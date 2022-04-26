Советник Тихановской: "Санкции с Беларуси снимут, когда об этом попросит оппозиция"

Парламентская ассамблея Совета Европы в конце марта приняла решение приостановить контакты с официальным Минском и заявила, что теперь будет выстаивать отношения с гражданским обществом и демократическими силами Беларуси. Что это значит для Беларуси и белорусов? Как еще европейцы могут способствовать демократическим изменениям, и не чувствует ли оппозиция потерю интереса к ситуации в стране? Об этом DW поговорила с представителем Светланы Тихановской по международным делам Валерием Ковалевским.

Deutsche Welle: Что решение Совета Европы (СЕ) о прекращении отношений с Минском и начале сотрудничества с демократическими силами значит для Беларуси?

Валерий Ковалевский: Сейчас мы работаем над тем, чтобы наше присутствие в СЕ стало постоянным, чтобы были созданы соответствующие институты, при которых демократические силы и гражданское общество могли бы работать - фактически, чтобы мы заняли место официальной Беларуси. Мы обсуждали в СЕ, приносило ли какую-то пользу присутствие режима Лукашенко в СЕ (Беларусь не является членом Совета Европы, но имела офис при организации и принимала участие в некоторых заседаниях и инициативах. - Ред.). Но нам ответили, что белорусский народ не получал от этого никакой выгоды, режим использовал это исключительно в своих политических интересах.

Валерий Ковалевский

В плане сотрудничества можно обозначить два главных направления - это государственное строительство и общественное развитие будущей Беларуси. В государственное строительство входит создание и развитие таких институтов, как верховенство права, независимая судебная система, местное самоуправление. Общественное развитие подразумевает содействие средствам массовой информации, поддержку молодежи, гендерное равенство - то есть все те аспекты, которые укрепляют общество. Благодаря тому, что наше присутствие в СЕ будет постоянным, системным и будет включать разных стейкхолдеров, мы рассчитываем, что белорусский народ и наша страна могут получать реальную пользу от этого сотрудничества.

- А как именно это поможет белорусам, особенно тем, кто еще в Беларуси?

- В принципе, вся работа, которую проводит гражданское общество и демсилы, направлена на то, чтобы принести пользу белорусам внутри страны. Понятное дело, что эффективность такой работы была бы выше, если бы мы находились в пределах Беларуси.

Сейчас идет подготовка институтов госуправления для будущей Беларуси. Основой для этого станет проект новой конституции, которая была разработана общественной конституционной комиссией. И в том числе работа с СЕ предполагает возможность получения экспертной оценки качества таких продуктов, как конституция. Сама конституция становится основой для разработки других законопроектов, например, о судебной системе, о политических партиях, о представителе по правам человека - мы тоже можем обратиться за помощью и экспертизой, чтобы законопроекты, которые будут разрабатываться и приниматься, учитывали реалии политической жизни в Беларуси и отвечали новым веяниям в этих областях.

- То, что вы сейчас называете, больше касается будущего Беларуси, а какую пользу белорусы могут получить уже сейчас?

- Одно из проявлений в работе - это доступ к объективной информации. Особенно на фоне войны в Украине мы видим, как важен доступ к качественной информации и насколько вредным может быть влияние пропаганды и дезинформации. Многие белорусы до сих пор не имеют возможности получать качественную информацию, находятся под влиянием пропаганды, что формирует их взгляд на восприятие событий.

Также мы говорим об образовании - это одна из сфер, которая подверглась разрушительному эффекту репрессий. Мы видим, как далеко идеология пробирается в систему образования: она присутствует на всех уровнях, вплоть до детских садов. В этой связи мы можем развивать онлайн-образование, возможность для молодых людей получать образовательный опыт за пределами Беларуси. СЕ здесь обладает значительной технической экспертизой и может ей поделиться.

Также для нас важен вопрос гендерного равенства, и это то, что горячо поддерживается в Совете Европы. Мы хотели бы больше внимания уделять этому вопросу, чтобы не получилось так, что когда произойдут изменения, к которым напрямую причастны белорусские женщины, мы вернулись к тому состоянию, что было до этих перемен, когда все вопросы решались только одним полом.

- Можно ли ожидать, что теперь у демсил будет свой офис при СЕ?

- Пожалуй, на сегодня говорить об офисе именно для Беларуси при СЕ преждевременно, поскольку такие офисы предоставляются тем силам, странам или иногда не полностью признанным территориальным образованиям, которые уже обладают каким-то определенным статусом при СЕ - приглашенного гостя, наблюдателя и тому подобное. Мы работаем над тем, чтобы настоящая Беларусь получила такой статус.

Совет Европы - идеальное место для демократической Беларуси, поскольку эта организация декларирует своей целью продвижение демократических ценностей и принципов, уважение прав человека. Если нам будет присвоен соответствующий статус, это может стать важным прецедентом, чтобы другие организации, в том числе межпарламентского характера, могли принять подобные решения. Тогда динамика признания демсил и Светланы Тихановской вышла бы на новый уровень.

- Также недавно была новость, что ваш коллега Анатолий Лебедько организует работу с парламентариями Европы, чтобы в группах и заседаниях по вопросу Украины обсуждался и вопрос Беларуси. Можете подробнее от этом рассказать?

- Анатолий Лебедько - это представитель Светланы Тихановской не только по конституционной реформе, но и по парламентскому сотрудничеству, поскольку он один из наиболее опытных политиков и парламентариев в белорусской политической системе. Он работает с парламентами ряда государств для того, чтобы в них создавались группы по Беларуси. Дело в том, что парламентарии не связаны какими-то условностями и протоколами, они являются наиболее активной и смелой частью политических систем своих государств, могут поднимать наиболее важные вопросы и оказывать давление на исполнительную систему власти. Сегодня уже созданы парламентские группы по Беларуси в ряде государств – это США, Великобритания, Литва, Латвия, Эстония и другие.

Если говорить о результатах, то эти группы нас очень поддерживают в разрешении вопросов, которые возникают внутри самой госсистемы. Например, депутаты немецкого бундестага активно поддерживают нас в подготовке наших визитов, чтобы встречи проходили на максимально высоком уровне, будь то МИД, офис президента или канцлера. Для нас это важно, поскольку мы получаем возможность широкого освещения тематики Беларуси в немецких СМИ, и это само по себе является небольшим штрихом к нашим усилиям по тому, чтобы белорусский вопрос оставался на повестке дня, чтобы о нем говорили и политики, и эксперты, и журналисты.

- Что еще, по-вашему, может сделать Европа для влияния на ситуацию в Беларуси?

- По-прежнему остается много сфер, которые могут быть подвергнуты давлению со стороны Евросоюза, прежде всего санкционному давлению, но также и политическому. Целые сектора белорусской инфраструктуры принимали участие в войне против Украины: Белорусская железная дорога, Мозырский нефтеперерабатывающий завод, аэродромы, которые использовались для взлета истребителей в сторону Украины. Мы говорим о целых блоках инфраструктуры, которые могут быть поставлены под санкции - таким образом может быть подсвечена роль Лукашенко и его режима в этой войне.

Кроме того, есть момент с политической изоляцией - нужно довести режиму, что попытки выкрутиться больше не пройдут, что нужно договариваться с белорусским народом, садиться за стол переговоров и разрешать кризис мирным путем. И, конечно, третье направление - это поддержка демсил, независимых медиа, всех людей, которые по-прежнему остаются активно вовлеченными в борьбу за перемены в Беларуси.

- Не кажется ли вам, что тренд прекращения контактов с официальным Минском только отдаляет от переговоров с режимом, к которым вы постоянно призываете? Ведь не секрет, что интерес Минска - в снятии санкций. Сделать это может именно Евросоюз, а значит он тоже сторона диалога.

- Я считаю, что как раз это помогает режиму избавиться от иллюзий. Когда мы призываем к диалогу, мы говорим о диалоге между режимом и белорусским обществом и его настоящими представителями. Мы не говорим о том, что Минск и Брюссель должны сесть за стол и решить судьбу белорусского народа. Как раз ограничение в контактах между западными странами и Лукашенко должны расставить точки над i. Мы видим, что до сих пор режим время от времени предпринимает попытки, чтобы возобновить диалог, обходя белорусский народ. Последнее письмо Макея говорит именно об этом: давайте мы будем разговаривать с вами, а что происходит у нас в Беларуси, - не вашего ума дело. Именно растущее признание Светланы Тихановской и демсил международным сообществом позволяет разрешить эту проблему.

Если говорить о санкциях как таковых, которые вводят Евросоюз, Великобритания, Канада, США, то сниматься они будут тогда, когда демсилы скажут: пришло время снимать санкции. А это произойдет тогда, когда условия будут соблюдены: освобождены политзаключенные, пройдут демократические выборы.

- Не чувствуете ли вы, что после двух лет борьбы демсилы утрачивают свою субъектность в Европе и не играют такой роли, как было в 2020 году?

- Безусловно, этот период непростой, у нас было много потерь, особенно в самой Беларуси. Много активистов были вынуждены уехать из страны, гражданское общество зачищено, медиа покинули страну. Это ослабляет наше присутствие в Беларуси.

Но в то же время я не вижу, чтобы политические силы (в Европе - Ред.), будь то партии или правительства, отказывались от работы с демсилами и гражданским обществом в пользу работы с режимом Лукашенко. Напротив - пространство, в котором действует Лукашенко, или остается очень узким, сведенным до дипломатических контактов, или сужается еще дальше. Траектория, обозначенная Европой в 2020 году, сохраняется, она означает, что у Лукашенко нет признания и возможности выкрутиться. Его роль в войне в Украине только подчеркнула, что его субъектность ушла без возможности восстановления, а вопрос будущего Беларуси нужно решать с другими силами.

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