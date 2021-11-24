 Что планирует Светлана Тихановская и ее команда на 2022 год | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 17.12.2021

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Беларусь

Что планирует Светлана Тихановская и ее команда на 2022 год

Единая стратегия по референдуму, экономические реформы и новые санкции против Минска. Какие еще планы у демократических сил Беларуси на 2022 год? Подробности - у DW.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Демократические силы Беларуси провели онлайн-встречу, на которой подвели итоги работы в уходящем году и поделились планами на следующий. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала 2021 год самым суровым в современной истории Беларуси по размаху политических репрессий: "Были закрыты 241 НКО и 40 СМИ. Режим возбудил более 4500 политически мотивированных дел, 929 человек признаны политзаключенными".

Но ошибки белорусского режима в этом году показали, насколько он нестабилен, добавляет она: "Угон самолета Ryanair, попытка похищения олимпийской легкоатлетки, миграционный кризис как попытка гибридной атаки на Евросоюз". Все это, впрочем, не помешало сотне НКО и СМИ заново открыться за пределами страны: "Белорусы не отказались от своих намерений, люди не перевернули страницу". По словам лидера белорусской оппозиции, 64% белорусов верят, что  свободные выборы - это выход из затянувшегося кризиса. 

В следующем году лидеры демсил продолжат работу над совместными проектами, в частности, над единой стратегией по мобилизации белорусов на референдуме по Конституции. "2022 будет для нас, белорусов, годом, когда надо сохранить единство, перегруппироваться, выстроить сопротивление и начать процесс демократизации", - говорит Светлана Тихановская. Она добавила, что демсилы работают над усилением безопасности для активистов и привлечению бывших официальных лиц и силовиков на свою сторону. 

Светлана Тихановская пообещала продолжить работу на международном уровне, чтобы сделать помощь ЕС более гибкой и доступной для белорусов, в том числе для белорусского бизнеса. "Мы также работаем над тем, чтобы предоставить  белорусам доступ к вакцинам, одобренным в ЕС", - добавила она.

Экономические реформы и либерализация торговли с ЕС

Представители демократических сил Беларуси поделились также итогами работы и планами по отдельным направлениям. Экономический советник Тихановской Алесь Алехнович отметил, что работа ведется по трем направлениям: экономическое давление на режим, международная поддержка белорусского общества и бизнеса в стране и за ее пределами, а также экономические реформы. По его словам, давление на режим через санкции работает: "Экономическое давление заставляет Лукашенко делать ошибки (миграционный кризис), делает его токсичным как для международных партнеров - Китая, так и для его для сторонников вроде Михаила Гуцериева". В 2022 году команда продолжит работать над этим, в том числе для предотвращения попыток режима обходить санкции

Экономический советник Светланы Тихановской Алесь Алехнович

Экономический советник Светланы Тихановской Алесь Алехнович

Успехом международной работы в 2021 году Алехнович называет решение ЕС поддержать демократические изменения в Беларуси программой объемом в 3 млрд евро: "Это уникальный план и большой успех для демократических сил. Впервые это поддержка не режима Лукашенко, а гражданского общества Беларуси. Во-вторых, сумма в 3 млрд евро соответствует шести процентам ВВП Беларуси. Это значительно больше, чем кредиты, обещанные Лукашенко Путиным".

По словам Алехновича, в 2022 году планируется закончить и опубликовать план экономических реформ для будущей Беларуси. Их разработкой занимались более 20 экономистов со всего мира. В 2021 году их совместную работу впервые опубликовали в международном аналитическом центре Chatham House. 

В 2022 году демсилы намерены лоббировать идею либерализации торговли сервисными услугами между Беларусью и ЕС. "Это стало бы поддержкой белорусского бизнеса внутри страны уже сейчас, при действующем режиме, - поясняет Алесь Алехнович. - Если 27 стран ЕС согласятся облегчить режим ведения бизнеса для частного сектора, это позволит логистическим, строительным, IT-компаниям вести торговлю с ЕС". Он отмечает, что юридически это правомерно, несмотря на членство в Евразийском экономическом союзе. Подобный прецедент уже имел место 12 лет назад, когда странам бывшей Югославии облегчили торговлю товарами со странами ЕС.

Суд над Лукашенко, поддержка политзаключенных и сопротивление

Об итогах и планах рассказали и остальные представители демсил. Владимир Остапенко из Народного антикризисного управления заявил об усилении действий для привлечения представителей режима Лукашенко к международному суду за преступления против человечности. По его словам, продолжится работа по дипломатической изоляции режима, лишению аккредитаций дипломатов и ужесточению международных санкций. Иван Кравцов, исполнительный менеджер штаба Виктора Бабарико, призвал белорусов и дальше поддерживать политзаключенных, писать им письма и помогать их семьям.

Член Координационного Совета Андрей Егоров оказался менее оптимистичным в планах на 2022 год. "Давление будет усиливаться, надо быть готовым к разным методам, думать на перспективу", - считает он. При этом Егоров отметил, что огромное количество инициатив в разных сферах - в образовании, в культуре - продолжают работать внутри страны. "Сложно открыто рассказать, что происходит в Беларуси. Но белорусское общество продолжает сопротивление", - заявил он.  

Смотрите также: 

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    Ровно год назад домохозяйка из Гомеля, в прошлом учительница английского Светлана Тихановская заявила о намерении участвовать в президентской кампании в Беларуси. 15 мая 2020 года она подала вместо и, как сама не раз подчеркивала, ради мужа документы на регистрацию в ЦИК - и по стечению обстоятельств стала лидером демократических сил. О том, как она провела год в этой роли, - в фотогалерее DW.

  • Пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую

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    Сбор подписей за Тихановскую

    Баллотироваться на пост президента Беларуси изначально планировал ее муж - автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. Но ему в регистрации отказали, а в конце мая он был задержан и до сих пор находится в СИЗО. Не в последнюю очередь из-за популярности супруга и солидарности с ним по всей Беларуси на пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую стояли огромные очереди.

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    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Единый кандидат от оппозиции

    Светлана Тихановская заявляла об анонимных угрозах в адрес ее и детей с требованием прекратить участие в предвыборной гонке, но решила не сдаваться. 14 июля ЦИК выдал ей удостоверение. Фактически она стала единым кандидатом от оппозиции. Другим сильным соперникам Лукашенко - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - в регистрации отказали. Всего к участию в выборах было допущено пятеро кандидатов.

  • Тихановская, Колесникова, Цепкало

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Объединение штабов

    Виктор Бабарико был задержан, Валерию Цепкало пришлось уехать за границу из-за преследований. 16 июля координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Валерия Цепкало Вероника и Светлана Тихановская объявили об объединении усилий. Женское трио стало лицом кампании за честные выборы в Беларуси. Его члены призывали идти голосовать, становиться наблюдателями и бороться с фальсификациями.

  • На пикете за Тихановскую

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Три грации как символ мирных перемен

    Агитационные митинги объединенного штаба собирали тысячи белорусов по всей стране. На официальный пикет Тихановской в минский Парк дружбы народов 30 июля, по разным оценкам, пришли до 70 тысяч человек. Ее предвыборными обещаниями были проведение повторных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, референдума по возвращению конституции 1994 года, а также освобождение политзаключенных.

  • Предвыборный плакат Светланы Тихановской

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Непризнанные результаты выборов

    10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.

  • Плакат в Минске Тихановская президент

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Протесты после выборов

    Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Вынужденная эмиграция

    Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.

  • Светлана Тихановская в Берлине

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    За диалог при международном посредничестве

    Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.

  • Тихановская на встрече с Меркель

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель

    Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".

  • Светлана Тихановская в Брюсселе

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Внимание к пыткам в Беларуси

    Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.

  • Тихановская на церемонии вручения премия Сахарова За свободу мысли

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Премия Сахарова "За свободу мысли"

    В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.

  • Светлана Тихановская в Риме

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с диаспорой в Риме

    Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Новый имидж лидера

    За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 19:10

Жесткие санкции ЕС против режима Лукашенко и реакция на суд над Тихановским. DW Новости (24.06.2021)

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Месть Лукашенко: Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы. DW Новости (14.12.2021)  

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