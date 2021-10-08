Мы не хотели крови. Алексиевич о событиях в Минске год спустя

В зале полумрак, на сцене семеро актеров, все в черном. Они… читают. Читают текст, который его автор, литовский драматург Марюс Ивашкявичюс, назвал "сценической фантазией" - своего рода театр у микрофона, в котором зрителям надо самим домысливать то, что они слышат. А слышат они про кровь, смерть и любовь.

Русское название постановки переведено как "Обморок", но на немецком оно звучит страшнее - Ohnmacht, то есть "бессилие". Сюжет основан на документальном романе "Цинковые мальчики", написанном Светланой Алексиевич в конце 1980-х о войне в Афганистане. Литовский драматург пересказывает его с точки зрения матерей, потерявших своих сыновей. Это своего рода антивоенный манифест по мотивам событий более чем тридцатилетней давности, внезапно ставших актуальными.

Читают актеры настолько пронзительно, что сами порой не могут сдержать эмоций. Время от времени они смахивают слезы и переворачивают страницы. И так полтора часа.

Светлана Алексиевич: год в Берлине

Зал Немецкого театра практически полон; премьера постановки "Обморок" проходит в рамках четырехдневного политического театрального фестиваля Radar Ost.

Когда в зале загорается свет, литовский драматург выходит на сцену в компании с Алексиевич. Белорусская писательница вот уже год в Берлине, летом она получила от президента ФРГ орден "За заслуги перед Федеративной республикой Германия", но на публике она появляется сравнительно редко. За премьерой постановки на немецком языке следует дискуссия об "искусстве в зоне риска" - драматурги из России, Беларуси, Украины и Боснии и Герцеговины рассуждают о своем творчестве на фоне геополитических потрясений, войн и репрессий.

Участники дискуссии об искусстве в зоне риска в Немецком театре

По словам Светланы Алексиевич, больше года спустя после начала массовых протестов в Беларуси ей время от времени приходится слышать упреки в том, что "мы выбрали мирный вариант" (Алексиевич является членом Координационного совета белорусской оппозиции. - Ред.)."Но я бы не хотела повторения трагедии на площади Тяньаньмэнь (в июне 1989 года китайские власти с использованием армии подавили антиправительственные протесты в Пекине, в результате чего погибли сотни людей. - Ред.) в Минске, - говорит писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе. "Нам нужна другая философия, нам нужно освободиться от темы крови, которая нависает над нами", - говорит Алексиевич. Она признается, что "растеряна" и "не уверена" - как и многие ее соотечественники - под впечатлением непрекращающихся репрессий и арестов.

Литовский драматург о "вакцине пацифизма"

Марюс Ивашкявичюс поблагодарил Алексиевич за возможность свободно обращаться с текстом "Цинковых мальчиков" для своей постановки - и назвал ее романы лучшей "вакциной пацифизма". Режиссер, полушутя-полусерьезно провел аналогии с пандемией коронавируса и заметил, что если бы мировые фармацевтические концерны разрабатывали вакцину против войн, то она бы состояла из книг белорусской писательницы. "Когда 70 процентов населения планеты прочитают книги Алексиевич, все войны закончатся", - говорит литовский режиссер. Его постановка по книге Алексиевич посвящена не войне в Афганистане, а войнам вообще, добавляет он, потому что "с войны не возвращаются - даже те, кто остается жив и физически здоров, морально меняются так, что неспособны к мирной жизни".

Афиша фестиваля Radar Ost

Театральный фестиваль Radar Ost проходит в Берлине в четвертый раз. Его куратор Биргит Ленгерс (Birgit Lengers) говорит, что тема Беларуси в этом году напрашивалась сама собой и что название постановки Ohnmacht ("Бессилие") в определенной мере перекликается и с восприятием ситуации в республике - что значит четырехдневный театральный фестиваль в Берлине на фоне подавления протестов и непрекращающихся репрессий?

Прошлой осенью театр провел акцию солидарности с белорусскими актерами, которые подверглись преследованиям за протесты против переизбрания Лукашенко; в этом году Беларусь стала главной темой театрального фестиваля с политическим контекстом Radar Ost. И все же: "бессильным" в Немецком театре себя никто не чувствует - как говорит Биргит Ленгерс, "мы находимся в привилегированной ситуации - можем приглашать белорусских коллег на подобные фестивали и тем самым поддерживать интерес СМИ к ситуации в Беларуси. Ведь известно, насколько быстро подобные события исчезают из поля зрения масс-медиа".

По словам Светланы Алексиевич, ее новая книга будет посвящена революции. Она говорит, что по аналогии с ее романом "У войны не женское лицо", ей предлагают назвать новый проект "У революции - женское лицо", поскольку возглавляли протестное движение в Беларуси женщины, да и среди участников уличных акций преобладали женщины. Но все не так просто.

Лауреат Нобелевской премии по литературе говорит, что один из ее героев объявляет, что не пойдет на демонстрацию, потому что, мол, если "уж идти, то идти с ружьем и брать почту и телеграф".

Вот только сама писательница не уверена, что это верный путь.

По ее словам, ей придают сил выступления в белорусских судах молодых людей, обвиняемых в участии в акциях протеста. "Это потрясающе сильные люди, и их заключительные слова влюбили меня в свой народ, - говорит писательница. - Последнее слово в суде это своего рода теперь новый литературный жанр".

Работу над своей новой книгой она рассчитывает завершить к весне.

Смотрите таже: