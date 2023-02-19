Госсекретарь США предостерег Китай от поставок оружия России

На 361-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 19 февраля (время московское).

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Китай не хочет видеть затягивания кризиса в Украине и расширения его масштабов. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро Ван И в Мюнхене, где он встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Слова Вана И привел МИД КНР. Кулеба также прокомментировал встречу 18 февраля в Twitter. "Мы согласны, что основополагающий принцип Устава ООН о территориальной целостности является священным для обоих наших государств", - отметил руководитель украинского внешнеполитического ведомства. "Я повторил, что все инициативы, направленные на восстановление мира в Украине, должны основываться на нем", - добавил он.

Кулеба: C отрудничество оборонной промышленности Украины и Германии создаст новые возможности

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Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что сотрудничество оборонной промышленности Украины и Германии создаст "новые возможности для укрепления" его страны. Соответствующую запись Кулеба оставил в Twitter. Министр напомнил, что 18 февраля в Мюнхене вместе с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) был сопредседателем на встрече представителей ведущих отраслевых компаний. "Мы организовали это важное мероприятие, чтобы напрямую связать наших производителей", - добавил он.

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При обстреле Новой Таволжанки Шебекинского округа в Белгородской области РФ погибла девушка. Об этом написал в Telеgram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в момент прилета снарядов она находилась на улице.

Блинкен: Китай рассматривает возможность предоставления России оружия для войны против Украины

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Энтони Блинкен Фото: David Josek/REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает возможность предоставления оружия России для войны против Украины. С соответствующим заявлением Блинкен выступил в программе Face The Nation на канале CBS. "Обеспокоенность, которую мы сейчас испытываем, основана на имеющейся у нас информации о том, что они (китайские власти. - Ред.) рассматривают возможность оказания летальной поддержки", - отметил Блинкен. На вопрос о том, что именно может включать эта летальная поддержка, глава американской дипломатии ответил: "Все, от боеприпасов до самого оружия". До этого, на Мюнхенской конференции по безопасности, Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, члена Политбюро Вана И, что "если Китай окажет материальную поддержку России или помощь в систематическом обходе санкций", то это повлечет за собой последствия.

В интервью телевизионной сети ABC Блинкен также подчеркнул, что США по-прежнему выступают против поставки истребителей Киеву. "Нужно сосредоточиться на том, что они (украинские силы. - Ред.) смогут использовать в ближайшие несколько месяцев, причем эффективно использовать в ближайшие месяцы, а не в ближайшие годы", - отметил госсекретарь. Обучение управлению западными истребителями - длительный процесс, напомнила ABC.

Тем временем постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире State of the Union телеканала CNN предупредила Китай о последствиях возможного предоставления России летальных вооружений. Это "будет красной линией", подчеркнула американский постпред.

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В результате обстрела ВС РФ села Бургунка в Бериславском районе Херсонской области Украины есть жертвы среди мирных жителей. Об этом сообщили в Telegram представители Херсонской областной военной администрации. По данным информационного портала fakty.com.ua, три человека погибли, пятеро получили ранения (среди них - трое детей). В числе погибших - отец, мать и дядя, двоим из раненых детей - восемь и десять лет.

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ВС РФ нанесли ракетный удар по Дружковке в Донецкой области Украины. Об этом написал в Telegram глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. По его словам, повреждены по меньшей мере две многоэтажки и частные автомобили. Всего за сутки в результате ударов ВС РФ ранены двое жителей региона, добавил Кириленко.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что союзники по НАТО должны завершить разработку гарантии безопасности для Украины, когда встретятся на саммите 11-12 июля в Вильнюсе. Слова главы британского кабмина привело агентство Bloomberg. Сунак уверен, что Украина в конечном итоге вступит в Североатлантический альянс, но настаивает на том, что до этого должен быть разработан план обеспечения безопасности страны. "Это разговор, который мы должны начать, потому что саммит в Вильнюсе - хорошее место для его завершения", - отметил премьер.

Делегация Верховной рады не будет участвовать в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

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Делегация Верховной рады не будет участвовать в зимней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая состоится 23-24 февраля в Вене, в знак протеста против присутствия представителей России. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" и член украинской делегации Евгения Кравчук. "Мы не будем принимать участие в официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи, ни в каких. Но мы едем в Вену для переговоров с нашими партнерами насчет того, что делать и как вывести из этого кризиса ОБСЕ", - отметила Кравчук.

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В здании "прокуратуры" в Донецке в самопровозглашенной "Донецкой Народной Республике" - пожар. На видео, распространном в Telegram агентства УНИАН, виден дым над крышей здания. По версии российских госагентств, возгорание - результат обстрела ВС Украины. По утверждению местных "властей", ранения получили пять человек.

ГУ разведки Минобороны Украины: Россия может усилить ядерный шантаж с целью сорвать визит Байдена в Европу

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Россия может усилить ядерный шантаж с целью сорвать визит президента США Джо Байдена в Европу, написало главное управление (ГУ) разведки Минобороны Украины в Telegram. По данным управления, Россия может начать масштабные учения стратегических ядерных сил. "Сейчас подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования", - говорится в сообщении украинской разведки. По ее сведениям, поддерживается 24-часовая боевая готовность средств стратегических ядерных сил России к применению. Визит Байдена в Польшу запланирован на 20-22 февраля.

Между тем в Минобороны РФ позднее выступили с утверждением, что Киев планирует использовать контейнеры с радиоактивными веществами для инсценировки заражения местности в районе одного из радиационно опасных объектов.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Она 17 февраля сказала, что США поддерживают удары Украины по российским военным объектам в аннексированном РФ Крыму. "Россия построила в Крыму массу военных сооружений, это законные цели, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это. Украина не будет находиться в безопасности, пока Крым как минимум не будет демилитаризован", - отметила Нуланд.

"Это хорошо нам известная точка зрения", - отреагировал Песков. "Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий. Она лишний раз подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть", - добавил он.

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу настаивает на том, чтобы страны НАТО увеличили расходы на оборону до 2,5 процента от валового внутреннего продукта. Рейнсалу дал интервью агентству Reuters. По словам министра, этой цели могла бы придерживаться и Германия.

Reuters: Премьер Италии отправится в Киев 20 февраля

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 20 февраля отправится в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом передало агентство Reuters со ссылкой на источник. Мелони, которая вступила в должность в октябре 2022 года, говорила, что планирует посетить Киев до 24 февраля 2023 года. Италия и Франция недавно завершили переговоры о поставке современной системы противовоздушной обороны в Украину этой весной.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет создать свою частную военную компанию (ЧВК). Соответствующая запись замещена в Telegram-канале Кадырова. "Всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию", - написал Рамзан Кадыров. Как говорилось ранее в ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW), глава Чечни, по всей видимости, отверг предложения основателя ЧВК "Вагнер" присоединиться к возобновленной информационной кампании против Минобороны РФ, предполагая, что инициатива может не восстановить ослабевающее влияние владельца группы компаний "Конкорд".

Аргентина направила 12-ю партию помощи Украине

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Из Аргентины вылетел самолет с гуманитарной помощью для Украины - уже двенадцатый со времени российского полномасштабного вторжения. Об этом сообщило министерство иностранных дел в Буэнос-Айресе. В столицу Польши направляется самолет с "крупной партией лекарств и предметов медицинского назначения, которые после прибытия в международный аэропорт имени Шопена в Варшаве будут переданы Центру общественного здоровья министерства охраны здоровья Украины в Киеве", сообщается в пресс-релизе МИД Аргентины. В документе отмечается, что "руководство Агентства по международному сотрудничеству и гуманитарной помощи Аргентины, которое находится в подчинении МИД" оказало содействие в отправке 12-й партии помощи украинцам, пострадавшим от военного конфликта на их территории.

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Минпросвещения России приняло решение проводить занятия "Разговоры о важном" и для родителей. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов. По его словам, в настоящее время прорабатывается формат таких бесед. Еженедельные занятия "Разговоры о важном" проходят в школах РФ с 5 сентября 2022 года.

DIHK: В результате войны состояние каждого жителя Германии сократится примерно на 2000 евро к концу 2023 года

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Согласно прогнозу Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), в результате войны в Украине к концу 2023 года состояние каждого жителя Германии сократится примерно на 2000 евро. "В общей сложности около четырех процентов валового внутреннего продукта Германии, вероятно, будет потеряно с начала войны до конца 2023 года", - сказал глава DIHK Петер Адриан (Peter Adrian) газете Die Rheinische Post. Многие предприятия в ФРГ столкнулись с резким повышением стоимости газа и электроэнергии. "Это продолжает сильно бить по довольно большому числу компаний", - указал Адриан.

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Генпрокурор Украины Андрей Костин обвинил Россию в геноциде в связи с насильственным переселением украинских граждан. "Если мы говорим о геноциде в Украине, то мы должны говорить о насильственной депортации украинцев и украинских детей", - заявил Костин телеканалам RTL и ntv. Агрессивная война России против Украины продолжается уже почти год, и сама Москва открыто говорит о "деукраинизации", сказал Костин. "Когда такие сообщения посылают высокопоставленные политики (государства. - Ред.) агрессора, это не просто пропаганда войны, а явное подстрекательство к совершению злодеяний", - считает он. Работающий в Киеве германский старший прокурор Клаус Хоффман (Klaus Hoffmann) ранее заявил в интервью агентству dpa, что, по его мнению, для обвинения России в геноциде в ходе агрессивной войны против Украины пока имеются лишь отдельные косвенные доказательства. "Я бы на данный момент сказал, что в общей картине еще не так много обстоятельств - в пользу того, что геноцид может быть доказан", - подчеркнул Хоффман. С таким "сильным обвинением" нужно быть "очень осторожным", считает эксперт.

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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen), закрывая форум, отметил, что Европа не согласна "с этой ужасной войной" и продолжает поддерживать сильную трансатлантическую связь с США. Хойсген напомнил о словах америкаснкого вице-президента Камалы Харрис. Если президент России Владимир Путин думает, что сможет взять верх, пережидая ситуацию, "то он сильно ошибается", подчеркнула политик 18 февраля. "Время - не на его стороне", - резюмировала она. Глава конференции добавил, что следует призвать виновных в войне к ответственности. "Совершенные преступления не должны остаться безнаказанными", - указал он, отметив, что необходимо усилить роль Международного уголовного суда, а также обратив внимание на призывы создать спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины.

Франция начнет поставку новой партии бронетехники Киеву до 26 февраля

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AMX-10 RC (фото из архива) Фото: Gouhier Nicolas/abaca/picture alliance

Франция начнет поставку бронетехники, которую она обещала Украине для войны против России, к следующим выходным. Как передало агентство AFP, речь идет, в частности, о французских тяжелых бронеавтомобилях AMX-10. Первые машины будут отправлены в Украину "к концу следующей недели" - 26 февраля, сказал министр обороны Франции Себастьен Лекорню газете Le Parisien. Глава ведомства отказался уточнить количество машин в первой партии, заявив, что не хочет предоставлять России "стратегическую информацию". По данным министерства обороны Франции, AMX-10 отличаются высокой мобильностью, "мощным вооружением" и обеспечивают защиту от огня легкой пехоты.

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Украинские официальные лица призвали членов Конгресса США оказать давление на администрацию американского президента Джо Байдена, чтобы она направила Киеву многофункциональные легкие истребители четвертого поколения F-16. Как передало агентство Reuters, лоббирование происходило в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в ходе переговоров между украинскими чиновниками, включая министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, и демократами и республиканцами из Сената и Палаты представителей Конгресса США. "Они (представители украинских властей. - Ред.) сказали нам, что хотят" получить F-16 для подавления системы противовоздушной обороны России, чтобы ВС Украины "могли направить свои беспилотники" за пределы российского фронта, сказал американский сенатор (демократ, от штата Аризона) и бывший астронавт Марк Келли.

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Менее четверти современных боевых танков, обещанных Западом Украине, по всей видимости, будут доставлены Киеву к ожидаемому весеннему наступлению России. Об этом сообщила британская газета The Times. Киев хочет получить от союзников в общей сложности до 320 танков. Однако, по оценкам экспертов, к началу апреля на передовую попадут лишь 50, что вызывает опасения, что техники будет недостаточно для оказания существенного влияния на ход боевых действий, пишет издание. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), заявил, что члены его кабинета попытаются в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, завершающейся 19 февраля, убедить партнеров предоставить Киеву больше танков Leopard 2.

Хроника событий 19 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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