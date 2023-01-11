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Немецкий танк Leopard 2Фото: Nicole Maskus/photothek/picture alliance
ПолитикаГермания

ФРГ пока не меняет позицию в вопросе о поставке танков Киеву

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Германия вряд ли положительно решит вопрос о танках Leopard для Украины до следующей встречи в Рамштайне, заявили в Берлине. В Швеции полагают, что вопрос о поставках Leopard из Европы решится в ближайшие недели.

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За неделю до проведения новой встречи в Рамштайне по военной помощи Украине Германия не выражает готовности менять курс в вопросе о передаче Киеву боевых танков Leopard. То, что до этой встречи позиция правительства ФРГ изменится, "не очень вероятно", - заявил в среду, 11 января, официальный представитель правительства в Берлине Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), добавив, что конкретных запросов о выдаче разрешения на поставку Киеву танков Leopard пока не поступало.

Не поступало до сих пор, по словам Хебештрайта, и просьб от союзников, чтобы Германия самостоятельно отправила Украине танки Leopard. "Мы уже поставили Киеву различные системы ПВО, БМП, бронетранспортеры и другую технику и продолжим эти поставки. Мы очень внимательно следим за ситуацией на месте", - отметил чиновник.

Встреча в Рамштайне

Новая встреча в Рамштайне, на которую министр обороны США Ллойд Остин пригласил членов так называемой контактной группы по Украине, запланирована на 20 января. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на ней речь пойдет и о дальнейших поставках вооружений Киеву.

Между тем премьер-министр Шеции Ульф Кристенссен сообщил, что вопрос о поставках танков Leopard 2 из Европы в Украину решится в ближайшие недели. По его словам, каждая страна теперь попытается выяснить, в какой степени она способна помочь Украине.

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