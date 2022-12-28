На "отдых" или в "эвакуацию". РФ вывозит детей из Украины

В октябре оккупационные власти Херсонской области объявили эвакуацию местных жителей, а чиновники начали сообщать о вывозе детей в аннексированный Крым и Россию под предлогом оздоровления. Среди них был 14-летний Андрей (имена ребенка и родителей изменены из соображений безопасности) из села возле Херсона, рассказывает его мать Елена в интервью DW. По ее словам, последние несколько лет она воспитывала сына вместе с отчимом. Отец мальчика, Александр, с которым женщина официально не разведена и который не лишен прав на ребенка, жил отдельно. Во время оккупации села он устроился на работу в администрацию к оккупационным властям, утверждает Елена.

Вывезли ребенка под предлогом оздоровления

По словам Елены, накануне нового учебного года отец записал Андрея в школу, работавшую по российской программе, чтобы получить денежную помощь - десять тысяч рублей. От оккупационных властей мужчина также взял для сына путевку в детский лагерь в Анапе. Елена говорит, что отправкой сына в лагерь занимался Александр. Кто сопровождал детей в поездке, она не знает.

Именно Александру позвонили из лагеря в начале ноября, когда украинские военные освобождали Херсон, и попросили забрать ребенка. Он выехал за сыном только через неделю, когда Украина уже вернула контроль над селом. "Как ему это удалось, я не знаю. В селе его разыскивала полиция, спрашивала у меня. Но я действительно не знала, где он", - говорит Елена. Позже она узнала, что мужчина добрался до детского лагеря в Анапе. Вместе с сыном их поселили в пансионат уже в другом российском городе - Туапсе.

DW удалось пообщаться с Андреем. Он подтвердил, что находится в пансионате вместе с папой. По его словам, условия там удовлетворительные. Поговорить с его отцом DW так и не удалось. Андрей сказал, что хочет вернуться домой. Однако папа не может отвезти его на Херсонщину - ведь, как утверждает Елена, там ему грозит уголовная ответственность за коллаборационизм. Вместе с Андреем в лагере были еще две девушки из его школы. После деоккупации части Херсонской области за ними приехали родители. Поскольку соседи потеряли с ними связь, вероятно, эти семьи остались жить в России.

Вывоз детей как "спасение от обстрелов"

По информации главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича, оккупационные власти вывезли в лагеря в Анапе более 30 украинских детей с оккупированной территории региона. Россияне обещали родителям, что вернут детей в начале ноября, но позже срок пребывания в лагере продлили. Под предлогом отдыха в Россию вывезли также учащихся спортивных школ из Херсона, что в комментарии DW подтвердила директор 5-го детско-юношеского клуба физической подготовки Галина Кислова. Количество вывезенных детей ей неизвестно. По информации Кисловой, большинство из них уже вернулись домой, в России остаются только трое учеников.

Россия назвала вывоз детей - спасением от якобы обстрелов со стороны украинской армии, освобождавшей оккупированные территории. По информации российских изданий, в Краснодарском крае разместили 1200 жителей Херсонской и Запорожской областей, около 700 из них - дети. В лагеря Анапы вывезли якобы 400 детей из Херсона.

Оккупационные власти вывезли из Херсонской области также сирот и детей, временно оставшихся без родительской опеки. Это, по меньшей мере, тысяча детей, сообщило информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местных чиновников. По данным AP, местные жители пытались предотвратить вывоз детей-сирот. Так, врачи херсонской больницы сфальсифицировали медицинские записи ряда детей - чтобы убедить россиян, что детей нельзя перевозить из-за их болезней. Еще в начале оккупации местные волонтеры прятали детей-сирот в церкви, но через несколько месяцев россияне их обнаружили. Сирот прятали и работники центра социальной и психологической реабилитации в поселке Степановка Херсонской области.

Сколько депортировано украинских детей?

Сколько всего украинских детей вывезли в Россию, сейчас сказать сложно. Согласно официальной украинской статистике, которая содержится на портале "Дети войны", речь идет о более чем 13 тысячах детей. По словам уполномоченной президента Украины по правам ребенка Дарьи Герасимчук, у Украины есть данные по каждому ребенку из этого списка. "Мы можем гарантировать их правдивость", - уверяет она.

Но реальное количество вывезенных в Россию детей может быть значительно больше. На портале "Дети войны" отмечена еще одна цифра - более 720 тысяч депортированных украинских детей. Эти данные возникли в результате анализа открытых российских источников, когда россияне сообщали об отправке детей на "отдых" и "эвакуацию" целых семей. "Эта цифра ничем не подкреплена. Мы думаем, что она преувеличена, но речь идет о десятках или сотнях тысяч детей", - комментирует DW Герасимчук.

Официальная украинская статистика вывезенных в Россию детей - в Украине их считают депортированными - включает разные случаи - когда россияне вывозят сирот и детей, временно оставшихся без родительской опеки, а также тех, у кого есть родители. Депортированными считаются и дети, которых "эвакуировали" вместе с родителями. "Даже имея свидетельство, что ребенок был депортирован с родителями, мы не можем быть уверены, что ребенок в безопасности, - объясняет Герасимчук. - Во-первых, никто не может быть в безопасности в депортации. Во-вторых, ребенок мог быть разлучен с родителями во время фильтрации, например, мы знаем о случае, когда папа был разлучен с тремя детьми - папу задержали, а детей депортировали в Россию".

Даже якобы добровольная эвакуация в Россию или на оккупированные ею территории является вынужденной, ведь страна-агрессор создала условия, при которых украинцы вместе с детьми вынуждены ехать именно туда. Об этом говорится в специальном докладе уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, опубликованном в середине декабря. "Создание условий, когда гражданское население испытывает страх перед насилием или угрозу задержания или злоупотребления властью, или другие формы психологического насилия, и является принуждением к депортации или принудительному перемещению", - отмечают в докладе. По оценкам ООН, по состоянию на начало ноября границу с Россией пересекли более 2,5 миллионов граждан Украины.

"Депортация - новое явление этой войны"

"С началом полномасштабной войны мы начали получать очень большое количество запросов относительно пропавших детей, - говорит DW представительница общественной организации "Магнолия" Марина Липовецкая, специализирующаяся на розыске детей. - За 20 лет существования "Магнолии" у нас было примерно 2300 запросов. За девять месяцев войны - уже более 2600".

"Исчезали целые семьи, исчезали дети без родителей, - продолжает Липовецкая. - При ужасных обстоятельствах - скрываясь в подвалах, в процессе эвакуации и бегства из оккупации. Сначала было непонятно, где эти дети. Потом выяснилось, что они могут быть вывезены в Россию. Депортация - новое явление этой войны".

Накануне полномасштабного вторжения "власти" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", неподконтрольных Киеву еще с 2014 года, объявили эвакуацию, в том числе детей. Сколько их вывезли - неизвестно. В декабре Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении "министрам" "ДНР", которые, по версии следствия, организовывали депортацию сирот с Донбасса под предлогом отдыха в детских лагерях.

Следующая волна вывоза детей началась в августе во время оккупации части Харьковской области. По данным местных чиновников, оккупационные власти отправили детей в летний лагерь в Краснодарском крае и не вернули их после деоккупации региона в начале сентября. Только в конце месяца родителям удалось забрать около десяти детей. Еще 37 детей вернули в Украину в октябре. "Чтобы забрать своих детей, родители проехали долгий путь по нескольким странам Европы", - коротко прокомментировали в министерстве реинтеграции. После долгого перерыва, 20 декабря, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о возвращении в Украину троих детей, вывезенных из Харьковской области.

Как детей возвращают домой

В тот же день в Украину вернули 16-летнего парня, которого вывезли из пригорода Мариуполя и устроили в приемную семью в России, сообщил Лубинец. По его словам, парень не говорил с приемными родителями и попросил помощи с возвращением в Украину через чат-бот. Своих родителей парень потерял накануне полномасштабной войны. Теперь его опекуном станет сестра.

По данным портала "Дети войны", из России и с оккупированных ею территорий вернули только 122 вывезенных ребенка. Единого механизма для этого не существует - каждый раз чиновники и общественники изобретают новые способы. Об одном из них DW рассказывает представительница общественной организации "Магнолия" Марина Липовецкая.

Россияне вывезли в Луганск 10-летнего мальчика из Харьковской области после того, как была убита его мать. Отец ребенка увидел сына в эфире одного из российских телеканалов и обратился к правозащитникам. В конце концов, с помощью волонтера из Луганска удалось подтвердить, что мальчик находится в местной больнице. А российская волонтерка нашла нотариуса, который оформил доверенность на бабушек мальчика на территории РФ - ведь на оккупированных территориях не признают украинские документы. В результате бабушки поехали за внуком в Луганск. "Забирая ребенка из больницы, они были вынуждены сказать, что поедут с внуком в Россию и останутся там жить. Но, в конце концов, уехали в Украину", - говорит Липовецкая.

Дети - свидетели военных преступлений

Детей могут вывозить, потому что они являются свидетелями военных преступлений, считает Марина Липовецкая. Она приводит в пример историю семьи с двумя дочерьми 8 и 15 лет, которая пыталась эвакуироваться из Киева в начале полномасштабного вторжения. Как рассказывает Липовецкая со слов младшей девочки, они поехали в Житомирскую область, увидели там российские войска и решили возвращаться в Киев. По дороге встретили российских военных, которые расстреляли автомобиль, в результате чего оба родителя погибли, старшая девочка получила ранение, младшая не пострадала. Именно ее оставили на трассе у ближайшего села. А старшую девочку вывезли в неизвестном направлении - где она, до сих пор неизвестно.

"Это было еще в начале войны, массовой депортации тогда не было. Почему они забрали старшую девочку, а младшую высадили? Может, потому, что младшая не поняла, что ее родители убиты, а старшая является свидетелем и жертвой военного преступления? Может, они не хотели, чтобы эти показания дошли до суда", - предполагает Липовецкая.

Уполномоченный президента по правам ребенка Дарья Герасимчук видит в вывозе детей признаки геноцида. "Мы знаем о случаях изменения гражданства украинским детям. О передаче их под опеку, попечительство и даже усыновление гражданами России. Все это признаки геноцида. Для нас важно задокументировать все эти преступления, чтобы привлечь Россию к ответственности", - говорит Герасимчук.

Депортация или принудительное перемещение детей могут быть квалифицированы как геноцид - "при условии подтверждения определенных, так называемых "контекстуальных признаков", соглашается омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем докладе. Он напоминает, что причастные к депортации могут быть осуждены как в Украине, так и в Международном уголовном суде.

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