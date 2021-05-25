Глава МИД ФРГ требует серьезных последствий для Лукашенко за захват самолета

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) считает, что принуждение к посадке в Минске самолета компании Ryanair и арест оппозиционного блогера Романа Протасевича должны иметь серьезные последствия непосредственно для Александра Лукашенко. "Подлость того, что сделал Лукашенко, трудно превзойти", - заявил глава внешнеполитического ведомства журналистам во вторник, 25 мая.

По мнению главы германского внешнеполитического ведомства, это был переход черты, который международное сообщество не должно оставить без последствий. "Каждому диктатору, который задумывает подобное, нужно дать понять, что за это придется заплатить горькую цену", - цитирует Маса агентство Reuters.

Политик оценил реакцию Евросоюза на инцидент как быструю и жесткую. Он напомнил, что 27 глав государств и правительств ЕС объявили на своем саммите о новых санкциях против Минска. Совет ЕС запретил белорусским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве Евросоюза и использование европейских аэропортов, а также призвал всех авиаперевозчиков из стран-членов ЕС избегать полетов над территорию Беларуси. Кроме того, будет расширен список физических лиц и организаций, в отношении которых введены санкции.

Введение новых санкций - как поход по лезвию ножа

"Нашей целью остается ударить всеми этими мерами по Лукашенко и его аппарату власти, а не по гражданскому обществу, которое уже достаточно пострадало от этого режима", - подчеркнул Мас. По его словам, введение новых ограничение сходно хождению по острию ножа и с каждыми разом принимать решения все труднее. "Лукашенко долгое время держит в заложниках свой народ. Но это не помешает нам показать цену за этот позорный поступок", - сказал министр.

Выступая по итогам саммита ЕС, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) охарактеризовала действия белорусских властей в связи с захватом самолета и арестом Романа Протасевича как "беспрецедентные и неприемлемые". Она потребовала немедленного освобождения арестованного блогера и его подруги, гражданки РФ, Софии Сапеги, которая была задержана вместе с Протасевичем в аэропорту Минска и сейчас находится в печально-знаменитом СИЗО на Окрестина.

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