Светлана Алексиевич: "Беларусь оккупирована Россией"

Беларусь является частью России, а ее президентом является не Лукашенко, а Путин, заявила лауреат Нобелевской премии по литературе. Алексиевич обвинила Россию в "культуре войны".

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич выразила мнение, что ее родина Беларусь оккупирована Россией. "Хозяин Кремля Владимир Путин оккупировал Беларусь. Это часть России. Кто является ее президентом? Не Лукашенко. Это президент Путин", - сказала проживающая в Германии 74-летняя белорусская писательница в интервью украинскому телеканалу Freedom, выложенном на YouTube в среду, 28 декабря.

Свое мнение Алексиевич обосновала тем, что белорусский правитель Александр Лукашенко политически и финансово зависит от Путина. Светлана Алексиевич, которая в 1980-е годы в качестве журналистки освещала советское вторжение в Афганистан, обвинила Россию в "культуре войны". В России нет "культуры любви", все вертится вокруг насилия, убийств, смертей и великодержавности, "мы имеем дело с российским фашизмом", считает она.

В Беларуси книги Светланы Алексиевич под запретом. В случае суда на родине ей угрожает длительный срок лишения свободы. В 2020 году Алексиевич поддержала массовые протесты против Лукашенко после того, как тот вновь объявил себя победителем президентских выборов, несмотря на фальсификации. Ей удалось избежать ареста благодаря бегству в Германию, где на продолжает делать политические заявления и требовать введения санкций против Лукашенко.

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