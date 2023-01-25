День 336-й войны: Германия и США поставят Украине танки

На 336-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Шольц о танках Leopard для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) объявил о выделении Украине 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. По словам Шольца, европейские партнеры тоже передадут Киеву танки Leopard 2. Задача - оперативно собрать два танковых батальона для Украины, пояснил федеральный канцлер. Он отметил, что подготовка украинских экипажей должна начаться в Германии в кратчайшие сроки. Пакет помощи для Киева будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем. Как указал Олаф Шольц, данный шаг - результат интенсивных консультаций, проведенных с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии и "отвечает нашей хорошо известной линии на поддержку Украины в меру наших возможностей".

Олаф Шольц также обозначил "красные линии" для дальнейшей военной поддержки Киева, исключив поставку боевых самолетов или развертывание наземных войск в Украине. "Я очень рано дал понять, что мы не говорим о боевых самолетах, и я делаю то же самое здесь", - заявил Шольц в бундестаге. Канцлер напомнил, что еще в самом начале войны обсуждалось введение бесполетной зоны над Украиной, но он и президент США Джо Байден на это ответили: "Мы не будем этого делать. И этот подход ничуть не изменился и не изменится", - подчеркнул канцлер. "Германия не отправит наземные войска ни при каких обстоятельствах. Я сказал, что прямого участия солдат НАТО в войне в Украине не будет. До сих пор этого не происходило, и не будет и в дальнейшем. На это можно положиться", - указал Шольц.

Украина поблагодарила Германию

Киев приветствовал решение Германии дать зеленый свет поставкам танков Leopard 2 в Украину. "Первый шаг по танкам сделан. Следующий - "танковая коалиция". Нам нужно много "Леопардов", - написал в Telegram руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Бывший украинский посол в ФРГ, замглавы МИД Украины Андрей Мельник высоко оценил решение о поставках танков Leopard Киеву, призвав при этом к дальнейшим шагам. В интервью немецким каналам RTL и ntv дипломат указал, что Украине необходимо подкрепление на уровне военно-воздушных сил. Германия могла бы помочь реактивными самолетами Tornado или истребителями Eurofighter, сказал Мельник, призвав министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (Boris Pistorius) проявить лидерство в данном вопросе. Накануне в Twitter Мельник призвал создать коалицию для поставок истребителей Киеву. Кроме того, необходима поддержка ВМС Украины, добавил он. "Нам нужны корабли для защиты побережья, у нас - очень длинная береговая линия. Нам также понадобятся подлодки, чтобы предотвратить опасность нового нападения со стороны Черного моря", - сказал Мельник.

США поставят Киеву танки Abrams

США поставят Украине 31 танк M1 Abrams, которые сформируют танковый батальон, сообщил Белый дом, выразив надежду на то, что новые поставки оружия Киеву помогут ему вернуть захваченные Россией украинские территории, включая Крым. По словам президента США Джо Байдена, Запад в ближайшие недели передаст Украине сотни единиц бронетехники, в том числе танки, экипажи для техники уже подготовлены. Помимо этого, США передадут Украине восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88A2 для обслуживания танков. Байден заявил, что армия Украины готовится к контрнаступлению. Он также отметил, что США хотят урегулирования конфликта в Украине на "справедливых и прочных" условиях.

Пентагон с целью компенсировать дефицит боеприпасов из-за войны в Украине и создать запасы на случай будущих конфликтов в течение ближайших двух лет планирует увеличить производство артиллерийских снарядов на 500 процентов, сообщила газета The New York Times. По сведениям издания, производство будет доведено до 90 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц - наивысший уровень производства обычных боеприпасов со времен войны в Корее.

Предоставление странами Запада боевых танков поможет Киеву вести механизированную борьбу и в конечном счете освободить украинскую территорию от российской оккупации, считают в американском Институте изучения войны (ISW). Промедления с принятием решений о поставках союзники способствуют тому, что Украина не может воспользоваться скованностью российских войск в Бахмуте, указывают эксперты. Главком ВСУ Валерий Залужный ранее заявлял, что Украине необходимо 300 современных танков, чтобы обеспечить украинское контрнаступление.

Европейские союзники готовы к поставкам танков

Нидерланды выразили готовность отправить боевые танки в Украину. Премьер-министр Марк Рютте отметил, что его страна может приобрести взятые у Германии в лизинг машины, а затем передать их Украине. Испания также присоединится к поставкам танков Leopard Киеву при наличии предварительного соглашения на европейском уровне. В арсенале Мадрида - 347 танков Leopard. Словакия готова отправить 30 средних танков Т-72 в Украину "немедленно" при условии, что она получит западные танки для их замены, заявил министр обороны страны Ярослав Надь. По словам министра, Словакия отправила 30 советских БМП-1 в Украину в прошлом году после того, как договорилась, что ФРГ поставит ей взамен 15 танков Leopard 2 взамен. "У нас все еще есть 30 танков Т-72, и мы готовы немедленно отправить их в Украину, даже завтра, если будет возможность получить западные танки - Leopard или любые другие в обмен", - сказал Надь.

Швеция в настоящее время не планирует отправлять боевые танки Leopard 2 в Украину, но не исключает возможности их переброски в дальнейшем, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон. "В настоящее время не ведется подготовка к безвозмездной передаче танков из Швеции, но не исключено, что это может произойти на более позднем этапе", - сказал министр.

Со своей стороны Финляндия выразила готовность внести свой вклад в связи с усилиями западных стран поставить Украине боевые танки. "Хельсинки будет сотрудничать", - заявил министр обороны Финляндии Микко Савола, не уточнив при этом, собирается ли его страна передавать Украине танки из собственных резервов или будет лишь участвовать в обучении украинских солдат. Как отметил Савола, его страна из-за нынешней ситуации в Европе в сфере безопасности не в состоянии предоставить Украине "такую уж щедрую помощь", поскольку не является членом НАТО и ни при каких обстоятельствах не может позволить себе ослабить собственную обороноспособность.

Россия готовится к масштабному наступлению

Представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий уверен, что Россия готовится к "мощному наступлению". По его словам, на линии фронта идет перегруппировка российских войск по всем направлениям. По сведениям Скибицкого, на территории Беларуси "готовилась вторая механизированная дивизия первой танковой армии". В соответствии с планами РФ она "должна была быть готова к боевому применению 1 декабря, но возникла одна проблема - людей нагнали, а техники нет", - добавил представитель ГУР.

Минобороны РФ сообщило, что на одном из полигонов в тылу проходит подготовку штурмовой отряд "Шторм" Центрального военного округа, предназначенный для "прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ". В сообщении министерства указывается, что с подразделением проводятся занятия по огневой и тактической подготовке, управлению беспилотниками, военной топографии и связи.

В Украине ужесточили ответственность за дезертирство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность военнослужащих. В частности, он предусматривает более строгое наказание военных за нарушение дисциплины, а также запрещает судам смягчать наказание военным за непослушание, неисполнение приказа, угрозы начальнику или насилие против него, дезертирство, самовольное оставление воинской части или поля боя. Законопроект подвергался критике правозащитников и части общества, на сайте президента была опубликована петиция с призывом наложить вето на этот документ.

Украинские учащиеся в немецких школах

Число зарегистрированных учащихся из Украины в школах ФРГ превысило 200 000. Федеральные земли сообщили о 203 105 детях и подростках из Украины в период с 16 по 22 января.

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