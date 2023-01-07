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Белорусский оппозиционер Павел Латушко
Белорусский оппозиционер Павел ЛатушкоФото: Nikita Jolkver/DW
ПолитикаБеларусь

Белорусская оппозиция опасается скорой мобилизации в стране

Сергей Гуща
1 ч. назад

Для начала мобилизации практически все готово, Лукашенко осталось лишь нажать на кнопку по приказу Кремля, заявил немецким СМИ Павел Латушко.

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В ближайшее время власти Беларуси могут начать мобилизацию для оказания активной военной помощи России в войне против Украины. Такое опасение высказал в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) белорусский оппозиционный политик Павел Латушко. Цитаты из этой беседы опубликованы в субботу, 7 января. По словам Латушко, для проведения мобилизации уже практически все готово, белорусскому правителю Александру Лукашенко осталось лишь нажать на кнопку по приказу из Кремля.

Большую часть сотрудников органов внутренних дел Беларуси заставили сдать паспорта, утверждает Павел Латушко, ссылаясь на источники в Минске. Такая информация поступает из разных городов страны. "Это означает, что они в случае мобилизации не смогут покинуть страну", - пояснил оппозиционер. Кроме того, добавил он, в Беларуси увеличивается как численность российских солдат, так и количество военной техники РФ, а также регулярно проходят учения как отдельно российских войск, так и совместно с белорусскими подразделениями.

Днем ранее министерство обороны Беларуси сообщило, что в страну прибыл очередной эшелон с российскими солдатами и военной техникой. В тот же день Лукашенко посетил Обуз-Лесновский полигон в Брестской области, где заслушал доклады о завершении боевого слаживания частей и соединений региональной группировки войск Беларуси и России. В Украине опасаются, что Россия может организовать с территории Беларуси еще одно наступление, пытаясь захватить Киев.

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