ЕС поддержит демократическую Беларусь 3 миллиардами евро

Евросоюз готов предоставить Беларуси 3 миллиарда евро, когда в стране начнется демократическая трансформация. Соответствующий план в пятницу, 28 мая, представила Еврокомиссия. Средства будут выделаться в виде экономической или финансовой помощи для компаний, транспортных проектов, цифровизации, развития "зеленой" энергетики, демократических и структурных реформ.

Как заявила в этой связи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), ЕС видит в Беларуси "потребность в изменениях, демократии и достойном будущем". По ее словам, "никакие репрессии, насилие или принуждение не придадут легитимности" авторитарному режиму Лукашенко. "Вопрос не в том, будут ли в Беларуси демократические перемены, а в том, когда они наступят", - сказала фон дер Ляйен.

ЕС не признал победу Лукашенко на выборах

ЕС не признал результаты президентских выборов в Беларуси августа 2020 года, согласно которым победил правящий с 1994 года Александр Лукашенко. В ответ на жестокое подавление массовых протестов против итогов выборов Евросоюз ввел санкции в отношении 87 представителей белорусского режима и семи связанных с ним компаний.

Отношения между ЕС и Беларусью в очередной раз обострились на прошлой неделе, когда белорусские власти, используя ложное сообщение о минировании, принудили к посадке в Минске самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, чтобы арестовать бывшего редактора оппозиционного белорусского портала NEXTA Романа Протасевича и его спутницу Софью Сапегу. В ЕС резко осудили действия Беларуси, обвинив ее власти в государственном терроризме. В Евросоюзе было принято решение о введении новых санкций в отношении белорусского режима.

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