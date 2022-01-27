 Покайся, чтобы вернуться. Зачем власти Беларуси зовут политэмигрантов домой? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 28.01.2022

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Беларусь

Покайся, чтобы вернуться. Зачем власти Беларуси зовут политэмигрантов домой?

Белорусские политэмигранты стали получать сообщения с предложением "покаяться" и вернуться домой. Инициативу о возвращении белорусов запустили и провластные телеграм-каналы.

Женщина смотрит на телефон

"Письма счастья" от Лукашенко. Политэмигранты получают предложения "раскаяться и вернуться"

За время политического кризиса, который начался в Беларуси в августе 2020 года из-за фальсификации результатов президентских выборов, из страны уехали десятки, а возможно и сотни тысяч белорусов, которые опасались преследования. Так как на протяжении последних двух лет репрессии в Беларуси только усиливались, создавалось впечатление, будто власти сами выталкивают "несогласных" за границу.

Однако теперь ситуация изменилась, и со стороны провластных телеграм-каналов и даже высших чиновников все чаще звучат предложения "раскаяться и вернуться". Кроме того, некоторые белорусские активисты и эксперты стали получать персональные сообщения с предложением "вернуться на определенных условиях". Что о перспективе вернуться домой думают адресаты таких сообщений, и зачем белорусским властям звать политэмигрантов домой?

Домой политэмигрантов зовут Лукашенко и силовики

С предложением возвращения к уехавшим белорусам сегодня, 28 января, обратился сам Александр Лукашенко во время послания к народу и парламенту. Он заявил, что "многие беглые разочарованы той жизнью, в которой они оказались", несколько раз посоветовал каяться и возвращаться, хотя и намекнул на то, что по возвращению придется сидеть в тюрьме. "Дальше будет хуже. Поэтому ползком на коленях, домой", - сказал Лукашенко.

Символ мессенджера телеграм

Сообщения с предложением вернуться рассылают провластные телеграм-каналы

Впрочем, призывы к политэмигрантам возвращаться в Беларусь начали звучать и раньше - в конце прошлого года в одном из провластных телеграм-каналов с аудиторией 2 тысячи человек объявили о создании инициативы "Дарога дадому" (в переводе на русский - "Дорога домой") и предложили "разочаровавшимся" писать на адрес darohadadomu@gmail.com. Сообщалось, что с данной инициативой выступили силовики. Позднее этот мейл распространялся и по более крупным провластным каналам с пояснением, что любой может написать туда и узнать условия своего возвращения.

Чтобы узнать подробнее, как происходит процедура возвращения и воспользовался ли кто-то этой инициативой, DW написала на указанный электронный адрес и запросила комментарий. "Инициатива выступает под протекторатом белорусского государства, состоит из добровольцев, имеющих связи с компетентными организациями. При получении информации о намерении гражданина вернуться в страну, мы конфиденциально обращаемся в госструктуры, уполномоченные к принятию решения, с целью уточнения возможной процедуры беспрепятственного возвращения субъекта", - сообщили в инициативе на вопрос о том, кто ее представляет.

Выступление на госСМИ - основной бонус для возвращения домой

Собеседники указали, что инициатива носит "пацифистский и гуманный характер" и возникла из-за того, что им начали доходить сигналы от уехавших белорусов о их желании вернуться на родину. Как сообщили DW, сейчас "ведутся переговоры с 37 "заблудшими", вернулось 14", однако предоставить контакты вернувшихся инициатива отказалась, опасаясь, что они столкнутся с "буллингом со стороны бывших единомышленников".

На вопрос о том, как инициатива может гарантировать защиту персональных данных и личную безопасность при возвращении, собеседники сослались на белорусское законодательство, а также заявили, что ее "столпом" является "морально-психологическая и физическая неприкосновенность заявителя". 

Человек на фоне окна

Кто именно стоит за инициативой "Дарога дадому" и каковы их полномочия - не ясно

По их словам, они обращались к лидерам политической эмиграции с предложением координировать действия, но получили отказ. "Более того, в случае изучения человеком информации из белорусских госСМИ, он становится изгоем в общине, лишается грантовой помощи, попадает в поле зрения иностранных спецслужб", - комментирует инициатива.

Касательно условий, которые выдвигают решившим вернуться белорусам, в инициативе отметили, что избегают давления на граждан и что жестких условий или требований не существует: "Серьезным бонусом для принятия положительного решения и оказания дальнейшей помощи репатрианту является его желание публичного рассказа личной истории побега и возвращения". Так, по словам собеседника, несколько репатриантов сами просят выступить с заявлением на государственных информационных ресурсах.

Вместе с тем, "Дарога дадому" подчеркивает, что "ведет работу по изучению бэкграунда субъекта". "Мы не хотим вводить кого-либо в заблуждение, люди совершившие преступления будут отвечать перед законом. Это необходимо понимать и учитывать. В этой связи мы предупреждаем возможных репатриантов-мошенников о неотвратимости наказания", - поясняют в инициативе, тем самым указывая, что раскаяние не будет означать амнистию.

Экспертов и активистов зовут вернуться "выполнении ряда условий"

Вместе с тем, некоторым белорусам предложения вернуться домой присылают лично. Такие сообщения стали приходить политэмигрантам в мессенджер Telegram в конце прошлого года - в основном активистам, представителям некоммерческих инициатив и экспертного сообщества. Текст сообщения, насколько известно DW, был одинаковым (в распоряжении DW есть копии сообщений, присланных нескольким белорусам - Ред.). В нем собеседник намекал на связь со штабом Светланы Тихановской, делал предположение, что жизнь за границей адресата сообщения не устраивает и сообщал о возможности вернуться домой при "выполнении ряда условий".

Сотрудник белорусской НГО (имена DW не называет по просьбе героев из-за их опасений за безопасность родственников в Беларуси - Ред.), получивший такое сообщение, говорит, что почувствовал страх от нежелательного внимания в своей персоне. "Я это воспринял как угрозу - мол, мы о вас помним, следим. На сообщение я не отвечал - ясно же, что верить им нельзя, что даже если и будет возможность вернуться, то на унизительных условиях и без гарантий".

У аналитика из одного белорусского аналитического центра сообщение с предложением "вернуться на определенных условиях" вызвало смех и испуг. "Мне показалось, что за мной следят, но в то же время я понимаю, что это смешно, они просто сделали рассылку и не разбираются в контакте. Я не была вынуждена уехать из Беларуси из-за политического кризиса, я уже давно живу за границей, уезжала на учебу и все это время спокойно ездила домой". Отвечать на сообщения девушка не стала и просто заблокировала контакт.

Власти хотят получить информацию и дискредитировать демсилы

Рассуждая о том, зачем белорусским властям звать политических эмигрантов домой, политолог и директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич говорит, что основная цель властей - информация. "Им важна информация о деятельности демсил, которая может быть важна для контрдеятельности. Также нужна информация для уголовных дел, дополнительные факты для обвинений". Еще политолог отмечает, что история с возвращением белорусов на родину нужна для пропагандистских целей: "Так можно дискредитировать демократическое движение и получить в нем своих лояльных лиц".

Андрей Казакевич

Андрей Казакевич

В свою очередь, либерализацией призывы к политэмигрантам о возвращении домой Казакевич не считает: "Либерализация была бы, если бы возвращение было безусловным и предусматривало амнистию, выпуск политзаключенных. Возможно, это видение национального примирения со стороны властей - через сотрудничество с органами и предоставление информации человек получает прощение и может снова жить в Беларуси".

Впрочем, основная проблема с инициативами о возвращении домой - это вопрос доверия. "Насколько вообще сейчас люди и в Беларуси, и за ее пределами могут доверять правоохранительным органам? В конце концов эта процедура может быть использована для выманивания активистов и возбуждения против них уголовных дел", - полагает Андрей Казакевич.

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    Автор: Янина Мороз


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