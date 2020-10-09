Нобелевские лауреаты-женщины, изменившие мир

На этой неделе объявлены лауреаты нобелевских премий. И удивительное дело: женщин среди них почти столько же, сколько мужчин! К сожалению, это пока исключение. Всего с 1901 года "нобелевки" получили, кроме различных организаций, 932 человека. Женщин среди них очень мало, особенно если взять различные области науки. Скажем, среди лауреатов Нобелевской премии по физике - всего полтора процента!

Тем более заслуживают особого напоминания заслуги женщин, получивших Нобелевские премии. Вот только некоторые из них.

Самая первая

Первой женщиной, удостоенной Нобелевской премии (и единственной, получившей ее дважды - по физике и по химии), стала в 1903 году Мария Склодовская-Кюри. Она родилась и выросла в Варшаве, блестяще окончила гимназию, но женщин на естественно-научные факультеты Варшавского университета тогда не принимали, и поэтому Мария уехала в Париж. Училась в Сорбонне, жила очень бедно. Вместе с мужем, физиком Пьером Кюри, занималась исследованиями радиоактивности. За это и получила свою первую Нобелевскую премию.

Три нобелевских лауреата: Мария Склодовская-Кюри, ее муж Пьер Кюри и дочь Ирен

Вторая была присуждена Марии Склодовской-Кюри в 1911 году - за открытие химических элементов радия и полония. Последний, получивший в последние годы столь печальную известность, Мария назвала в честь своей родины - Польши.

Исследования матери и научные традиции семьи продолжила позже ее дочь Ирен Жолио-Кюри. И в 1935 году Нобелевскую премию (также вместе с мужем) получила уже она - за синтез новых радиоактивных элементов.

Первая премия по литературе

Шведская писательница Сельма Лагерлёф получила Нобелевскую премию по литературе в 1909 году. В детстве была парализована и прикована к постели. Позже стала учительницей в школе для девочек.

Советская почтовая марка, посвященная Сельме Лагерлёф

Ее самая знаменитая книга - "Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции" - писалась как своеобразная хрестоматия для детей, рассказывающая в увлекательной форме о Швеции, ее истории, географии, обычаях. Мальчик, путешествующий с дикими гусями, стал известен во всем мире. Достаточно сказать, что только на русском существует не менее восьми переводов этой книги.

Первая Премия мира

Первой женщиной - лауреатом Премии мира стала в 1905 году Берта фон Зутнер (Bertha Sophia Felicita Freifrau von Suttner), урожденная графиня Кински, австрийская писательница, журналистка, деятель пацифистского движения. Родилась в известной аристократической семье, обедневшей после смерти отца. Стала гувернанткой. Вышла замуж за барона фон Зутнера, который был моложе ее на семь лет. Родители барона были против этого брака и лишили сына наследства. Семья уехала в Тбилиси, где жила в имении графини Дадиани более восьми лет. Там Берта начала писать.

Потом вернулась в Европу, где начала активную пацифистскую деятельность, участвовала в международных конгрессах, встречалась с премьер-министрами и президентами, основала журнал "Долой оружие!" В юности очень коротко работала секретарем у Альфреда Нобеля, и с тех пор они переписывались. Именно Берта фон Зутнер убедила Нобеля учредить также Премию мира и сама стала ее первым лауреатом.

Самая знаменитая

Самая знаменитая женщина, ставшая нобелевским лауреатом, - Мать Тереза, удостоенная Нобелевской премии мира в 1979 году. Она родилась в Македонии, в семье албанцев. В 18-летнем возрасте вступила в монашеский орден. Приняв постриг, стала католической монахиней. В Индии организовала школу для бедных, позже - новое религиозное сообщество, которое помогает нуждающимся. Эта монашеская конгрегация "сестер - миссионерок Любви" открыла около 700 больниц, приютов и домов милосердия более, чем в ста странах мира. В 2003 году Мать Тереза Калькуттская была причислена к лику святых.

Первая немка

Первая немка получила "нобелевку" в 1995 году. Это Кристиана Нюсляйн-Фольхард (Christiane Nüsslein-Volhard), немецкий биолог, отмеченная Нобелевской премией по физиологии и медицине вместе с двумя другими лауреатами-мужчинами за открытия в области генетического контроля на стадии раннего эмбрионального развития. Исследования в этом направлении являются предметом острых дискуссий, но подавляющее большинство ученых и особенно медиков считают эту область науки очень перспективной. Открытия Кристианы Нюсляйн-Фольхард сделали возможным выявление мутаций на ранеей стадии развития зародыша.

Кристиана Нюсляйн-Фольхард

Кстати, второй немкой, получившей Нобелевскую премию, стала Герта Мюллер (Herta Müller), писательница, родившаяся в Румынии и принадлежащая к немецкому национальному меньшинству в этой стране - банатским швабам. Преследовалась режимом Чаушеску. Репатриировалась в 1987 году в Западную Германию. В 2009 году удостоена Нобелевской премии по литературе за "искренность, с которой описывает судьбы обездоленных".

Единственная писательница, пишущая на русском

Светлана Алексиевич, белорусская писательница, автор таких знаменитых книг, как "Цинковые мальчики", "У войны не женское лицо", "Чернобыльская молитва", "Время секонд хэнд" и многих других, написанных в жанре художественно-документальной прозы, - единственная женщина-лауреат Нобелевской премии по литературе, пишущая по-русски. Она получила Нобелевскую премию в 2015 году. Ее книги переведены на десятки языков мира.

Активный противник политики Александра Лукашенко.

Светлана Алексиевич

Самая молодая

Малале Юсуфзай из Пакистана было всего 17 лет, когда она получила Нобелевскую премию мира. За два года до этого талибы совершили покушение на юную правозащитницу, выступавшую за доступность образования для женщин. В нее стреляли в школьном автобусе, и она только чудом выжила.

Самая недооцененная

Наверное, эту не слишком приятную характеристику заслужила Франсуаза Барре-Синусси, награжденная Нобелевской премией по физиологии и медицине в 2008 году вместе с двумя коллегами. Недооцененная, конечно, не научной общественностью, а широкой публикой. Многие вообще не знают, кто она. Между тем, французский вирусолог Франсуаза Барре-Синусси, проводившая лабораторные и клинические исследования, открыла вместе с двумя другими учеными вирус иммунодефицита, вызывающий СПИД. Именно благодаря им удалось выработать действенную стратегию предохранения от ВИЧ - этой чумы нашего времени.

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