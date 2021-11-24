Что планирует Светлана Тихановская и ее команда на 2022 год

Демократические силы Беларуси провели онлайн-встречу, на которой подвели итоги работы в уходящем году и поделились планами на следующий. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала 2021 год самым суровым в современной истории Беларуси по размаху политических репрессий: "Были закрыты 241 НКО и 40 СМИ. Режим возбудил более 4500 политически мотивированных дел, 929 человек признаны политзаключенными".

Но ошибки белорусского режима в этом году показали, насколько он нестабилен, добавляет она: "Угон самолета Ryanair, попытка похищения олимпийской легкоатлетки, миграционный кризис как попытка гибридной атаки на Евросоюз". Все это, впрочем, не помешало сотне НКО и СМИ заново открыться за пределами страны: "Белорусы не отказались от своих намерений, люди не перевернули страницу". По словам лидера белорусской оппозиции, 64% белорусов верят, что свободные выборы - это выход из затянувшегося кризиса.

В следующем году лидеры демсил продолжат работу над совместными проектами, в частности, над единой стратегией по мобилизации белорусов на референдуме по Конституции. "2022 будет для нас, белорусов, годом, когда надо сохранить единство, перегруппироваться, выстроить сопротивление и начать процесс демократизации", - говорит Светлана Тихановская. Она добавила, что демсилы работают над усилением безопасности для активистов и привлечению бывших официальных лиц и силовиков на свою сторону.

Светлана Тихановская пообещала продолжить работу на международном уровне, чтобы сделать помощь ЕС более гибкой и доступной для белорусов, в том числе для белорусского бизнеса. "Мы также работаем над тем, чтобы предоставить белорусам доступ к вакцинам, одобренным в ЕС", - добавила она.

Экономические реформы и либерализация торговли с ЕС

Представители демократических сил Беларуси поделились также итогами работы и планами по отдельным направлениям. Экономический советник Тихановской Алесь Алехнович отметил, что работа ведется по трем направлениям: экономическое давление на режим, международная поддержка белорусского общества и бизнеса в стране и за ее пределами, а также экономические реформы. По его словам, давление на режим через санкции работает: "Экономическое давление заставляет Лукашенко делать ошибки (миграционный кризис), делает его токсичным как для международных партнеров - Китая, так и для его для сторонников вроде Михаила Гуцериева". В 2022 году команда продолжит работать над этим, в том числе для предотвращения попыток режима обходить санкции.

Экономический советник Светланы Тихановской Алесь Алехнович

Успехом международной работы в 2021 году Алехнович называет решение ЕС поддержать демократические изменения в Беларуси программой объемом в 3 млрд евро: "Это уникальный план и большой успех для демократических сил. Впервые это поддержка не режима Лукашенко, а гражданского общества Беларуси. Во-вторых, сумма в 3 млрд евро соответствует шести процентам ВВП Беларуси. Это значительно больше, чем кредиты, обещанные Лукашенко Путиным".

По словам Алехновича, в 2022 году планируется закончить и опубликовать план экономических реформ для будущей Беларуси. Их разработкой занимались более 20 экономистов со всего мира. В 2021 году их совместную работу впервые опубликовали в международном аналитическом центре Chatham House.

В 2022 году демсилы намерены лоббировать идею либерализации торговли сервисными услугами между Беларусью и ЕС. "Это стало бы поддержкой белорусского бизнеса внутри страны уже сейчас, при действующем режиме, - поясняет Алесь Алехнович. - Если 27 стран ЕС согласятся облегчить режим ведения бизнеса для частного сектора, это позволит логистическим, строительным, IT-компаниям вести торговлю с ЕС". Он отмечает, что юридически это правомерно, несмотря на членство в Евразийском экономическом союзе. Подобный прецедент уже имел место 12 лет назад, когда странам бывшей Югославии облегчили торговлю товарами со странами ЕС.

Суд над Лукашенко, поддержка политзаключенных и сопротивление

Об итогах и планах рассказали и остальные представители демсил. Владимир Остапенко из Народного антикризисного управления заявил об усилении действий для привлечения представителей режима Лукашенко к международному суду за преступления против человечности. По его словам, продолжится работа по дипломатической изоляции режима, лишению аккредитаций дипломатов и ужесточению международных санкций. Иван Кравцов, исполнительный менеджер штаба Виктора Бабарико, призвал белорусов и дальше поддерживать политзаключенных, писать им письма и помогать их семьям.

Член Координационного Совета Андрей Егоров оказался менее оптимистичным в планах на 2022 год. "Давление будет усиливаться, надо быть готовым к разным методам, думать на перспективу", - считает он. При этом Егоров отметил, что огромное количество инициатив в разных сферах - в образовании, в культуре - продолжают работать внутри страны. "Сложно открыто рассказать, что происходит в Беларуси. Но белорусское общество продолжает сопротивление", - заявил он.

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