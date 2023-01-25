Что Шольц рассказал бундестагу о поставках танков Украине

Поставки Украине боевых танков Leopard 2 стали главной темой вопросов, которые депутаты бундестага задавали канцлеру Германии. Как Олаф Шольц защищал свою позицию и о чем его спрашивали парламентарии - в репортаже DW.

Возможностьпоставки Украине немецких боевых танков Leopard 2 на протяжении последних недель была, без преувеличения, основной темой бурных политических дискуссий не только в Германии, но и в целом в Европе. Поэтому неудивительно, что решение федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) предоставить Украине этот вид вооружения, о котором первым сообщило издание Spiegel вечером 24 января, стало и главной темой вопросов, которые депутаты задавали канцлеру, пришедшему днем 25 января на заседание бундестага.

Парламентский ритуал, в ходе которого глава федерального правительства отвечает на вопросы депутатов, был веден в феврале 2019 года - во время правления Ангелы Меркель (Angela Merkel). Его появление стало ответом на критику депутатов бундестага, недовольных тем, что канцлер часто отсутствует на пленарных заседаниях по средам, когда один час отводился на опрос представителей кабинета министров. Преемник Меркель Олаф Шольц не стал отменять традицию, и теперь несколько раз в год ему приходится отдуваться перед депутатами, отвечая порой не на самые приятные вопросы.

ФРГ поддерживает Украину "в сотрудничестве с союзниками"

Уже по вступительному заявлению канцлера, которое глава германского правительства традиционно днлает перед вопросами депутатов, было ясно: Олаф Шольц подготовился к тому, чтобы защищать свою позицию как перед сторонниками более быстрых поставок немецкого вооружения Украине, так и перед противниками военной поддержки Украины. Заявив, что "Германия всегда будет в авангарде, когда речь идет о поддержке Украины", Шольц в который раз подчеркнул: решение о поставках танков было принято "в согласии и в тесном сотрудничестве с нашими союзниками". Канцлер заверил, что этого принципа, который, по его словам, "позволяет предотвратить перерастание войны в Украине в войну между Россией и НАТО", немецкое правительство будет придерживаться и в дальнейшем.

Олаф Шольц с немецкими военными на фоне танка Leopard 2 Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture-alliance

Олаф Шольц напомнил, что Берлин принял решение о поддержке Украины оружием "в нарушение десятилетий государственной политики", заключавшейся в том, что Германия не поставляла оружие в регионы конфликтов. "Сейчас можно сказать, что в Европе именно мы и Великобритания оказываем Украине наибольшую поддержку оружием. Речь идет об очень эффективных системах вооружения. И правильно, что мы никогда не предоставляем эти системы вооружений в одиночку, а всегда в тесном сотрудничестве с союзниками", - еще раз подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц объявил, что задача ФРГ и международных союзников - оперативно собрать два танковых батальона для Украины. Кроме того, в ближайшие сроки в Германии начнется подготовка украинских экипажей. В дополнение к обучению пакет помощи будет также включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем.

Канцлер забыл поприветствовать председателя бундестага

Канцлер, очевидно, был настолько сосредоточен на вступительной речи и предстоящих вопросах депутатов, что перед выступлением забыл поприветствовать председателя бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas), руководившую заседанием парламента. О чем она не преминула напомнить.

"Большое спасибо за вступительные слова. И, канцлер, если в следующий раз вы поприветствуете меня в качестве председателя, ведущего заседание, я буду вам очень признательна", - заметила Бас, вызвав смех депутатов в зале заседаний. Шольц отреагировал на замечание усмешкой и лапидарным ответом: "Непременно!"

Шольц отверг упреки в бездействии

После достаточно долгих аплодисментов, которыми отреагировали на вступительную речь канцлера его соратники по правящей коалиции, депутаты получили возможность задавать вопросы. Уполномоченный по вопросам внешней политики оппозиционного блока ХДС/ХСС Юрген Хардт (Jürgen Hardt) приветствовал решение правительства о поставках Украине танков Leopard 2, однако заявил, что длительные колебания Шольца нанесли Германии политический ущерб на международном уровне. Он напомнил, что в последние дни союзные государства Скандинавии и Польша усилили критику бездействия немецкого правительства, и упрекнул канцлера в том, что о решении предоставить Украине танки было объявлено не в бундестаге, а в СМИ.

Депутат бундестага от фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт Фото: picture alliance/photothek

Шольц отверг эту критику. "Если бы мы последовали вашему совету, это было бы опасно для Германии, - сказал канцлер. - Было бы серьезной ошибкой, идти вперед в одиночку в этом вопросе, необходимо координировать действия друг с другом". Он также добавил, что правительство не действует в соответствии с пресс-релизами. По его словам, решение о поставках было принято только в эту среду, и при первой же возможности он проинформировал об этом бундестаг.

Глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zim­mer­mann), давно призывавшая к поставке боевых танков, высоко оценила это решение, отметив, что оно стало "хорошей новостью для людей в Украине". Депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) уточнила у Шольца, кто именно из международных партнеров будет участвовать в совместных поставках этого вида вооружений. Канцлер, однако, не захотел конкретно отвечать на этот вопрос. Он лишь пообещал, что ближайшие дни будут "очень интересными", если говорить о действиях партнеров, которые в последнее время "особенно отличились в участии в дискуссиях о внутренней политике Германии".

Обвинения правопопулистов из АдГ

Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) предсказуемо раскритиковала решение о поставках танков Украине. Депутат от АдГ Петер Бистрон (Peter Bystron) в агрессивном тоне обвинил федеральное правительство в том, что оно попрало принципы политики послевоенной Германии, заложенные канцлерами ФРГ Вилли Брандтом и Хельмутом Шмидтом, в основе которых лежала ответственность Германии перед жертвами Второй мировой войны, в частности, перед 20 миллионами жертв в СССР. "Никакого оружия в зоны боевых действий - таковы были основы внешней политики Германии в послевоенный период", - напомнил Бистрон.

Выступление правопопулистского политика было прервано выкриком одного из депутатов: "Нет фашизму!", на что часть депутатов отреагировала аплодисментами. Этот возглас привел Бистрона в ярость. "Вы недостойны этой дискуссии, если так здесь кричите", - возмущенно обратился он к депутату. В перепалку пришлось вмешаться председателю бундестага Бербель Бас, которая обратилась к политику от АдГ с просьбой, наконец, сформулировать вопрос. "Сколько еще вы будете поддерживать Украину? Вы начали с поставок 5 тысяч шлемов, а заканчиваете поставками истребителей. Что должно быть достигнуто и зачем? Когда это закончится?", - атаковал Бистрон канцлера целым рядом вопросов.

В ответ Олаф Шольц заявил, что принципы Вилли Брандта и Хельмута Шмидта, основой которых была политика примирения, сотрудничества и безопасности, попрала Россия, начавшая агрессивную империалистическую войну в Украине. "И, чтобы внести ясность: мы оказывали и будем оказывать очень широкую поддержку Украине до тех пор, пока она полностью не восстановит свою целостность и суверенитет", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц обозначил "красные линии" в поддержке Украины

При этом Олаф Шольц обозначил "красные линии" для дальнейшей военной поддержки Киева, исключив поставку боевых самолетов или развертывание наземных войск в Украине. "Я уже давно дал понять, что мы не говорим о боевых самолетах, и я еще раз повторяю то же самое здесь", - подчеркнул Шольц.

Он напомнил, что когда вскоре после начала войны с РФ обсуждалось возможное установление бесполетной зоны над Украиной, он и президент США Джо Байден ответили, что не будут этого делать. "И этот подход ничуть не изменился и не изменится", -заверил Шольц. Глава германского правительства добавил, что ФРГ "не отправит наземные войска ни при каких обстоятельствах". "Я сказал, что прямого участия солдат НАТО в войне в Украине не будет. До сих пор этого не происходило, и не будет иметь место в дальнейшем. На это можно положиться", - указал канцлер ФРГ.

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