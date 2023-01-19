Почему танки Leopard могут сыграть решающую роль в Украине

Боевые танки, такие как немецкие Leopard, являются частью концепции НАТО по ведению боя с использованием различных родов войск и вооружений. Какую роль они могут сыграть в войне в Украине - у DW.

Поставка Киеву новых видов вооружений, в том числе немецких боевых танков Leopard, может стать ключевой темой на встрече США и других западных союзников 20 января на военной авиабазе Рамштайн в Германии. Еще раньше, 19 января, этот же вопрос может быть затронут на переговорах нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (Boris Pistorius) с его американским коллегой Ллойдом Остином во время рабочего визита последнего в Берлин.

Почему танки западного образца, в частности Leopard, могут сыграть ключевую роль при отражении Украиной российского вторжения - у DW.

Военные успехи Украины летом 2022 года

Скорость, с которой украинская армия в конце лета прошлого года отвоевала территории на северо-востоке страны, удивила многих западных военных аналитиков. Всего за несколько дней ВСУ освободили Харьковскую область. В боях под небольшим городом Купянском они оперативно продвинулись вглубь оккупированной Россией территории на 90 километров.

Разрушенный дом в Купянске, ноябрь 2022 года Фото: Hanna Sokolova/DW

Ключом к этому военному успеху, очевидно, стало одновременное задействование танков, артиллерии и разведки при помощи беспилотников. "Украина показала в ходе очень успешного механизированного продвижения под Купянском, что она способна вести бой с одновременным задействованием разных родов войск благодаря комбинированию этих систем вооружения и предварительной подготовке", - констатирует эксперт по Украине Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге (Nico Lange) в интервью DW.

Бои с одновременным задействованием разных родов войск - это своего рода военно-стратегическая ДНК НАТО времен холодной войны. "Эта концепция означает, что танки, боевые машины пехоты (БМП), поддерживаемые артиллерией, а сегодня еще и беспилотниками, участвуют в скоординированных операциях, имея постоянную связь друг с другом", - объясняет Ланге. Данная стратегия восходит к прусскому военному реформатору начала 19 века Карлу фон Клаузевицу, в западных военных академиях ее изучают до сегодняшнего дня.

Решающая роль коммуникации и координации действий

Со своей стороны, Россия показала в Украине, "что она не может вести бой с одновременным задействованием разных родов войск", полагает военный аналитик Игаль Левин. В интервью DW бывший офицер израильской армии и известный в Украине военный блогер говорит, что россияне "пытались реализовать эту концепцию", но для этого необходимы "компетентные командиры" и "хорошая координация между отдельными подразделениями".

Нико Ланге Фото: Konrad-Adenauer-Stiftung/Wikimedia

Между тем, по его оценке, именно связь и координация находятся в российской армии на низком уровне. Это связано с тем, что Россия "унаследовала костяк, организационную структуру советской армии", считает Левин. С другой стороны, украинская армия, которая также вышла из Советского Союза, после "агрессии Кремля в 2014 году" воспользовалась программами обучения США и Канады, особенно для молодых украинских командиров, отмечает военный блогер. Кроме того, "сотни тысяч украинцев с 2014 года получили фронтовой опыт".

Задействование западных танков в связке с другими вооружениями

По мнению Нико Ланге, если Украина получит больше танков и БМП западного образца, она сможет развернуть подразделения, которые будут способны совершить, например на юге или на востоке, прорывы, аналогичные тому, что был сделан под Купянском. Конкретно эксперт имеет в виду западные боевые машины пехоты AMX-10 RC из Франции, Bradley из США и Marder из Германии. Что касается последних, то после долгого сопротивления Берлин, как известно, все же согласовал поставку в Украину 40 таких машин.

В январе Великобритания подтвердила намерение передать ВСУ Challenger 2, который может стать первым боевым танком стандарта НАТО, предоставленным западными союзниками Украине. Наконец, несколько дней назад, во время визита во Львов, президент Польши Анджей Дуда объявил, что вместе с другими западными странами хочет поставить Украине "роту танков Leopard" - если Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) откажется от своих возражений на сей счет.

Поскольку танки Leopard 2 производятся в Германии, Берлин должен одобрить экспорт такого оружия в зону боевых действий.

Возможное решение о поставках танков Leopard на встрече в Рамштайне

20 января на американской военной базе в немецком Рамштайне состоится очередная встреча западных союзников в рамках контактной группы по Украине. Вполне возможно, что при этом давление на правительство Германии в плане дальнейших поставок вооружений Киеву возрастет, особенно в свете ожесточенных боев между российскими войсками и ВСУ под Соледаром и Бахмутом.

Минобороны России утверждает, что ВС РФ овладели Соледаром и окружают Бахмут. В Киеве опровергают эти сообщения. Многие в Украине называют упорные бои в районе Соледара и Бахмута "мясорубкой", в которой на протяжении недель погибают сотни военных - подобно тому, как это было при позиционных сражениях во время Первой мировой войны.

Возможности России для нового наступления

По мнению руководителя исследовательских программ вашингтонского Центра военно-морского анализа (CNA) Майкла Кофмана, дальнейшее развитие событий на востоке Украины предсказать сложно. ВС России извлекли определенную выгоду из мобилизации, указывает Кофман в своем подкасте о ситуации в Украине. "Но для меня совершенно не очевидно, готовы ли российские войска к дальнейшим крупным наступательным операциям - помимо того, что мы увидели в Бахмуте", - добавляет аналитик. По его оценке, Украина добилась "лишь скромных успехов с осени прошлого года, но это вовсе не означает, что следующее наступление не будет успешным".

Целый ряд западных экспертов едины во мнении, что и Киев, и Москва готовятся к новым наступательным операциям. "С притоком мобилизованных солдат в 2023 году Россия будет обладать определенным наступательным потенциалом", - отмечает, в частности, австралийский военный блогер, отставной генерал-майор Мик Райан. В то же время он уточняет, что у президента РФ Владимира Путина "уже нет тех ресурсов, которые были у него в феврале 2022 года".

Канцлер ФРГ Шольц рядом с зенитной самоходкой Gepard Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Если Украина получит западные танки и боевые машины пехоты, она сможет задействовать их наряду с уже поставленными ей системами вооружений, например, немецкими зенитными самоходками Gepard или мобильной артиллерийской системой Panzerhaubitze 2000 и американскими ракетными установками HIMARS - которые, согласно логике действий западных вооруженных сил, применяются при ведении боя с одновременным использованием разных родов войск и вооружений.

По словам Нико Ланге, с помощью скорости и мобильности ВСУ силы должны компенсировать превосходство России в количестве военной техники и численности солдат - "если дело с поставками (западных. - Ред.) танков пойдет быстро".

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