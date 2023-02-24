СМИ узнали о переговорах по производству КНР дронов для РФ

Der Spiegel пишет, что китайская компания Bingo ведет переговоры о массовом производстве дронов для РФ.

Российские военные и китайский производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology ведут переговоры относительно массового производства дронов для РФ. Об этом передал еженедельник Der Spiegel в четверг, 23 февраля.

По данным издания, компания также согласилась изготовить и испытать 100 прототиповбеспилотника ZT-180 и предоставить их министерству обороны РФ до апреля 2023 года. По оценкам военных экспертов, такой БПЛА способен нести боеголовку весом от 35 до 50 кг. По мнению специалистов, по конструкцию дрон, скорее всего, будет напоминать иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136.

Российская армия использовала сотни подобных беспилотников в ходе атак в Украине и при нанесении ударов по жилым домам, электростанциям, теплоцентралям.

По данным Der Spiegel, Bingo планирует поставлять компоненты и ноу-хау в Россию, чтобы там можно было наладить производство БПЛА. Речь может идти о мощностях, необходимых для производства около 100 беспилотников в месяц, пишет издание.

"Мирная инициатива" КНР

МИД КНР 24 февраля обнародовал "мирную инициативу", которая включает в себя 12 принципов, по убеждению авторов, призванных способствовать окончанию войны РФ против Украины.

Само слово "война" в документе не упоминается - в английской версии документа авторы используют слова "конфликт" и "украинский кризис".

Кроме того, в тексте не затрагиваются вопросы несогласия Украины с оккупацией ее территорий Россией и не подвергаются критике никакие действия РФ - Пекин лишь указывает, что "суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены". Документ представлен в виде набора тезисов и озаглавлен как "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса".

Договор о дружбе между КНР и РФ

В июне 2021 года был продлен Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ. В совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина от 4 февраля 2022 года подчеркивалось, что Россия и Китай построили "отношения нового типа", превосходящие военно-политические союзы времен холодной войны.

В документе, в частности, указывалось: "Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах".

Смотрите также: