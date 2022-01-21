Кабинет Тихановской. Кто эти люди и смогут ли они сместить Лукашенко?

По итогам конференции "Новая Беларусь", которая 8-9 августа собрала всю белорусскую оппозицию, лидер демсил Светлана Тихановская объявила о создании Объединенного переходного Кабинета. Это будет "коллективный исполнительный орган" демократических сил, который должен "защищать суверенитет и независимость Беларуси и обеспечить транзит от диктатуры к демократии".

Тихановская сразу же назначила четырех самых важных представителей, причем среди них есть и "военный министр". Поможет ли эта мера преодолеть разногласия внутри оппозиции и приблизить победу демократических сил в Беларуси?

Кто вошел в Объединенный переходный Кабинет?

Как рассказала Тихановская, все кандидаты в члены Кабинета должны будут получить одобрение Координационного совета (КС). "Но идет война, и наша страна под угрозой утраты суверенитета. Поэтому первые ключевые кандидатуры я назначаю сейчас, сроком на шесть месяцев для последующего согласования их будущим представительным органом", - сказала Тихановская, объявляя первые имена.

Павел Латушко в интервью DW

Представителем Кабинета по транзиту власти Тихановская назначила Павла Латушко - известного и яркого оппозиционера, экс-дипломата и бывшего директора Купаловского театра. Во время протестов он сначала вошел в президиум КС, а затем создал свою структуру - Народное антикризисное управление. "В рамках Кабинета я буду отвечать за вопрос транзита, усиления давления на режим Лукашенко, использование юридических, экономических, персональных ресурсов для того, чтобы достигнуть нашей цели", - заявил Латушко.

Руководитель объединения силовиков BYPOL Александр Азаров назначен представителем по восстановлению правопорядка. Раньше он был начальником 3-го управления ГУБОПиК и отвечал за дела, связанные с торговлей людьми, а также преподавал в академии МВД, имел звание подполковника. На конференции "Новая Беларусь" Азаров заявил, что создание Кабинета было идеей BYPOL на протяжении последних 7 месяцев, и организация продолжит работать в рамках плана "Перамога" "на благо белорусов".

Отвечать за иностранные дела в Кабинете будет Валерий Ковалевский, в последнее время он был представителем Тихановской по международным делам и руководил представительством ее Офиса в Киеве. До протестов в августе 2020 года он был дипломатом, работал в МИД Беларуси, посольстве Беларуси в США, а также был консультантом Всемирного банка. "Я буду заниматься международными делами в Кабинете. Это одна из наиболее разработанных сфер демсил после 2020 года. Много чего сделано, но нужно еще много сделать, чтобы обеспечить нашу главную цель - чтобы мы вернулись в демократическую, свободную Беларусь", - сказал Ковалевский.

У белорусских демсил появился "военный министр"

Впрочем, главным сюрпризом Кабинета стал подполковник запаса ВДВ, бывший комбриг 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик. Он будет отвечать за оборону и нацбезопасность. Сахащик хорошо известен среди белорусских силовиков, он создатель системы оценки десантников "Черный орел". В 2020 году Сахащик присоединился к протестам в Бресте, а после нападения России на Украину записал сильное видеообращение, в котором попросил белорусских офицеров не участвовать во вторжении в Украину. Кроме того, белорусские СМИ называют его вероятным командиром полка белорусских добровольцев в Украине "Пагоня".

На военном параде в Минске (фото из архива)

Появление в составе Кабинета "военного министра", как уже прозвали Сахащика, связывают с усилением силовой составляющей в демсилах и возможным формированием альтернативной армии Беларуси. Сам Валерий Сахащик в разговоре с журналистами после конференции "Новая Беларусь" отметил, что фактически уже создается альтернативная армия, но заявил, что считает трагедией любой гражданский конфликт и будет делать все, чтобы до него не дошло.

"Я рассматриваю как катастрофу вариант, что вооруженные силы, которые мы сформируем, пойдут в какую-то армейскую операцию в Беларусь, чтобы воевать с вооруженными силами, которые сейчас есть в Беларуси. Это будет следствием того, что мы не смогли сделать то, что могли. Я буду делать все, чтобы этого не произошло. Я надеюсь, что у меня получится", - заявил Сахащик, но воздержался от подробностей, чтобы, как он выразился "не облегчать жизнь тем, кто будет противодействовать".

Созданием Кабинета Тихановская грамотно уладила кризис в оппозиции

Комментируя создание Кабинета, политический аналитик Александр Классковский называет это решение ответом Офиса Тихановской на жесткую критику, которая в последнее время звучала в ее адрес. По его мнению, Тихановская грамотно уладила кризис, "страсти" в оппозиции утихнут на какое-то время, поскольку вошедшие в состав Кабинета лица можно назвать компромиссными фигурами.

Светлана Тихановская на конференции белоруской оппозиции в Вильнюсе 8 августа

Слово "правительство" Тихановская избегает, видимо, потому, чтобы не было ассоциация с системой власти Лукашенко. "Еще не все "портфели" раздали, но мы видим, что это будет компактная ассиметричная структура и подвижная в кадровом смысле, ведь должности дали только на полгода. И это тоже грамотный шаг - с большой вероятностью протестов в Беларуси в ближайшие полгода не будет, и тогда "министрам" могут предъявить претензии: мол, вы хотели полномочий, а ничего не сделали", - говорит Класковский.

Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Павел Слюнькин называет важным решение о включении в кабинет Сахащика. "Я полагаю, что перемены в Беларуси невозможны без победы Украины в войне и последующей дестабилизации системы в России. Поэтому усиление военного компонента в оппозиции - это было важно и неизбежно. Хорошо, что профессиональный военный будет заниматься этими вопросами, если у него и правда есть контакты в Украине, это позволит решать технические вопросы, выходить на более высокие уровни сотрудничества Украины и белорусских демсил в военной сфере".

Сможет ли Кабинет приблизить победу демсил Беларуси?

Вместе с тем, Слюнькин считает маловероятным создание освободительной армии Беларуси где бы то ни было просто потому, что вряд ли какое-нибудь государство на это пойдет. Кроме того, для армии нужны не только люди, но и дорогостоящее вооружение и техника, и не совсем понятно, откуда на это возьмутся ресурсы. "С другой стороны, если Сахащику удастся наладить эффективную работу и привлечь белорусов в освободительную армию или хотя бы полки Калиновского и "Пагоня" - это тоже может стать результатом".

Отвечая на вопрос, приблизит ли создание Кабинета белорусов к победе над режимом Лукашенко, Александр Класковский говорит, что сами по себе меры оппозиции никак не влияют на ситуацию в Беларуси. "Главный вопрос - в выработке действенной стратегии или даже действенности той или иной стратегии, ведь волшебных рецептов тут быть не может. Пока, как мы видим, на Конференции никаких стратегических решений принято не было", - считает аналитик.

Павел Слюнькин полагает, что если Кабинет и приближает к цели, то это очень маленький шаг: "Это может иметь скорее информационное и символическое влияние, что-то вроде сигнала надежды и динамики, что разные люди с разными взглядами объединились. Это подает правильный сигнал, но на практике, "на земле", я не думаю, что это что-то изменит".

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