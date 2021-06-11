Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич награждена одной из высших наград Германии

Белорусская писательница Светлана Алексиевич награждена орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Большой крест 1-й степени она получила из рук президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Торжественная церемония прошла во вторник, 15 июня, в Берлине, во дворце Бельвю - официальной резиденции главы государства.

Орден был учрежден в ФРГ в начале 1950-х. Одну из высших наград Германии вручает федеральный президент.

В 2014 году Светлана Алексиевич получила Офицерский крест ордена Искусств и литературы - ведомственную награду Франции, а годом позднее стала лауреаткой Нобелевской премии по литературе.

Алексиевич: Белорусы "отряхнулись от сна"

Штайнмайер в своей речи коснулся многомесячных протестов в Беларуси. "Женское лицо - у этого мирного, смелого и все еще жестоко подавляемого стремления к будущему", - подчеркнул глава государства.

Алексиевич в ответной речи отметила, что "коммунизм еще не мертв и готов дать последний бой", судя по событиям в Украине, Беларуси и России. Этот строй "живет не только в головах Путина или Лукашенко", и с этим, "несмотря на наш идеализм, надо считаться", добавила она.

Писательница назвала нынешнюю эпоху "безвременьем". "Только в двадцатом году мы отряхнулись от этого сна", - отметила Алексиевич. Она особо выделила необходимость работать с теми белорусами, кто все еще поддерживает власть. "Надо объяснять ей мир, свою историю. Надо объяснять, что мы стали нацией", - указала писательница.

Будущая книга Алексиевич - о протестах против режима Лукашенко

В числе наиболее известных произведений писательницы - художественно-документальные книги "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики" и "Чернобыльская молитва".

Новая книга будет посвящена массовым протестам против режима правящего в Беларуси Александра Лукашенко, начавшимся в августе 2020 года. Алексиевич живет в Германии с сентября 2020 года по приглашению Германской службы академических обменов DAAD.

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