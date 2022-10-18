Эвакуация на Херсонщине и другие события 237-го дня войны

На 237-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину во вторник, 18 октября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Россия вновь атаковала Киев и энергосистему Украины

Утром 18 октября российским обстрелам вновь подверглись несколько украинских городов, в том числе Киев. Два ракетных удара были нанесены по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре, рассказал глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко. В городе с утра была прекращена подача воды.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под обстрел попал район одного из промышленных предприятий. Из-за взрывов была приостановлена работа метро. Дважды были обстреляны объекты энергетической инфраструктуры в Житомире, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В Киеве три удара пришлись по инфраструктурному объекту на левом берегу Днепра, рассказал Тимошенко. Исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук подтвердил, что в результате российского удара по двум теплоэлектростанциям в Киеве погиб один человек, еще семь были ранены. "Разрушения значительные. Разрушениям подверглись объекты, критические для функционирования наших станций, без них ТЭС не могут работать нормально", - сообщил Сахарук.

За неделю уничтожено 30% украинских электростанций

С 10 октября в результате российских ударов уничтожены 30% украинских электростанций, сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. "Места для переговоров с путинским режимом не осталось", - написал Зеленский.

Россия поддерживает повышенный темп дальних ударов по объектам на территории Украины c 10 октября, также констатирует разведка Великобритании. "Весьма вероятно, что ключевой целью этой кампании является нанесение широкомасштабного ущерба энергораспределительной сети Украины", - пишет британское ведомство, связывая атаки с неудачами российских войск на поле боя.

МИД Украины предложил разорвать дипотношения с Ираном

Значительная часть российских атак на инфраструктуру Украины происходит с использованием иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed-136. За минувшие сутки были задействованы 43 таких дрона, 38 из них сбиты украинскими военными, сообщил Генштаб ВСУ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном. "С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, нанесенных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном", - рассказал глава МИД Украины, подчеркнув, что Киев будет говорить о восстановлении отношений, когда Тегеран перестанет поставлять России дроны.

В Госдепе США отметили, что Иран нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, поставляя беспилотники России. Эта резолюция одобрила ядерную сделку 2015 года между Ираном и шестью странами: Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США.

Эвакуация части жителей Херсонской области

Глава "администрации" оккупированной территории Херсонской области Владимир Сальдо объявил эвакуацию гражданского населения четырех муниципалитетов - Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского - на левый берег Днепра, назвав ее "организованным перемещением". По словам Сальдо, Украина "накапливает силы для широкомасштабного наступления" и якобы намерена разрушить плотину Каховской ГЭС, а потому "существует непосредственная опасность затопления территорий". Эвакуацию Херсона, который тоже расположен на правом берегу Днепра, Сальдо не объявлял. Украинская сторона не сообщала о своих действиях в Херсонской области.

Украинская армия на южном и восточном фронтах To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин в своем первом с момента назначения на этот пост интервью назвал ситуацию на фронте "напряженной". "Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая", - заявил Суровикин, добавив, что не исключает "принятие непростых решений".

Украина получила от Евросоюза 2 млрд евро макрофинансовой помощи

Украина получила от Европейского Союза 2 млрд евро макрофинансовой помощи, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержание экономической устойчивости Украины. Дополнительный финансовый ресурс поможет покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах", - написал Шмыгаль.

Это первая часть из пакета помощи Евросоюза Киеву на общую сумму 5 млрд евро, отметил Шмыгаль. Всего в 2022 году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

В Кремле подтвердили, что мобилизация не завершена

Решение о завершении в России мобилизации не принималось, но некоторые регионы уже выполнили мобилизационные планы. "Что касается президентского указа (о завершении мобилизации. - Ред), на настоящий момент его нет. Будем вас информировать", - сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Бен Ходжес о взрыве Крымского моста и мобилизации в России To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Общее число мобилизованных по России не может превышать цифру, установленную президентским указом, добавил он, подчеркнув, что этот порог составляет 300 тысяч человек. При этом в обнародованном указе Путина число мобилизуемых не прописано - седьмой пункт, в котором, по словам Пескова, указано это число, засекречен. Порог в 300 тысяч человек был назван министром обороны Сергеем Шойгу.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что мобилизация в Москве завершена, но юристы и правозащитники напомнили, что у региональных властей нет полномочий заканчивать ее.

Число жертв крушения Су-34 в Ейске выросло до 15 человек

Число погибших в результате падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 на девятиэтажный жилой дом в городе Ейск Краснодарского края к вечеру 18 октября выросло до 15 человек. Среди погибших трое детей. Об этом сообщила заместитель губернатора края Анна Минькова. В больнице скончался 51-летний пострадавший с ожогами 80 процентов тела, уточнила она. Несколькими часами ранее под двигателем сгоревшего самолета обнаружили тело 14-го погибшего.

Всего в результате крушения Су-34 пострадали 28 человек: в стационарах находятся 25 человек, в том числе две беременные и шесть детей, на амбулаторном лечении - три человека. Среди госпитализированных 22 человека находятся в состоянии средней степени тяжести, трое - в тяжелом состоянии.

Маск сообщил, что отозвал запрос Пентагону на оплату Starlink в Украине

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что отозвал адресованную министерству обороны США просьбу оплатить работу терминалов Starlink в Украине. "SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование. Если быть точным, на Украину было отправлено 25 300 терминалов, но в настоящее время только 10 630 оплачивают обслуживание", - сообщил Маск.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в сентябре SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой о финансировании работы терминалов Starlink в Украине, пояснив, что больше не может позволить себе это с финансовой точки зрения. Компания оценила расходы более чем в 120 млн долларов до конца года и в около 400 млн долларов в течение 2023 года.

15 октября Маск сообщил, что компания продолжит безвозмездно поставлять Starlink Украине. Как отмечали аналитики, системы связи Starlink играют "огромную роль на поле боя", а сбои в ее работе в начале октября привели к "катастрофическим" потерям связи. Маск заявил, что российские войска "пытаются убить" систему спутникового интернета Starlink - единственный способ связи на тех территориях Украины, где идут боевые действия.

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