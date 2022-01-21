 Кабинет Тихановской. Кто эти люди и смогут ли они сместить Лукашенко? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 10.08.2022

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Беларусь

Кабинет Тихановской. Кто эти люди и смогут ли они сместить Лукашенко?

Светлана Тихановская объявила о создании Объединенного переходного Кабинета и сразу назначила четырех "министров". Как это решение повлияет на ситуацию в Беларуси - у DW.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

По итогам конференции "Новая Беларусь", которая 8-9 августа собрала всю белорусскую оппозицию, лидер демсил Светлана Тихановская объявила о создании Объединенного переходного Кабинета. Это будет "коллективный исполнительный орган" демократических сил, который должен "защищать суверенитет и независимость Беларуси и обеспечить транзит от диктатуры к демократии".

Тихановская сразу же назначила четырех самых важных представителей, причем среди них есть и "военный министр". Поможет ли эта мера преодолеть разногласия внутри оппозиции и приблизить победу демократических сил в Беларуси?

Кто вошел в Объединенный переходный Кабинет?

Как рассказала Тихановская, все кандидаты в члены Кабинета должны будут получить одобрение Координационного совета (КС). "Но идет война, и наша страна под угрозой утраты суверенитета. Поэтому первые ключевые кандидатуры я назначаю сейчас, сроком на шесть месяцев для последующего согласования их будущим представительным органом", - сказала Тихановская, объявляя первые имена.

Павел Латушко в интервью DW

Павел Латушко в интервью DW

Представителем Кабинета по транзиту власти Тихановская назначила Павла Латушко - известного и яркого оппозиционера, экс-дипломата и бывшего директора Купаловского театра. Во время протестов он сначала вошел в президиум КС, а затем создал свою структуру - Народное антикризисное управление. "В рамках Кабинета я буду отвечать за вопрос транзита, усиления давления на режим Лукашенко, использование юридических, экономических, персональных ресурсов для того, чтобы достигнуть нашей цели", - заявил Латушко.

Руководитель объединения силовиков BYPOL Александр Азаров назначен представителем по восстановлению правопорядка. Раньше он был начальником 3-го управления ГУБОПиК и отвечал за дела, связанные с торговлей людьми, а также преподавал в академии МВД, имел звание подполковника. На конференции "Новая Беларусь" Азаров заявил, что создание Кабинета было идеей BYPOL на протяжении последних 7 месяцев, и организация продолжит работать в рамках плана "Перамога" "на благо белорусов".

Отвечать за иностранные дела в Кабинете будет Валерий Ковалевский, в последнее время он был представителем Тихановской по международным делам и руководил представительством ее Офиса в Киеве. До протестов в августе 2020 года он был дипломатом, работал в МИД Беларуси, посольстве Беларуси в США, а также был консультантом Всемирного банка. "Я буду заниматься международными делами в Кабинете. Это одна из наиболее разработанных сфер демсил после 2020 года. Много чего сделано, но нужно еще много сделать, чтобы обеспечить нашу главную цель - чтобы мы вернулись в демократическую, свободную Беларусь", - сказал Ковалевский.

У белорусских демсил появился "военный министр"

Впрочем, главным сюрпризом Кабинета стал подполковник запаса ВДВ, бывший комбриг 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик. Он будет отвечать за оборону и нацбезопасность. Сахащик хорошо известен среди белорусских силовиков, он создатель системы оценки десантников "Черный орел". В 2020 году Сахащик присоединился к протестам в Бресте, а после нападения России на Украину записал сильное видеообращение, в котором попросил белорусских офицеров не участвовать во вторжении в Украину. Кроме того, белорусские СМИ называют его вероятным командиром полка белорусских добровольцев в Украине "Пагоня".

На военном параде в Минске (фото из архива)

На военном параде в Минске (фото из архива)

Появление в составе Кабинета "военного министра", как уже прозвали Сахащика, связывают с усилением силовой составляющей в демсилах и возможным формированием альтернативной армии Беларуси. Сам Валерий Сахащик в разговоре с журналистами после конференции "Новая Беларусь" отметил, что фактически уже создается альтернативная армия, но заявил, что считает трагедией любой гражданский конфликт и будет делать все, чтобы до него не дошло.

"Я рассматриваю как катастрофу вариант, что вооруженные силы, которые мы сформируем, пойдут в какую-то армейскую операцию в Беларусь, чтобы воевать с вооруженными силами, которые сейчас есть в Беларуси. Это будет следствием того, что мы не смогли сделать то, что могли. Я буду делать все, чтобы этого не произошло. Я надеюсь, что у меня получится", - заявил Сахащик, но воздержался от подробностей, чтобы, как он выразился "не облегчать жизнь тем, кто будет противодействовать".

Созданием Кабинета Тихановская грамотно уладила кризис в оппозиции

Комментируя создание Кабинета, политический аналитик Александр Классковский называет это решение ответом Офиса Тихановской на жесткую критику, которая в последнее время звучала в ее адрес. По его мнению, Тихановская грамотно уладила кризис, "страсти" в оппозиции утихнут на какое-то время, поскольку вошедшие в состав Кабинета лица можно назвать компромиссными фигурами.

Светлана Тихановская на конференции белоруской оппозиции в Вильнюсе 8 августа

Светлана Тихановская на конференции белоруской оппозиции в Вильнюсе 8 августа

Слово "правительство" Тихановская избегает, видимо, потому, чтобы не было ассоциация с системой власти Лукашенко. "Еще не все "портфели" раздали, но мы видим, что это будет компактная ассиметричная структура и подвижная в кадровом смысле, ведь должности дали только на полгода. И это тоже грамотный шаг - с большой вероятностью протестов в Беларуси в ближайшие полгода не будет, и тогда "министрам" могут предъявить претензии: мол, вы хотели полномочий, а ничего не сделали", - говорит Класковский.

Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Павел Слюнькин называет важным решение о включении в кабинет Сахащика. "Я полагаю, что перемены в Беларуси невозможны без победы Украины в войне и последующей дестабилизации системы в России. Поэтому усиление военного компонента в оппозиции - это было важно и неизбежно. Хорошо, что профессиональный военный будет заниматься этими вопросами, если у него и правда есть контакты в Украине, это позволит решать технические вопросы, выходить на более высокие уровни сотрудничества Украины и белорусских демсил в военной сфере".

Сможет ли Кабинет приблизить победу демсил Беларуси?

Вместе с тем, Слюнькин считает маловероятным создание освободительной армии Беларуси где бы то ни было просто потому, что вряд ли какое-нибудь государство на это пойдет. Кроме того, для армии нужны не только люди, но и дорогостоящее вооружение и техника, и не совсем понятно, откуда на это возьмутся ресурсы. "С другой стороны, если Сахащику удастся наладить эффективную работу и привлечь белорусов в освободительную армию или хотя бы полки Калиновского и "Пагоня" - это тоже может стать результатом".

Отвечая на вопрос, приблизит ли создание Кабинета белорусов к победе над режимом Лукашенко, Александр Класковский говорит, что сами по себе меры оппозиции никак не влияют на ситуацию в Беларуси. "Главный вопрос - в выработке действенной стратегии или даже действенности той или иной стратегии, ведь волшебных рецептов тут быть не может. Пока, как мы видим, на Конференции никаких стратегических решений принято не было", - считает аналитик.

Павел Слюнькин полагает, что если Кабинет и приближает к цели, то это очень маленький шаг: "Это может иметь скорее информационное и символическое влияние, что-то вроде сигнала надежды и динамики, что разные люди с разными взглядами объединились. Это подает правильный сигнал, но на практике, "на земле", я не думаю, что это что-то изменит".

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  • Пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую

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    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Единый кандидат от оппозиции

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  • Тихановская, Колесникова, Цепкало

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Объединение штабов

    Виктор Бабарико был задержан, Валерию Цепкало пришлось уехать за границу из-за преследований. 16 июля координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Валерия Цепкало Вероника и Светлана Тихановская объявили об объединении усилий. Женское трио стало лицом кампании за честные выборы в Беларуси. Его члены призывали идти голосовать, становиться наблюдателями и бороться с фальсификациями.

  • На пикете за Тихановскую

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Три грации как символ мирных перемен

    Агитационные митинги объединенного штаба собирали тысячи белорусов по всей стране. На официальный пикет Тихановской в минский Парк дружбы народов 30 июля, по разным оценкам, пришли до 70 тысяч человек. Ее предвыборными обещаниями были проведение повторных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, референдума по возвращению конституции 1994 года, а также освобождение политзаключенных.

  • Предвыборный плакат Светланы Тихановской

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Непризнанные результаты выборов

    10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.

  • Плакат в Минске Тихановская президент

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Протесты после выборов

    Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Вынужденная эмиграция

    Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.

  • Светлана Тихановская в Берлине

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    За диалог при международном посредничестве

    Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.

  • Тихановская на встрече с Меркель

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель

    Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".

  • Светлана Тихановская в Брюсселе

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Внимание к пыткам в Беларуси

    Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.

  • Тихановская на церемонии вручения премия Сахарова За свободу мысли

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Премия Сахарова "За свободу мысли"

    В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.

  • Светлана Тихановская в Риме

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с диаспорой в Риме

    Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Новый имидж лидера

    За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.

    Автор: Янина Мороз


Революция несбывшихся надежд: как белорусам жить дальше с Лукашенко?

 

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