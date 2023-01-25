Олаф Шольц: Германия поставит Киеву 14 танков Leopard 2 A6

На первом этапе Германия предоставит Киеву роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт боевых танков ВСУ.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) официально подтвердил намерение поставить Украине боевые танки Leopard. Об этом он заявил, выступая в бундестаге Берлине, в среду, 25 января. На первом этапе Германия предоставит Киеву роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков Вооруженным силам Украины. Задача - оперативно собрать два танковых батальона для Украины, указал Шольц. В состав танкового батальона бундесвера обычно входят 44 танка. Таким образом, речь может идти о поставке в Украину европейскими партнерами порядка 90 боевых машин типа Leopard 2.

Подготовка украинских экипажей должна в кратчайшие сроки начаться в Германии. Новый пакет помощи будет также включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем.

Данный шаг является результат интенсивных консультаций, проведенных с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии, подчеркнул канцлер. "Это решение соответствует нашей хорошо известной позиции поддерживать Украины в меру возможностей. Мы действуем в тесной координации и согласованно на международном уровне", - говорится в сообщении правительства.

Дискуссии о поставке танков идут несколько месяцев

Впервые с просьбой от поставках боевых танков премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Берлину еще 4 сентября 2022 года. Однако тогда Шольц отклонил эту просьбу. Официальный Берлин объяснял свою сдержанную позицию тем, что вынужден соотносить угрозу эскалации войны России против Украины и необходимость международной координации в вопросе военной помощи Киеву. Канцлер Шольц неоднократно подвергался критике, в том числе со стороны соратников по правящей в ФРГ коалиции, за нерешительность в вопросе предоставления этого вида вооружений Украине.

Немаловажную роль в осторожной позиции канцлера играл и настрой немецких избирателей. Согласно последнему опросу Института изучения общественного мнения infratest-dimap, который в программе ARD-Deutschlandtrend регулярно представляет результаты опросов общественного мнения относительно поставок немецкого оружия Украине, за поставки боевых танков высказались 46 поцентов участников исследования, против - 43 процента.

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