Как белорусы за границей готовятся свергать Лукашенко

Спортивно-культурные клубы для белорусской диаспоры появились в Литве и Польше. Что это такое? Как и к чему готовятся их участники? Об этом - репортаж DW.

Под троекратное "Жыве Беларусь!" по стене заброшенного трехэтажного здания на веревке ловко спускается хрупкая девушка, за ней - мужчина в комуфляже с бело-красно-белым шевроном на рукаве. Тренировка по альпинизму длится около двух часов, затем - небольшой перерыв и занятия по тактической подготовке, в конце - имитация боя в здании. Так в одном из страйкбольных клубов недалеко от Варшавы проходят обучение добровольцы белорусской хоругви.

Хоругвь - это не только знамя, в ХV-XVIII веках так называли и воинские отряды. Объединение бывших белорусских силовиков BYPOL решило позаимствовать название для спортивно-культурных клубов белорусской диаспоры, которые в последние несколько месяцев появились в Вильнюсе, Гданьске, Варшаве, Белостоке и Вроцлаве. Представители BYPOL уверяют, что смогли объединить сотни белорусов, которые "хотят перемен и вернуться на родину".

Как связаны хоругви и план "Перамога"?

Руководитель BYPOL Александр Азаров называет хоругви "спортивно-культурными клубами для белорусской диаспоры". Он отмечает, что с белорусами за границей и раньше проводили подобные тренировки, но по их окончании люди, как правило, разъезжались кто куда. "У нас возникла идея их объединить, чтобы они дальше продолжали заниматься, отрабатывать свои навыки или учить других. Также могли бы прослушать курсы лекций по истории, белорусскому языку, медицине, - говорит Азаров. - В старину ополчение собиралось в хоругвь - все, кто мог нести оружие, объединялись и ехали на войну, неважно, сколько их было".

Занятия по огневой подготовке Фото: T. Gargalyk/DW

Между тем, в BYPOL не скрывают, что и современные хоругви, в некотором смысле, также призваны стать частью ополчения, а точнее плана оппозиции под названием "Перамога", цель которого - свержение режима Александра Лукашенко.

"Хоругви - это наш мобилизационный ресурс. Мы можем отобрать (в план "Перамога" - Ред.) людей, которые подходят по своим навыкам, способностям, возможностям, здоровью, отправить их на дальнейшее обучение", - отмечает Азаров. Все желающие присоединиться к движению проходят различные уровни верификации, в том числе проверку на полиграфе. В хоругвях можно встретить белорусов от 18 до 60 лет. Большинство никогда не служили в армии.

"Моя мотивация - освободить Беларусь"

Например, белорус, который просит называть себя "Пепел", до февраля 2022 работал в Москве, в Варшаву приехал по гуманитарной визе за неделю до начала войны России в Украине. Боевого опыта у него нет, но к физическим нагрузкам не привыкать - "Пепел" всю жизнь работал на стройке. Он настроен довольно решительно: "Режим Лукашенко от власти просто так не откажется. Но мы готовы отдать жизни ради будущего страны, ради следующего поколения".

На тренировке белорусских добровольцев Фото: T. Gargalyk/DW

"Зарегистрировалась в плане "Перамога", со мной связался BYPOL. С августа я целенаправленно занимаюсь - необходимо быть готовым оказать военное сопротивление. Перед каждым народом, каждой нацией в определенный исторический момент возникает подобное испытание. Моя мотивация - освободить Беларусь, вернуться домой, сделать страну свободной, и демократической", - делится в перерыве между тренировками Белла. Она студентка Варшавского университета.

По ее словам, в хоругвях в подготовке девушек упор делается на медицину. Белла также получила знания по тактической медицине, хотя, говорит, удалось и пострелять. "А сегодня мы спускались с трехэтажного дома. Это вещи, которые в гражданской жизни ты никогда не делал, разве что видел в фильмах. Это какое-то новое качество жизни, новые способности", - отмечает собеседница.

А вот белорус с позывным "Шпак" - бывший силовик: "У меня задача - вернуться в Беларусь. Меня, по сути, выгнали из родного дома, мои товарищи сидят, на меня заведено несколько уголовных дел, поэтому я считаю, что я просто обязан спасти товарищей". Белорус входит в так называемое "ударное копье" - наиболее подготовленное подразделение хоругвей.

"Мы не бегаем по лесам с оружием и взрывчаткой"

"Если мы говорим про базовую подготовку, то в течение десяти дней людям даются основы по тактике, диверсионной работе, медицине, вроде того, что во французском легионе называется уровнем "zero", - рассказывает главный инструктор BYPOL с позывным "Нил". - После базового обучения мы отбираем наиболее мотивированных и формируем из них так называемые "копья" - это наша элита, спецназ, эти люди прошли по 8-9 этапов подготовки с разными инструкторами".

"Боевое копье" - шеврон спецназа Фото: T. Gargalyk/DW

"Нил" также отмечает, что подготовка участников плана "Перамога" проходит не в структурах НАТО, как утверждает белорусская пропаганда, их готовят белорусские инструкторы, причем в рамках законодательства стран, в которых созданы формирования: тренировки проходят, к примеру, в страйкбольных клубах или тирах.

"Никто здесь не бегает по лесам с боевым оружием или взрывчаткой", - добавляет инструктор. "Мы работаем в рамках закона. Местные власти и спецслужбы в курсе (тренировок - Ред.). В Польше разрешено заниматься на полигонах. Например, любой, неважно, иностранец ты или нет, может пострелять из любого стрелкового оружия, вплоть до пулемета", - уверяет, в свою очередь, Александр Азаров.

"Люди будут выполнять приказ"

Отвечая на вопрос DW, удастся ли участникам плана "Перамога" оставаться в правовом поле и на территории Беларуси, если они вдруг пойдут свергать режим Лукашенко, руководитель BYPOL заявил, что это возможно, несмотря на то, что многим белорусам сложно избавиться от желания возмездия, ведь они очень пострадали от нынешнего правителя: "Мы объясняем людям, которые к нам приходят, что они будут выполнять задачи, которые мы им поставим. Это не значит, что в Беларуси они смогут творить, что хотят. Нет. У нас под каждого, кто проходит обучение, разработан план действий".

В то же время Азаров говорит, что людей предупреждают, что вряд ли все будет мирно. "Мы понимаем, что без потерь не обойдется. Каждый человек должен знать, что такое может произойти и с ним. Тем не менее, мы разрабатывали наш план максимально безопасным для участников, мы не хотим, чтобы происходили лобовые столкновения с теми, кто поддерживает Лукашенко, чтобы лилась кровь", - отмечает руководитель BYPOL.

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