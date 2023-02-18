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Немецкие военнослужащие на танках Lepard (фото из архива)Фото: CHRISTOF STACHE/AFP
ПолитикаГермания

Бербок призвала партнеров ФРГ поставить Киеву танки Leopard

Жан Рофе
24 мин. назад

В поставках Украине боевых танков Leopard должны участвовать, помимо Германии, и другие страны, "чтобы это действительно могло спасти человеческие жизни", заявила министр иностранных дел ФРГ.

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала союзников последовать примеру Германии и поставить Украине основные боевые танки Leopard. Необходимо вместе позаботиться о том, чтобы Украина могла защитить себя и спасти человеческие жизни, "именно поэтому мы так настойчиво призываем другие страны-партнеры, имеющие модель, аналогичную той, которую мы поставляем", тоже предоставить такие танки, сказала Бербок в пятницу, 17 февраля, в интервью немецкой общественно-правовой медиакомпании Bayerischer Rundfunk.

По словам главы МИД ФРГ, отдельные страны уже пообещали предоставить Украине танки Leopard. "Но нам нужны и другие государства, которые будут участвовать в этом, чтобы это действительно могло спасти человеческие жизни", - подчеркнула Бербок.

Германия направит Украине 14 танков Leopard 2 A6

После долгих колебаний канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 25 января официально подтвердил намерение его страны отправить Украине 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Берлин также разрешил другим государствам реэкспорт танков Вооруженным силам Украины.

Как заявил Шольц, задача - оперативно собрать для Украины два танковых батальона, что в немецкой военной трактовке составляло бы около 90 боевых машин, а в украинской - 60. Позднее правительство ФРГ уточнило, что "батальон" следует понимать с критериев именно той страны, которой поставляют танки.

Киеву пока передадут половину танкового батальона 

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил ранее на этой неделе, что западные страны пока смогут направить ВСУ лишь половину батальона Leopard 2 A6. В него войдут 14 танков, обещанных правительством ФРГ, и три танка из Португалии. Кроме того, Польша отправит в Украину один батальон Leopard 2 А4.

Власти Швеции по-прежнему проверяют, могут ли они предоставить Киеву танки Leopard и в каком объеме. Нидерланды, по словам Писториуса, примут участие лишь в поставке боеприпасов к танкам, а Дания пока только рассматривает варианты своего участия.

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