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Die Welt: Дания и Нидерланды не поставят "Леопарды" Киеву

Александра Иванова
52 мин. назад

По информации газеты Die Welt, правительства Дании и Нидерландов пересмотрели решение о предоставлении Украине боевых танков. Финляндия и Швеция также не готовы сделать это до вступления в НАТО.

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Коалиция европейских стран, намеревавшихся передать Украине современные боевые танки немецкого производства Leopard, судя по всему, редеет. Как сообщает вечером во вторник, 14 февраля, немецкая газета Die Welt со ссылкой на запросы по адресу правительств Дании и Нидерландов, обе эти страны пересмотрели решение поставить Киеву танки Leopard 2.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что королевство могло бы предоставить Украине 18 танков Leopard 2, которые его страна взяла в лизинг у Германии и которые до сих пор находились на службе в германо-нидерландском батальоне, напоминает издание. Однако на запрос Die Welt в Гааге сообщили, что предоставить эти танки Украине не смогут. "Это решение было принято после тщательного согласования между Нидерландами и Германией", - цитирует редакция ответ властей королевства.

Что касается Дании, то источники Die Welt в правительственных кругах страны также сообщили в ответ на запрос редакции, что страна, в распоряжении которой имеются 44 современных танка Leopard 2A7, не станет участвовать в коалиции поставщиков. "В качестве компенсации за отказ в участии в коалиции по Leopard 2 Нидерланды и Дания берут на себя часть расходов по ремонту 100 танков Leopard 1 из запасов немецкой промышленности, - пишет Die Welt. - Сами эти страны подобными устаревшими танками не владеют".

Швеция и Финляндия ждут вступления в НАТО

Судя по всему, и Финляндия, обладающая большим арсеналом из 200 танков Leopard 2 и считавшаяся до сих пор важным партнером по коалиции, не торопится с поставками танков Киеву, следует из публикации немецкой газеты, - по крайней мере, до своего вступления в НАТО. На запрос Die Welt, представитель правительства в Хельсинки обтекаемо ответил, что "оперативная форма и содержание" участия Финляндии в танковой коалиции является "все еще идущим процессом".

Ранее предположение о том, что Финляндия осуществит поставки танков в Украину лишь после вступления в НАТО, высказало издание The Wall Street Journal со ссылкой на круги альянса. "В настоящее время вступление страны (в НАТО. - Ред.) блокирует Турция. То же касается Швеции. Стокгольм также отказывается от поставок", - указывает Die Welt.

"Правительство ФРГ хотело действовать согласованно. Однако, после того как Германия первой сделала большой шаг вперед, большинство остальных стран остались стоять на месте", - отмечает издание.

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