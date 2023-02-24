Зеленский - о "формуле мира": Хочу привлечь Индию и КНР

На 367-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями субботы, 25 февраля (время московское).

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Преждложенный Китаем "мирный план" для дипломатического урегулирования конфликта России и Украины выгоден лишь Кремлю, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News. "Путин аплодирует, так как этот план может быть хорошим. Я не увидел в плане ничего указывающего на то, что там есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России", - подчеркнул Байден. По словам американского президента, сама идея о том, что Китай будет вести переговоры об окончании войны, "которая абсолютно несправедлива" для Украины, "просто нерациональна".

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Полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границы будет расширена до 2 километров и заминирована. Как сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), это предусмотрено законом, принятым 24 февраля Верховной радой. "Это практически будет заминированная территория", - говорилось в сообщении ГПСУ.

Британская разведка: У ВС РФ могли закончиться иранские БПЛА односторонней атаки

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Примерно с 15 февраля 2023 года не поступало сообщений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) односторонней атаки - без возможности возвращения (OWA-UAV) - в Украине. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. В период с конца января по начало февраля ВС Украины сообщили, что были сбиты минимум 24 OWA-UAV Shahed-136; в первые несколько дней с начала года уничтожены также десятки БПЛА. Отсутствие задействования OWA-UAV, вероятно, указывает на то, что Россия исчерпала свой текущий запас и, скорее всего, будет добиваться его пополнения, отмечают в британской разведке. Несмотря на то, что этот тип беспилотников не особенно эффективен в уничтожении намеченных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как способ для отвлечения украинской противовоздушной обороны от более эффективных российских крылатых ракет, отмечается в сводке.

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев хочет привлечь страны Латинской Америки, Африки, а также Индию и Китай к поддержке украинской "формулы мира" и проведению первого саммита для ее реализации. Такое заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции. "Мы работаем над тем, чтобы была Латинская Америка. Я бы очень хотел, и мы делаем соответствующие шаги, чтобы представители африканского континента были привлечены к "формуле мира" и этому саммиту", - подчеркнул украинский лидер. "Если честно, я бы очень хотел, чтобы была Индия, хотел бы, чтобы был Китай", - добавил он. На пресс-конференции президент Украины также заявил, что ему "все равно", что будет с Россией в случае "поражения Москвы". По словам Зеленского, об этом должны думать граждане РФ.

ISW: РФ не достигла ни одной из заявленных целей в войне

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В Кремле не стали давать комментарии в связи с первой годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, вероятно, потому, что РФ не достигла ни одной из заявленных целей и не добилась значительных территориальных успехов с июля 2022 года. Об этом говорится в ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW). По его данным, Москва также усилила информационную подготовку к возможной операции под "чужим флагом" в Приднестровье.

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Александр Лукашенко (фото из архива) Фото: Alexander Zemlianichenko/dpa/AP/picture alliance

Правитель Беларуси Александр Лукашенко посетит Китай 28 февраля с госвизитом. Об этом сообщило министерство иностранных дел КНР. "По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина" Лукашенко посетит Китай с госвизитом "с 28 февраля по 2 марта", сообщила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

WSJ: Китай рассматривает возможность поставки артиллерии ВС РФ

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Китай рассматривает возможность поставки артиллерии ВС РФ, что может затянуть войну против Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). По ее данным, в этом случае возникшая напряженность может на годы определить отношения Запада с Пекином и потенциально иметь серьезные последствия для ситуации на поле боя. Госсекретарь Энтони Блинкен и другие официальные лица США ранее говорили, что Китай рассматривает возможность оказания "летальной поддержки" России, но не уточнили, какие системы могут быть направлены. Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность рассекречивания ряда разведданных и доведения информации до правительств союзников и общественности, сообщили американские чиновники.

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Канада ввела санкции в отношении 129 физических и 63 юридических лиц из России. Об этом сообщили в канадском правительстве. Под ограничительные меры попали, в частности, члены семьи заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева - его супруга Светлана и сын Илья, а также заместитель премьер-министра РФ Михаила Мишустина - Андрей Белоусов. В перечне - министры, сотрудники администрации президента, военные и причастные к производству артиллерии и вооружения, используемого в Украине, уточнил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Генштаб ВСУ: Украинская армия отбила 70 атак РФ

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Украинская армия за сутки отбила 70 российских атак на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Встреча министров финансов стран G20 может завершиться без подписания общего коммюнике, потому что страны не могут согласовать формулировки в отношении войны в Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Западные страны настаивают на однозначной критике войны и не хотят ослаблять формулировки, которые были в пролшогоднем коммюнике, когда страны G20 резко осудили вторжение РФ в Украину и потребовали полного и безусловного вывода российских войск.

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Большинство немцев считают, что Германия де-факто участвует в войне, поставляя оружие Украине. Такого мнения придерживается 51 процент опрошенных социологической службой YouGov по заказу информагентства dpa. 37% респондентов не согласны с этим утверждением. В то же время специалисты по международному праву едины в оценке, что поставка любых вооружений не делает государство стороной военного конфликта.

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Великобритания, Франция и Германия предлагают Украине более тесные связи с НАТО после войны, чтобы побудить Киев к началу мирных переговоров с Москвой, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники представителей правительств трех стран. По информации издания, британский премьер Риши Сунак предложил план соглашения, по которому Украина получит более широкий доступ к передовой военной технике, оружию и боеприпасам для обороны после завершения войны. Предполагается, что этот план обсудят на саммите НАТО в июле. Берлин и Париж поддержали инициативу Лондона, пишет издание. В то же время источники The Wall Street Journal подчеркнули, что решение о сроках и условиях начала переговоров остается за Киевом.

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Япония вводит санкции против России, сообщается на сайте МИД страны. Токио, в частности, заморозит активы 120 российских физических и юридических лиц, расширит ограничения по экспорту в Россию.

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Укарина хотела бы получить гарантии безопасности до вступления в НАТО. "Мы хотели бы иметь гарантии безопасности на пути в НАТО. Мы не знаем, когда Украина будет там. Это зависит сегодня не от Украины", - приводит цитату Владимира Зеленского на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости" информагентство УНИАН.

США выделят 10 млрд долларов на помощь Украине

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США выделят Украине 10 млрд долларов в качестве бюджетной помощи и поддержки энергосистемы страны, сообщается на сайте Госдепа . Большая часть суммы (9,9 млрд долларов) поступит в рамках механизма Всемирного банка и пойдет на обеспечение деятельности "здравоохранения, образования и служб экстренной помощи". Еще 250 млн долларов будут направлены на энергетическую систему Украины. "Эти средства помогут обеспечить работу школ, генераторы для больниц, а также отопление в домах и приютах по всей Украине", - говорится в заявлении.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал к достижению "справедливого мира" с Украиной, чтобы избежать дальнейших жертв и разрушений. Он также отметил, что Анкара готова "оказать любую поддержку" в вопросе продления соглашения о вывозе зерна из Украины через Черное море.

Байден отверг поставки Украине истребителей F-16 "на данный момент"

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Истребители F-16 Фото: Sakis Mitrolidis/AFP/Getty Images

Президент США Джо Байден отверг возможность поставок Украине истребителей F-16 "на данный момент". "Ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому. - Ред.) не нужны сейчас F-16. Мы отправляем ему то, что необходимо по мнению наших военных. Ему нужны танки, артиллерия, противовоздушная оборона, включая еще одну HIMARS", - подчеркнул Байден в интервью ABC News. По мнению Байдена, это вооружение поможет Киеву "добиться успехов" на фронте ближайшей весной и летом.

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США опровергли информацию о возможной перепродаже поставленного Украине оружия на черном рынке. "На сегодняшний день мы не видим никаких признаков того, что какие-либо ресурсы, вооружение или технические средства, которые мы предоставили Украине, были использованы не по назначению, утеряны, украдены, проданы на черном рынке или захвачены российскими войсками", - подчеркнул официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби

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Россия удвоила число кораблей в Черном море. "Это уже 8 кораблей, среди которых на боевое дежурство выведен и надводный ракетоноситель - фрегат, снаряженный 8 "Калибрами", - сообщает украинское оперативное командование "Юг" в Facebook. Отмечается, что это может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке, а также ударам дронами.

В ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

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В годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Евросоюза согласовали десятый пакет санкций, направленных против Кремля, сообщило представительство Швеции в ЕС. Штрафные меры включают более строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения, ограничения против людей и учреждений, поддерживающих войну, распространяющих пропаганду и поставляющих дроны армии РФ, а также меры против российской дезинформации.

Ранее постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось объявил, что в десятый пакет войдут санкции в отношении физических и юридических лиц, ответственных за незаконную депортацию украинских детей. Также были достигнуты политические договоренности по вопросу об импорте алмазов из РФ - решение согласовано в координации с партнерами по G7. Страны определились также "с дальнейшими шагами в отношении ядерного сектора" РФ, отметил Садось.

Хроника событий 24 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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