зенитные ракеты класса "земля-воздух".

Между Москвой и Пекином никогда не было полного доверия, согласился с коллегой старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Александр Габуев: "Их интересы во многом пересекаются, у них есть общий противник, но со стороны России присутствует нерешительность, когда речь заходит об обмене наиболее секретными военными технологиями. И дело не только в заботе о собственной безопасности РФ, но и в рынках сбыта оружия".

На что готова пойти Россия, чтобы заручиться поддержкой Китая?

Война в Украине стала организующим принципом в российской внутренней и внешней политике, убежден Габуев: "Все, что помогает России продолжать войну, будь то получение военных материалов, оружия, снарядов или экономические отношения, позволяющие путинскому режиму оставаться на плаву и пополнять военный бюджет, считается благом для России". Кроме того, Москва, по мнению эксперта, ищет способы отомстить НАТО и Вашингтону за военную помощь Украине, и один из них - усиление Китая, главного противника США.

Российский ЗРК С-400 перед репетицей военного парада Фото: Dmitri Lovetsky/AP/picture alliance

Более того, по данным Габуева, все больше высокопоставленных чиновников в Москве убеждены, что чем сильнее Китай на мировой арене, тем лучше для России. Поэтому теперь РФ готова предоставить свои самые современный виды оружия: она поставила Китаю ЗРК С-400 и, возможно, поставит и С-500, считает исследователь. И констатирует, что КНР значительно продвинулась во многих современных разработках, включая БПЛА, но еще есть кое-что, что она могла бы получить от РФ.

По довоенным российским оценкам, добавил Габуев, окно возможностей на китайском рынке для Москвы будет открыто еще десять лет: "Я думаю, что после этого Китай сможет либо копировать и учиться, либо разрабатывать собственные проекты".

Как далеко готов зайти Китай в поддержке Кремля?

Поставки летальных вооружений России стали бы отходом Пекина от его официально декларируемой позиции и помешали бы ему в стремлении стать посредником в этом конфликте, уверена Ноуэнс. "Я не считаю, что ради этих отношений и поддержки России Китай готов пожертвовать собственной стратегической позицией. Есть пределы того, чем Пекин может пожертвовать и чем обеспечить Москву. Я думаю, что в Китае будет дискуссия и о том, какой может быть постпутинская Россия и как на нее может влиять КНР", - прогнозирует аналитик из Лондона.

Китайские истребители в районе Тайваня во время учений, август 2022 года Фото: Gong Yulong/Xinhua/AP Photo/picture alliance

И подчеркивает, что приоритетом для Китая всегда будут его собственные интересы, а именно Тайвань и способность к военным действиям в Индо-Тихоокеанском регионе. Из войны в Украине Китай извлек урок, что нужно поддерживать и развивать производство вооружений для своих целей, считает Ноуэнс: "Не думаю, что у Пекина есть возможности и интерес быть глобальным полицейским. По своей сути Китай своекорыстен, он научился на американском опыте вмешательств в конфликты по всему миру. Я думаю, что он будет стремиться этого избежать".

Габуев согласился, что заметное участие Китая в поставках оружия России было бы для него невыгодным: "Кроме того, как мне кажется, Пекин рассматривает как наиболее вероятный сценарий развития событий в Украине изматывающую войну на истощение, которая будет длиться годами". По оценке Габуева, китайцы ожидают, что обе стороны увязнут в этом конфликте.

Может ли Китай стать посредником в конфликте Украины и РФ?

Хотя у Запада есть небеспочвенные сомнения в нейтральности КНР в этом конфликте, Эва Пейшова призвала обратить внимание на отношения Пекина с Киевом: "ВМС Китая большую часть техники закупили в Украине. Собственно, китайский авианосец "Ляонин" построен на базе списанного украинского корабля с привлечением украинских специалистов и мощностей".

Владимир Зеленский Фото: ROLAND SCHLAGER/APA/picturedesk.com/picture alliance

Более того, между Украиной и Китаем есть договор о дружбе от 2013 года, который является достаточно прочным, и, безусловно, Пекин внесет свой вклад в восстановление Украины, убеждена Пейшова. "Так что я бы сказала, что от Украины зависит, в какой степени она будет способна и готова открыться Китаю. И окончательное решение будет за ней", - указала эксперт. И заметила, что президент Украины Владимир Зеленский не высказывает особой критики в адрес Китая. По мнению Пейшовой, посредничество в конфликте Украины и РФ пошло бы на пользу международной репутации и престижу Пекина.

Александр Габуев в этой связи отмечает, что для Китая совершенно очевидны сегодняшние настроения всех вовлеченных в конфликт сторон "дать шанс войне", а также отсутствие необходимости в "неидеальном" мирном договоре. Пекин позиционирует себя на Глобальном Юге как единственный из мировых лидеров, кто "почти убедил" Путина сесть за стол переговоров и, с точки зрения Габуева, это была продуманная "кампания обаяния" для завоевания благосклонности в этих странах.

Что стоит предпринять Евросоюзу

ЕС должен выступать сильным и единым фронтом и донести до Пекина, что "выживание Украины и ее успех являются основным европейским интересом", полагает Мейа Ноуэнс. По мнению Эвы Пейшовой, важно не забывать, что Россия и Китай не одиноки и что у них есть поддержка в странах Глобального Юга, основанная на коллективной антипатии там к Западу. С этими странами нужно взаимодействовать более эффективно и стратегически использовать свои торговые соглашения, советует Пейшова.

Необходимо противостоять нарративу Пекина о его нейтральности, дополняет Александр Габуев. "Раскрытие информации об обсуждении в Китае поставок оружия России и документирование того, как предприятия китайского военпрома, несмотря на войну, помогают РФ, поставляя компоненты для российского оружия, очень помогает в этом", - заключил он.

Смотрите также: