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Лидер белорусской оппозиции выступает на заседании Европарламнта в Страсбурге, 24 ноября 2021 года (фото из архива)Фото: Julien Warnand/REUTERS
ПолитикаБеларусь

Тихановская: ЕС нужно признать переходный кабинет Беларуси

Анна Мельникова
14 мин. назад

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Евросоюз усилить давление на режим Лукашенко и признать Объединенный переходный кабинет представителем народа Беларуси.

https://www.dw.com/ru/tihanovskaa-poprosila-es-priznat-obedinennyj-perehodnyj-kabinet-belarusi/a-63432193

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская попросила Евросоюз усилить давление на авторитарный режим Александра Лукашенко и в полной мере признать представителем белорусского народа Объединенный переходный кабинет оппозиции (ОПКБ). С таким призывом Тихановская выступила на заседании Комитета Европарламента по иностранным делам в четверг, 13 октября.

Тихановская опасается, что на фоне продолжающейся войны в Украине белорусский кризис будет не так важен для европейских политиков. Однако Беларусь - одна из сторон конфликта в регионе, считает она. "Свободная Беларусь будет самой сильной санкцией против путинского террора. А лучшей опорой для свободной Украины будет граница в тысячу километров со свободной Беларусью, которая не является российской колонией. Я уверена, что путь к миру в Европе лежит через свободу в Беларуси. Я уверена, что путь к миру в Европе лежит через победу в Украине", - подчеркнула оппозиционерка.

В своей речи Тихановская также напомнила, что Александр Лукашенко "военный преступник с большим послужным списком ужасных нарушений прав человека". Взаимодействовать с ним практически не имеет смысла, уверена политик. Она предложила вместо этого работать с оппозиционными силами, помогая Беларуси добиться демократических реформ. "Мы готовы сотрудничать и реализовывать совместные проекты в рамках Восточного партнерства и других программ. Мы уже наладили подобное сотрудничество с Советом Европы. Теперь впервые в истории Совет Европы будет взаимодействовать не с официальным правительством, а с нашим демократическим движением. Мы призываем Европейский парламент сделать то же самое", - цитирует Тихановскую телеграм-канал ОПКБ.

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