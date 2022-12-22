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Мнение: Беларусь вступает в год неизвестности и рисков

Александр Фридман, белорусский ученый, колумнист DW
Александр Фридман
Колонка
1 ч. назад

В своей колонке для DW историк Александр Фридман объясняет, почему 2022-й был для Лукашенко лучше, чем ожидалось.

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Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир ПутинФото: Shamil Zhumatov/AP Photo/picture alliance

2022-й стал годом войны, репрессий и разочарований для Беларуси, считает историк Александр Фридман. В рубрике DW "Беларусь. Перспективы" он рассуждает о том, какие вызовы будут стоять перед белорусами в 2023-м. Обсудить его мнение можно в Telegram-калале "DW Беларусь".

Перед переговорами 19 декабря на высшем уровне и Москва, и Минск намеренно подогревали интерес к визиту Путина, подчеркивая его значимость и даже судьбоносный характер. При этом Лукашенко акцентировал внимание на незыблемости суверенитета и независимости Республики Беларусь, а Путин воздерживался от громких заявлений, но провел совещание с военным руководством, где обсуждался дальнейший ход войны. 

В этом контексте не удивляет, что эксперты и пресса вновь подняли два вопроса. Удастся ли Путину склонить Лукашенко к еще более активному участию Беларуси в войне? И станет ли декабрьский визит предтечей поглощения Беларуси Российской Федерацией? И это именно те вопросы, которые стали ключевыми для Беларуси в уходящем 2022-м году.

2022-й для Лукашенко сложился лучше, чем можно было ожидать 

Для Путина 2022-й год сложился из рук вон плохо. Он по-прежнему пользуется значительной популярностью среди россиян, но переживает, пожалуй, самый тяжелый период своей политической карьеры. Развязанная Кремлем открытая война против Украины не принесла Путину ожидаемого результата и обернулась чередой чувствительных военных поражений. Москва столкнулась с болезненными экономическими санкциями и международной изоляцией. 

Александр Фридман
Александр ФридманФото: Privat

В отличие от Путина Лукашенко, хотя согласно независимым социологическим исследованиям, и продолжает пользоваться симпатией части населения Беларуси, но любовью и уважением широких народных масс после событий последних лет похвастаться не может. Международное внимание к нему ослабло по сравнению с 2021-м годом, а сам "бессменный президент" воспринимается на Западе прежде всего как "российская марионетка" и ассистент Путина. И тем не менее 2022-й год сложился для Лукашенко куда лучше, чем это можно было ожидать в конце 2021-го года или после начала широкомасштабной войны в Украине. 

Уже в пропасти или еще на краю?

К концу 2022-го года диктаторский режим выглядит прочно. Лукашенко провел свой конституционный референдум. Маховик репрессий продолжает крутиться. Число политических заключенных постоянно растет, а положение узников лишь ухудшается. Международное признание борьбы белорусов за свободу и демократию, символом которого стала Нобелевская премия мира для правозащитника Алеся Беляцкого, не повлияло на политику официального Минска. Режим Лукашенко остается верен избранному в конце 2020 года курсу на полное искоренение инакомыслия в стране. 

В российской войне против Украины Беларусь под руководством Лукашенко стала со-агрессором и попала в первые месяцы войны под новые санкции ЕС, Великобритании и США, которые уже нанесли и продолжают наносить ощутимый вред белорусской экономике. Несмотря на санкции, критику и угрозы со стороны Запада, Лукашенко продолжает теснейшим образом сотрудничать с Россией и всячески помогать ей в войне против Украины. И хотя экономическая и политическая зависимость Беларуси от России только увеличивается, руководство Беларуси, однако, учитывает антивоенные настроения в стране и не спешит становиться активным участником "СВО". Лукашенко не желает разделить судьбу Путина, сигнализирует западным странам свою готовность к диалогу и не теряет тем самым надежду в очередной раз выйти сухим из воды.

В конце февраля и в начале марта поддержка российской войны со стороны режима Лукашенко казалась прыжком в пропасть, а окончательное поглощение Беларуси Россией лишь вопросом времени. В конце декабря ситуация выглядит несколько иначе: Лукашенко так и не отправил белорусские войска в Украину, а Беларусь не стала ареной боевых действий. Запад по-прежнему разделяет агрессора из Москвы и со-агрессора из Минска, а также воздерживается от дополнительных санкций против режима Лукашенко. И все это внушает официальному Минску надежду на благоприятное будущее в послевоенной Европе. 

Изменилась ли ситуация после визита Путина?

Лукашенко в очередной раз обыграл Россию?     

Об итогах переговоров 19 декабря в Минске известно немного, а к словам Путина, Лукашенко и Лаврова – людей, известных склонностью к пафосным и многозначительным заявлениям, а также избирательным отношением к правде – стоит подходить очень осторожно. Официальный Минск может записать себе в актив приемлемую цену на природный газ на ближайшие три года, обещания бесперебойных поставок нефти, а также передачу зенитно-ракетных комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Кроме того, Лукашенко может рассчитывать на дальнейшую экономическую и военную помощь со стороны России. 

Выглядит так, что Россия щедро отблагодарила союзника за лояльность и поддержку. Но что она получит взамен? Из слов Путина о планах "создания единого оборонного пространства", совместных учений и проектов в военной промышленности напрашивается вывод о стремлении России установить полный контроль над белорусским военно-промышленным комплексом или, по крайней мере, подчинить белорусскую военную отрасль своим нуждам. Вместе с тем президент России отмел слухи о желании Кремля поглотить Беларусь, а тему Украины Путин и Лукашенко намеренно фактически вынесли за скобки.

Осторожная риторика Путина и радостные заявления Лукашенко на фоне драматических ожиданий позволили западным аналитикам сделать вывод об успехе белорусского лидера, который принял представительную российскую делегацию, добился экономических преференций, но при этом не сдал свои ключевые позиции, не поддался на уговоры Москвы и по-прежнему не готов вступить в войну против Украины. Так ли это на самом деле?

Беларусь вступает в год неизвестности и экзистенциальных рисков

Не все так однозначно, как любят говорить в России. Мы не знаем, о чем говорили Путин и Лукашенко за закрытыми дверями, и можем лишь спекулировать по поводу обещаний, которые Минском дал за экономическую и военную поддержку со стороны Москвы.

Лукашенко не заинтересован в активном участии в российской войне, ибо оно может дестабилизировать положение в Беларуси и иметь драматические последствия для него лично. Он безусловно влияет на степень вовлеченности Беларуси в войну, но последнее слово в этом вопросе скорее всего все-таки за Москвой. И Кремль, при желании и в силу зависимости Беларуси от России, сможет добиться своей цели. Речь может при этом идти как об отправке белорусских войск в Украину, так и о передаче границы Беларуси и Украины под российский контроль.

Рубрика
Рубрика "Беларусь. Перспективы" дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DWФото: DW

В конце 2021-го года у многих наблюдателей теплилась надежда на то, что 2022-й год может стать для Беларуси годом свободы и демократических перемен. Надежды не сбылись. 2022-й стал годом войны, репрессий и разочарований. И хотя режим Лукашенко стремится представить Беларусь островком "мира и стабильности" в океане "войны и хаоса", но мир этот предельно хрупкий, а стабильность скорее мнимая.

В 2023-м году Беларусь ожидают экономические и политические вызовы, которые лишь обострят существующие нерешенные - "загнанные под плинтус" - конфликты и противоречия в белорусском обществе. Прифронтовое положение и использование Беларуси в войне против Украины грозит переносом боевых действий на территорию страны. Беларусь вступает в год неизвестности и экзистенциальных рисков.

Автор: Александр Фридман, историк, ассоциированный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

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