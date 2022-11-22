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один из ресторанов сети "МакДональдс" в Бресте
Один из ресторанов сети "МакДональдс" в БрестеФото: Ales Petrowitsch/DW
Экономика и бизнесБеларусь

"МакДональдс" покидает Беларусь: какова реакция ее жителей

Алесь Петрович
33 мин. назад

С 22 ноября в Беларуси на месте ресторанов быстрого питания "МакДональдс" должна была начать работать российская сеть "Вкусно - и точка". Но что-то пошло не так. Детали - у DW.

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"МакДональдс" проработал в Беларуси почти 26 лет: первый такой ресторан был открыт в Минске в декабре 1996 года. Причем РБ стала 100-й страной, куда пришла известная во всем мире сеть быстрого питания.

Российский фактор и поручение Лукашенко

О том, что "МакДональдс" покидает белорусский рынок, стало известно 11 ноября, когда было объявлено, что его место займет российская сеть фастфуда "Вкусно - и точка". Именно этот бренд пришел на смену ресторанам "МакДональдс" в самой России летом нынешнего года. Случилось это после того, как американская компания объявила об уходе с российского рынка, выразив таким образом несогласие с военными действиями России в Украине.

Александр Лукашенко
Александр ЛукашенкоФото: Alexei Nikolsky/Kremlin/Tass/dpa/picture alliance

18 ноября историю с уходом ведущего американского инвестора из Беларуси прокомментировал Александр Лукашенко: "Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское…. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот "МакДональдс", если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю".

При этом Лукашенко поручил главе правительства Роману Головченко, чтобы место американской сети ресторанов заняли именно белорусские компании. "Запомните, никто иной", - заявил Лукашенко, хотя к тому времени уже было объявлено, что место "МакДональдс" займет российская сеть фастфуда.

"Вкусно - и точка" пока не в Беларуси

Хотя накануне с белорусских ресторанов "МакДональдс" активно убирали название американского бренда, 22 ноября ничего не напоминало о появлении в этих помещениях сети "Вкусно - и точка". Более того, на некоторых заведениях вернулась буква "М", а в меню остались все блюда, которые связаны с "МакДональдсом".

В одном из ресторанов сети
В одном из ресторанов сети "Вкусно - и точка" в Москве, июнь 2022 года

Как рассказал DW на условиях анонимности юрист, знакомый с процессом регистрации субъектов хозяйствования в Беларуси, возможно, на данный момент не все формальности с появлением "Вкусно - и точка" улажены. "Есть предположение, что пока в Беларуси не зарегистрирован этот товарный знак и не согласовано размещение вывесок рекламного характера, - сообщил собеседник. - Думаю, процесс идет и еще где-то неделю рестораны будут работать как "МакДональдс", а потом начнут что-то менять".

Похожей версией поделился и сотрудник PR-компании, которая занимается размещением рекламных роликов на белорусском телевидении. По словам источника, представители российского бизнеса пытались договориться о рекламе на ТВ по временному договору "пока идет процесс регистрации", но этот вариант не устроил белорусскую сторону.

Сами работники ресторанов остаются в неведении, когда именно произойдет смена собственника, и пока предлагают то, что и прежде - из меню "МакДональдса".

Почему "МакДональдс" решил покинуть Беларусь

Как пояснил минчанин Николай, еще минувшим летом работавший в американской сети ресторанов, уже тогда стало ощущаться, что "МакДональдсу" тяжело сохранять высокие стандарты своего бизнеса. "Пусть не очень заметно, но санкции ощущались: много продуктов для этой сети не производилось ни в Беларуси, ни в России, а завозить их из "недружественных стран" становилось проблемой", - говорит Николай.

По его словам, процесс замены продуктов на белорусские аналоги оказался не таким простым, как представлялось, а война в Украине только усугубила ситуацию. "Из России "МакДональдс" ушел, и завозить нужный ассортимент в белорусскую сеть стало еще сложнее. В результате из меню начали исчезать мактосты и другие блюда, к которым посетители привыкли", - отмечает Николай. Он уверен, что именно усложнившаяся логистика и экономические причины вынудили владельцев франшизы "МакДональдса" в Беларуси задуматься о продаже своего бизнеса.

Что касается появления белорусского конкурента "МакДональдса", о чем высказался Александр Лукашенко, то собеседник DW скептически оценивает реализацию такой идеи. "Да, где-то на локальном уровне можно развивать сеть кафе с белорусским фастфудом, и они по качеству и цене окажутся привлекательными для людей. Но в масштабах всей страны это уже трудная задача", - полагает Николай. Он вспоминает судьбу прекративших в итоге работу павильонов с белорусским брендом "Хутка Смачна" ("Быстро Вкусно"), которые появились еще в 90-е годы и долгое время не имели конкурентов в сфере быстрого питания на местном рынке.

Флешмоб как проявление солидарности

Уход "МакДональдса" из Беларуси стал поводом для проведения необычного флешмоба. Поскольку любое проявление активности в стране теперь может быть расценено властями как участие в несанкционированных мероприятиях, суть акции была в том, чтобы не только продемонстрировать сожаление по поводу закрытия американской сети ресторанов (хотя этого еще пока не случилось), но и солидарность с позицией "МакДональдса" по поводу войны в Украине.

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Для многих белорусов в конце 90-х поездки в Минск включали посещение "МакДональдса"Фото: Ales Petrowitsch/DW

"Не являюсь поклонницей фастфуда, но решила в минувшие выходные зайти в "МакДональдс", чтобы обозначить свое отношение к тому, что эта компания свернула свой бизнес в РФ из-за войны в Украине. А к тем, кто из России придет вместо "МакДональдса", принципиально ходить не буду", - поделилась брестчанка Алина.

Жительница Минска Светлана о бойкоте сети "Вкусно - и точка" не задумывалась, но о скором исчезновении ресторанов "МакДональдс" тоже сожалеет: "Дело даже не в названии: просто я из того поколения, которое воспринимало появление американской сети, как и многие другие вещи, словно знак перемен - Беларусь открывается миру, будет рыночная экономика и страна способна эффективно развиваться. Теперь надежд на это, увы, все меньше, и такая тесная привязка к нынешней России просто пугает".

У студентки Оксаны свое восприятие "МакДональдса": "Я родилась в маленьком городке в белорусской провинции, и в школьные годы в любой поездке в Минск был обязательный пункт - посещение "МакДональдса". Оксана сейчас с улыбкой вспоминает те экскурсии в ресторан фастфуда, но у них появилось неожиданное продолжение: "Когда летом приезжали мои подруги из Москвы, то признавались, что уход "МакДональдса" из России они тоже восприняли с грустью, и мы организовывали встречи в заведениях именно этой сети".

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