Финляндия готова передать Украине боевые танки Leopard 2

На 318-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 7 января (время московское).

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В ночь на 7 января противовоздушная оборона в оккупированном Севастополе сбила беспилотный летательный аппарат, утверждает "губернатор" города Михаил Развожаев. По его словам, дрон был сбит над Северным молом. Подтверждения этой информации из других источников не поступало.

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Власти Финляндии рассматривают вопрос о передаче Украине боевых танков Leopard 2 и будут готовы сделать это, если решение начать такую практику примут на общеевропейском уровне, заявил в интервью финскому телеканалу MTV Uutisille глава национального Комитета по обороне Антти Хаккянен. "Конечно, наш вклад будет небольшим, поскольку наша собственная обороноспособность всегда имеет приоритет для нас как страны, граничащей с Россией", - оговорил Хаккянен. Одновременно он подчеркнул, что многие европейские государства имеют больше возможностей поставок бронетехники, чем Финляндия.

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Власти Беларуси могут уже вскоре начать мобилизацию, чтобы оказать России помощь в войне против Украины. Такое опасение высказал в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) белорусский оппозиционный политик Павел Латушко. По его словам, для проведения мобилизации уже практически все готово, белорусскому правителю Александру Лукашенко осталось лишь нажать на кнопку по приказу из Кремля. Большую часть сотрудников органов внутренних дел в разных городах страны заставили сдать паспорта, утверждает Латушко. "Это означает, что в случае мобилизации они не смогут покинуть страну", - пояснил оппозиционер. Кроме того, добавил он, в Беларуси увеличивается как численность российских солдат, так и количество военной техники РФ, а также регулярно проходят учения как отдельно российских войск, так и совместно с белорусскими подразделениями.

В Лондоне обсудят расследование военных преступлений РФ в Украине

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В марте в Лондоне состоится встреча министров юстиции всех заинтересованных государств мира, готовых оказать финансовую и практическую помощь Международному уголовному суду (МУС) в Гааге для расследования военных преступлений, совершенных в Украине военнослужащими России. Мероприятие совместно организуют Великобритания и Нидерланды. "Российские военнослужащие должны знать, что они не могут действовать безнаказанно, и мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока не восторжествует правосудие. Спустя почти год после незаконного вторжения мировое сообщество должно оказать самую решительную поддержку МУС, чтобы военные преступники могли быть привлечены к ответственности за зверства, свидетелями которых мы являемся", - заявил британский министр юстиции Доминик Рааб.

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В Сумской области в течение 6 января российские войска дважды обстреливали из самоходной артиллерийской установки Шалыгинскую общину. Было два попадания, но обошлось без жертв и разрушений, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Россия намерена этой зимой в ходе новой волны мобилизации призвать в армию еще 500 тысяч человек, сообщил британской газете The Guardian заместитель начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, мобилизация начнется после новогодних праздников, примерно 15 января. Новых мобилизованных могут задействовать в ряде наступательных операций, которые могут пройти весной и летом 2023 года на востоке и юге Украины - в Донецкой, Харьковской областях и, возможно, в Запорожской. По оценке Скибицкого, если российская армия не добьется успеха в течение ближайших шести-восьми месяцев, президент РФ Владимир Путин окончательно потерпит крах.

Кулеба и Боррель обсудили подготовку к саммиту ЕС - Украина

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили подготовку к саммиту ЕС - Украина, который запланировано провести 3 февраля. "Мы обозначили наши ожидания и сосредоточились на формате, который обеспечит его успех. Мы также обсудили военную помощь, санкции и ирано-российское сотрудничество", - написал Кулеба в микроблоге Twitter. Где именно пройдет встреча в верхах, он не сообщил. Саммиты Украина - ЕС проводятся ежегодно. Последний из них, 23-й, состоялся в Киеве в октябре 2021 года. 24-я встреча была намечена на декабрь 2022-го в Брюсселе, но в итоге была перенесена.

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На текущей неделе Германия предоставила Украине новую партию военной помощи. В частности, 20 реактивных систем залпового огня калибра 70 мм на шасси пикапа и ракеты к ним, две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2, а также большегрузный седельный тягач M1070 Oshkosh, сообщил в микроблоге Twitter Генеральный штаб ВСУ.

В свою очередь на сайте правительства Германии сообщается, что, помимо указанной военной техники, Киев получил еще семь дистанционно управляемых гусеничных машин, 12 большегрузных сочлененных грузовиков, восемь разведывательных беспилотников, 27 датчиков противодействия беспилотникам, 30 датчиков обнаружения беспилотников, 63 пикапа, семь пограничных патрульных автомобилей, одну машину скорой помощи и 32 полевых обогревателя.

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Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в Twitter инфографику о ракетном арсенале, имеющемся в распоряжении российской армии. Согласно этим данным, сейчас у России осталось 19% стратегических высокоточных ракет, 12% иранских дронов и около 78% тактических ракет. В частности, у армии РФ осталось 9% "Калибров" и 11% баллистических ракет "Искандер". В то же время у нее по-прежнему имеется достаточное количество крылатых "Искандеров" и С-300.

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Российские оккупационные власти в Горловке Донецкой области обязали военкоматы мобилизовать на войну против Украины до 2000 человек, для этого в городе уже увеличено количество патрулей, сообщил украинский "Центр национального сопротивления". По его данным, в связи с ожидаемой мобилизацией на подконтрольной России части Донецкой области с госслужащих, в частности с инспекторов автодорожного движения, снимают бронирование, а местное руководство заменили приезжими россиянами.

Хроника событий 6 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 января 00.00 - 13.59 >>>

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