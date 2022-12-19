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Нехватка товаров в магазинах Беларуси Фото: Ales Petrowitsch/DW
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Ползучее ухудшение качества жизни. Что ждет экономику РБ?

Ольга Капустина | Яна Карпова
27 мин. назад

Санкции, падение ВВП, заморозка цен - экономика Беларуси в 2022 году пережила серьезное сокращение. Какую цену заплатила Беларусь за поддержку России в войне против Украины и что ждет экономику страны в 2023 году?

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За поддержку России в войне против Украины Беларуси пришлось расплачиваться в прямом смысле рублем. Санкции, введенные Евросоюзом и США в этом году, оказались куда серьезнее штрафных мер 2021 года и затронули основные секторы экономики. ЕС, который еще в прошлом году был одним из основных торговых партнеров Минска, ввел запрет на импорт из Беларуси калийных удобрений, металлов, сельхозпродукции и нефтепродуктов.

"Результатом этих санкций стало ограничение по внешней торговле, сократился экспорт, импорт, а теперь происходит разворот внешней торговли Беларуси с запада на восток", - говорит старший научный сотрудник BEROC Анастасия Лузгина. 

Сейчас происходит разворот внешней торговли Беларуси с запада на восток, считает старший научный сотрудник BEROC Анастасия Лузгина
Сейчас происходит разворот внешней торговли Беларуси с запада на восток, считает старший научный сотрудник BEROC Анастасия ЛузгинаФото: Privat

Санкционное давление, по сути, не оставило властям Беларуси выбора в том, с кем дальше вести бизнес. "Россия стала и кредитором, и инвестором последней надежды, - добавляет экономист Ярослав Романчук. - Увеличение российского рубля в валютной корзине до 60 процентов говорит об опасном сближении экономики тоталитарной России и тоталитарной Беларуси. Лукашенко - из-за того, что он сам себя отрезал от внешнего мира - поставил страну на грань потери теперь и экономического суверенитета". 

Как Лукашенко боролся с падением экономики

"Экономический спад мы видим и по работе промышленности, и по снижению реальных доходов населения, и по сокращению потребления непродовольственных товаров в корзине потребления", - говорит Анастасия Лузгина. Так, по последним данным Белстата, ВВП в Беларуси в январе-октябре 2022 года сократился на 4,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Годовая инфляция в Беларуси в сентябре превысила 17%. Хотя чиновники прогнозировали, что в 2022-м этот показатель будет не выше 6%. Для борьбы с инфляцией 6 октября Александр Лукашенко решил действовать радикально и потребовал полного запрета на повышение цен. Правда, неделю спустя власти передумали и ограничились госрегулированием цен на отдельные категории товаров.

Таким образом, в октябре и ноябре экономисты наблюдали дефляцию. По данным Белстата, в ноябре рост цен на продовольственные товары составил 14,4%, непродовольственные - 14,5%, услуги - 9,8%. "Это не значит, что экономика Беларуси удержалась. Это значит, что она разделилась на две части, - поясняет Ярослав Романчук. - Первая под давлением регулирующих органов ушла в тень. Вторая - официальная, к достоверности которой есть вопросы. Я не знаю ни одной страны в мире, в которой увеличение количества наличных денег на 40 процентов за год, может удержать инфляцию на уровне 12-13 процентов. Это просто невозможно". 

"Системное возрождение госплана"

Экономист Ярослав Романчук считает, что официальная статистика Минска может не соотвествовать действительности
Экономист Ярослав Романчук считает, что официальная статистика Минска может не соотвествовать действительностиФото: DW/E. Daneiko

К другой проблеме - уходу западных компаний с белорусского рынка из-за поддержки российской агрессии в Украине - власти Беларуси применили тот же подход из советской практики. 12 декабря Лукашенко заявил, что государство будет национализировать собственность покинувших рынок РБ иностранных компаний.

"Это удар по имиджу, теперь в Беларусь вряд ли будут инвестировать даже компании из Азии", - предполагает Лузгина. Ярослав Романчук называет попытки Лукашенко заменить частный бизнес "системным возрождением госплана": "Не хотите у нас работать? Тогда я буду делать это за вас, назначая чиновников на коммерческие посты". 

Что ждет Беларусь в 2023 году?  

Эксперты не строят надежд: все перечисленные факторы продолжат влияние на бизнес и экономику в следующем году. "Такое ползучее ухудшение качества жизни, - говорит Романчук. - Кроме того, на фоне угрозы для молодых людей загреметь в армию, будет больший отток предпринимателей с рынка, что скажется на состоянии занятости, бюджетной обеспеченности". По его словам, опросы предпринимателей уже показывают, что в 2023 году около 30-40 процентов респондентов не исключают закрытие своего бизнеса. 

Экономист добавляет, что белорусские власти будут пытаться улучшить положение в экономике за счет усиления сотрудничества с различными регионами России. А также попыток возобновить торговлю с ЕС, например, как предложение с транзитом зерна из Украины через порт в Литве. "Лукашенко будет пытаться вернуться в европейскую повестку дня Евросоюза под видом гуманитарных проектов, - предполагает Романчук. - А потом, где гуманитарка и зерно, там можно обсудить и пару мешков калия". 

В то время как белорусские власти рассчитывают на рост ВВП в 2023 году на 3,5%, эксперты ЕБРР считают, что ВВП РБ минимально подрастет и скорее будет близок к нулевой отметке. В базовом сценарии ЕБРР предполагается восстановительный рост белорусского ВВП на 0,3%. "Если санкционное давление окажется на том же уровне, что сейчас, можно увидеть небольшой восстановительный рост в 2023 году по отношению к этому году. Но это не стабилизация, а скорее восстановление", - заключила Анастасия Лузгина. 


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Ольга Капустина, ведущая ток-шоу DW "В самую точку"
Ольга Капустина Журналистка, ведущая ток-шоу "В самую точку"
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